Тема дня: Арест миллиардера Магомедова
Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова
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Суд арестовал миллиардера Зиявудина Магомедова 18:53Совладелец группы «Сумма» подозревается в хищении из бюджета 2,5 млрд рублей
Политологи: задержание миллиардера Магомедова ставит в двусмысленное положение премьера Медведева 16:58
Совладелец «Суммы» пообещал обжаловать арест 19:04
Защита попросила отпустить совладельца «Суммы» под залог в 2,5 млрд рублей 18:19
Следствие подозревает миллиардера Зиявудина Магомедова в хищении бюджетных средств 14:34
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Бизнес
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Совладелец «Суммы» пообещал обжаловать арест

Ведомости
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Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный на два месяца по делу о крупных хищениях бюджетных средств, намерен обжаловать решение суда, передает корреспондент «Ведомостей». «Конечно», - сказал миллиардер на вопрос, будет ли обжаловать арест.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд, до 30 мая. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК).

По этому же делу в субботу суд арестовал генерального директора ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова. Еще один подозреваемый - старший брат Зиявудина Магомедова, бывший сенатор Магомед Магомедов. На момент публикации решение о мере пресечения для него не вынесено.

Политика
Новости

Суд арестовал экс-сенатора и брата совладельца «Суммы»

Ведомости
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Тверской суд Москвы в субботу арестовал до 30 мая Магомеда Магомедова - бывшего сенатора от Смоленской области и старшего брата совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (№ 76 в списке богатейших россиян по версии Forbes, оценка состояния - $1,25 млрд), передает корреспондент «Ведомостей». Он вместе с братом стал фигурантом уголовного дела о крупных хищениях бюджетных средств.

Магомед Магомедов претензии следствия не признал. «С моей точки зрения, все эти ситуации, я только сегодня о них узнал, носят экономический характер и могли бы быть разрешены экономическим образом. Если там нанесен ущерб, в первую очередь, естественно, государству, то, конечно, его можно было бы погасить. У нас такие возможности при мобилизации ресурса, наверное, нашлись бы. Я не вижу здесь никаких поводов для уголовных дел», - сказал он в суде.

Защита Магомедова возражала против ареста: следствие не представило сведений и фактических обстоятельств, подтверждающих обвинение, настаивал адвокат. Он также отметил, что у Магомедова шесть несовершеннолетних детей, мать и брат-инвалид на иждивении и множество проблем со здоровьем, включая разрыв коленной связки. В суд Магомедов пришел с тростью, на ноге у него была видна конструкция, похожая на ортез. Защита просила отпустить Магомедова под домашний арест, разрешив ему сопровождать детей в школу и ходить к врачам. Адвокаты также просили отпустить бывшего сенатора под залог в размере суммы заявленного следствием ущерба - 2,5 млрд руб.

Суд отказался  принять во внимание доводы защиты, отметив, что Магомедов задержан законно и обоснованно, а на свободе может скрытся и оказать влияние на следствие, т. к. еще не все свидетели допрошены и не все материалы изъяты.

До этого в субботу суд арестовал Зиявудина Магомедова на два месяца. Арестован также Артур Максидов -  генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму»). 

Магомедовых подозревают в хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159), хищении путем присвоения (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Зиявудина Магомедова следствие назвало организатором преступного сообщества. Ущерб по делу оно оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть этих денег, по данным следствия, находится на офшорных счетах. 

Зиявудин Магомедов в суде вину опроверг. Его защита также просила отпустить под домашний арест или залог в 2,5 млрд руб., но суд отказал в этом.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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Бизнес
Новости

Трамп раскритиковал Amazon в Twitter во второй раз за три дня

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп второй раз за три дня обрушился в Twitter с критикой на крупнейшего в мире интернет-ритейлера Amazon. Он заявил, что потери почтовой службы США от доставки заказов в Amazon могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку. «В сумме это миллиарды долларов», - написал Трамп.

«Эту аферу с почтовой службой необходимо прекратить. Amazon должен платить по реальным расценкам (и выплачивать налоги) сейчас же!» - заявил Трамп. Он также назвал «фейковой» газету The Washington Post, которой владеет основатель и основной акционер Amazon Джефф Безос.

Это уже второй выпад Трампа против Amazon в Twitter за три дня. В четверг Трамп написал, что Amazon, в отличие от других компаний, «или совсем не платит, или платит мало налогов», использует почтовую службу в качестве «курьера» «с огромными потерями для страны» и вытесняет из бизнеса других ритейлеров.

Перед этим сайт Axios со ссылкой на неназванных собеседников написал, что Трамп «ненавидит» Amazon. Как пишет Bloomberg, на фоне этого капитализация интернет-ритейлера снизилась на $53 млрд. На закрытии торгов 29 марта капитализация компании составляла $700,7 млрд, следует из данных Nasdaq. В пятницу торги в США не проводились в преддверии Пасхи.

Amazon создал тропический лес посреди Сиэтла

Политика
Новости

Защита попросила отпустить совладельца «Суммы» под залог в 2,5 млрд рублей

Ведомости
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Защита совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, задержанного по подозрению в крупных хищениях бюджетных средств, в Тверском суде Москвы попросила отпустить его под домашний арест или оставить на свободе под залог в размере 2,5 млрд руб. В такую же сумму, как заметил адвокат Магомедова, следствие оценивает ущерб по делу, передает корреспондент «Ведомостей».

«Мой подзащитный готов предоставить эту сумму в виде залога», - сказал адвокат. В свою очередь прокурор настаивает на аресте, отметив, что деньги подозреваемому лучше направить на погашение ущерба.

Сам Магомедов в суде заявил, что не согласен с предъявленными ему претензиями. Он также подтвердил, что действительно собирался 31 марта уехать из России, но подчеркнул, что планировал вернуться через неделю.

В отношении Зиявудина Магомедова, состояние которого Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), возбуждено уголовное дело о хищениях в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК). По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор Магомед Магомедов и Артур Максидов - руководитель одной из компаний, входящих в «Сумму». Следствие просит арестовать всех фигурантов дела. На момент публикации эти ходатайства рассматривал Тверской суд Москвы.

Политика
Новости

МВД Британии объяснило проверку самолета «Аэрофлота» в Лондоне

Ведомости
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Проверка самолета «Аэрофлота» в лондонском аэропорту – это «рутинная процедура пограничной службы», заявил заместитель главы МВД Великобритании Бен Уоллес. По его словам, подобные проверки направлены «на защиту Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается привезти наносящие вред вещества, такие как наркотики или огнестрельное оружие».

«После того как эти проверки были проведены, самолету было разрешено продолжить выполнение рейса», – подчеркнул Уоллес (цитата Reuters).

В пятницу «Аэрофлот» сообщил, что сотрудники британской полиции и таможни без объяснения причин провели досмотр лайнера авиакомпании в аэропорту «Хитроу». Служба столичной полиции Великобритании опровергла информацию о том, что обыск проводили лондонские полицейские. Министерство иностранных дел Британии сообщило, что российский самолет обследовали сотрудники таможни.

Посол России в Лондоне направил в британский МИД ноту с требованием разъяснить цель проверки, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Запрос о причинах проверки российского самолета также направит координационный центр по авиабезопасности России, сообщил Минтранс. «В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков», – говорится в сообщении ведомства. 

Политика
Новости

Захарова сообщила об увеличении числа высылаемых британских дипломатов

Ведомости
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Россию могут покинуть более 50 сотрудников британских дипломатических представительств, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что Лондон после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выслал 23 российских дипломата. Москва в ответ приняла решение выслать такое же число сотрудников британского посольства. После этого Лондон «провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран», добавила Захарова.

