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The Bell узнал о задержании гендиректора «Суммы» и брата Зиявудина Магомедова

Вместе с совладельцем «Суммы» Зиявудином Магомедовым задержаны генеральный директор группы Лейла Маммедзаде и брат бизнесмена Магомед Магомедов, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с миллиардером. Один из собеседников рассказал, что Магомедов должен был в пятницу вылететь в США.

Пресс-секретарь «Суммы» на просьбу прокомментировать эту информацию сказал «Ведомостям», что у него пока нет новой информации.

Ранее стало известно, что Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов. Об этом сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В пятницу вечером пресс-секретарь «Суммы» рассказал «Ведомостям», что сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, однако причину следственных действий назвать затруднился.

Претензии к совладельцу группы «Сумма» могут быть связаны со строительством в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу.