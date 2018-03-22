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Титов рассказал о давлении на российских бизнесменов в Британии

Российские бизнесмены, скрывающиеся в Великобритании от преследования в России, сталкиваются с давлением из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В начале февраля Титов назвал имена 16 предпринимателей, которые хотели бы вернуться в Россию. «Мы в постоянном контакте с фигурантами списка, в курсе их перемещений», – сказал бизнес-омбудсмен (цитата «РИА Новости»).

Как рассказал Титов, один из обратившихся к нему заявил, что находится под давлением британских властей. «Мы с ним на связи. Он говорит о том, что он под давлением английских властей. Это были СМИ, но он считает, что это был не представитель СМИ, а представитель спецслужб», – сказал бизнес-омбудсмен. По его словам, этот предприниматель был вынужден покинуть Британию и сейчас находится в Европе.

Также неделю назад Титову поступила информация о давлении на предпринимателя Сергея Капчука, который есть в списке желающих вернуться в Россию.

Другой предприниматель – Валерий Морозов (его нет в списке Титова) рассказал, что ему поступают угрозы на электронную почту. «Дескать, он следующий в списке ликвидируемых лиц после Скрипаля и Глушкова. Правда, сам Морозов считает, что эти письма поступают от некого криминала – то ли российского, то ли от иностранного», – рассказал бизнес-омбудсмен.

По словам предпринимателей, от них требуют подтвердить, что они против президента России Владимира Путина, добавил Титов. «Ну и те, кто не соглашается, их начинают прессовать», – заключил он.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

Британия обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля. Москва отвергает эти обвинения, отмечая, что Лондон не представил никаких доказательств.

Бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество, 12 марта был найден мертвым в своем доме в Лондоне. Полиция расследует смерть Глушкова как убийство.