В ответ на это Москва потребовала от британской стороны в течение месяца сократить количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств в России так, чтобы оно соответствовало числу российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в Британии.

«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом - более 50 человек в пользу британской стороны», – написала Захарова в Facebook.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Россию в причастности к покушению на Скрипалей. Москва отвергает обвинения, заявляя, что британская сторона не представила никаких доказательств. 

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Политика
Новости

Суд арестовал начальника строительной инспекции Кузбасса по делу о пожаре в ТРЦ

Ведомости
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Центральный районный суд Кемерова арестовал до 25 мая начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, сообщает «Интерфакс». Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», который был построен без разрешения на строительство.

В суде следователь рассказал, что Комкова после пожара пыталась скрыться. Она была задержана в Москве и доставлена в Кемерово принудительно. Чиновница опровергла это заявление, рассказав, что уехала в Москву, чтобы показаться врачу после стресса, вызванного трагедией.

«У меня был нервный срыв, переживала, как и весь город. Если бы сказали, что будут вызывать для дачи показаний, я бы осталась. Не вижу ничего противозаконного», – сказал Комкова.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

По делу о пожаре ранее были арестованы шесть человек: управляющая «Зимней вишней» Надежда Судденок, гендиректор Кемеровского кондитерского комбината Юлия Богданова, технический директор комбината Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, сотрудник этой компании Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин.

В Москве и Петербурге тысячи людей почтили память погибших в Кемерове

Бизнес
Новости

The Bell узнал о задержании гендиректора «Суммы» и брата Зиявудина Магомедова

Ведомости
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Вместе с совладельцем «Суммы» Зиявудином Магомедовым задержаны генеральный директор группы Лейла Маммедзаде и брат бизнесмена Магомед Магомедов, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с миллиардером. Один из собеседников рассказал, что Магомедов должен был в пятницу вылететь в США.

Пресс-секретарь «Суммы» на просьбу прокомментировать эту информацию сказал «Ведомостям», что у него пока нет новой информации.

Ранее стало известно, что Зиявудин Магомедов задержан на 48 часов. Об этом сообщили РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В пятницу вечером пресс-секретарь «Суммы» рассказал «Ведомостям», что сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, однако причину следственных действий назвать затруднился.

Претензии к совладельцу группы «Сумма» могут быть связаны со строительством в Калининграде стадиона к чемпионату мира по футболу. 

Политика
Новости

Под Воскресенском протестующие перекрыли федеральную трассу

Ведомости
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Рядом с подмосковным городом Воскресенском протестующие против строительства мусоросжигательного завода перекрыли федеральную трассу М5, рассказали «Ведомостям» участники акции. В результате перекрытия на трассе образовалась пробка.

Акция началась около 10 часов утра, люди не перекрывают трассу, а просто ходят по пешеходному переходу, говорит местная активистка Наталья Самойлова. Всего в акции принимает участие от 20 до 50 человек, люди сменяют друг друга. Основная цель этой акции, говорит активистка, – не допустить проезда «Камазов» с песком к месту строительства мусоросжигательного завода на границе Воскресенского района. Жители считают, что строительство завода началось незаконно, говорит Самойлова.

Это уже не первая акция жителей Воскресенского района против строительства мусоросжигательного завода. Люди протестуют уже больше полугода, они периодически перекрывают дорогу к месту строительства завода в селе Свистягино.

В июле прошлого года конкурс на строительство мусоросжигательного завода выиграла структура «Ростеха» – «Рт-инвест» (на 25,01% принадлежит самому «Ростеху», на 74,99% – «Царицын капиталу» Андрея Шипелова).

Жители протестуют, потому что считают строительство этого завода незаконным – объект строится на земле не соответствующей категории, и решение о его строительстве не согласовывалось с местными жителями, говорит Самойлова. «Первая категория опасности, на наш взгляд, требует максимального соблюдения законодательства на самых ранних этапах строительства таких объектов. То, что мы наблюдаем сегодня, – тотальное нарушение законодательства, – говорит она. – Российское законодательство предусматривает согласование строительства таких объектов с учетом мнения жителей. Оно тотально игнорируется».

