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Акционеры РКК «Энергия» одобрили продажу плавучего космодрома

В ходе заочного голосования акционеры ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» поддержали продажу плавучего космодрома «Морской старт», следует из отчета компании. «За» проголосовали 148 098, или 82,1% акционеров, «против» высказались 30 456, или 16,9%. Покупатель – группа компаний S7.

В документе говорится, что покупная цена активов комплекса составляет 6,28 млрд руб., размер сделки составляет не более 15 млрд руб. Полученные от сделки средства пойдут на оплату долгов перед внешними кредиторами, не аффилированными с РКК «Энергия».

Активами «Морского старта» владеет международная компания Sea Launch AG, созданная в 1995 г. для организации космических запусков. В 2009 г. компания обанкротилась, запуски прекратились в 2014 г. 95% Sea Launch AG принадлежат ракетно-космической корпорации «Энергия», 3% – американской корпорации Boeing, 2% – норвежской Aker Solutions.

«Цель сделки – избежание банкротства должника (Sea Launch AG), обеспечение совершения сделки купли-продажи активов комплекса "Морской старт", принадлежащих должнику, в состоянии, пригодном к эксплуатации по прямому назначению, лицу, способному продолжить такую эксплуатацию, и частичное удовлетворение требований кредиторов», – говорится в документе.

S7 Group еще в сентябре 2016 г. сообщила о покупке «Морского старта». Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander и платформа в Тихом океане Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch, сообщала компания.

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