Представитель «Ростеха» не смог оперативно предоставить комментарий.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Технологии
Новости

Правительство выделило 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 3 млрд руб. на реализацию программы «Цифровая экономика». Документ опубликован на сайте правительства. Средства выделены из резервного фонда правительства.

Программа «Цифровая экономика» была утверждена в июле 2017 г., она включает в себя несколько направлений: информационная инфраструктура, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов и информационная безопасность.

Согласно документу средства разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы. Так, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи – 1,95 млрд руб., ФСБ – 3 млн руб., Минтранс – 15 млн руб., Минэкономразвития – 15,5 млн руб., управделами президента – 134,5 млн руб., Росреестр – 399,6 млн руб., Минпромторг – 13,6 млн руб.

Программа «Цифровая экономика», рассчитанная до 2024 г., направлена на создание в России полноценной цифровой среды, говорил ранее Медведев. Она призвана обеспечить поддержку таких технологий, как большие данные, квантовые компьютеры, новые производственные методы, искусственный интеллект, пояснял премьер.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

Суд арестовал гендиректора компании – собственника ТРЦ «Зимняя вишня»

Ведомости
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Заводский районный суд Кемерова арестовал Юлию Богданову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало здание сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Богданова останется под стражей до 25 мая, передает «РИА Новости».

Суд посчитал, что Богданова, находясь на свободе, может скрыться от следствия или принять меры по сокрытию следов преступления и оказать давление на свидетелей.

Богданову обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. По версии следствия, гендиректор не раз получала от сотрудников ТРЦ сообщения о нарушениях противопожарных мер, но ничего не сделала, чтобы это исправить. Обвиняемая намерена обжаловать решение суда.

Ранее суд арестовал управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, технического директора Кемеровского кондитерского комбината Георгия Соболева, руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко, сотрудника этой компании Александра Никитина и охранника Сергея Антюшина.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. По окончательным данным МЧС, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Финансы
Новости

«Сафмар» опроверг сообщения о продаже акций страховой компании ВСК

Ведомости
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Группа «Сафмар» не планирует выходить из капитала страховой компании ВСК. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Сафмар финансовые инвестиции» и представитель самой ВСК.

Группа через «Сафмар финансовые инвестиции» владеет 49% ВСК. В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Сафмар» предложил страховщику вернуть его пакет акций (был куплен в середине 2016 г.) и получить за него денежные средства. Группа вынуждена продать акции, чтобы вернуть Центробанку часть средств, потраченных регулятором на санацию Бинбанка, сказал источник агентства. По его словам, контроль в бизнесе ВСК после сделки с «Сафмаром» остается у Сергея Цикалюка. Сергей Цикалюк сейчас является основным владельцем ВСК и одновременно председателем совета директоров.

Представитель «Сафмар финансовые инвестиции» вложения в ВСК считает стратегической инвестицией и оценивает ее как очень успешную. «Бизнес-модель холдинга — объединение и синергия диверсифицированных небанковских финансовых активов», — подчеркивает он, отмечая, что ВСК является одним из самых эффективных страховщиков в России, который в прошлом году получил рекордную прибыль.

Чистая прибыль группы ВСК в 2017 г. выросла в 1,4 раза до 6,6 млрд руб., следует из сообщения страховщика. «Видно, что есть все возможности для развития этого успеха», — добавляет представитель группы.

В сентябре 2017 г. ЦБ объявил о санации Бинбанка, вместе с ним в Фонд консолидации банковского сектора были переданы Рост-банк, «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк. При этом пенсионный, страховой бизнес и иные финансовые активы группы «Сафмар» под санацию не попали. «Их связь с банками группы "Бин" не столь большая», — говорил тогда зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»).

В марте 2018 г. ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд руб. и стал его новым собственником.

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