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Правительство подготовит новые ограничения для зарубежных онлайн-магазинов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил профильным ведомствам подготовить новые требования к зарубежным интернет-магазинам, которые поставляют в Россию детские товары, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание уточняет, что тема интернет-магазинов поднималась в середине марта на совещании под руководством первого вице-премьера Шувалова. Теперь Минэкономики и Федеральная таможенная служба должны разработать меры, «как не допустить поступление в продажу опасных для жизни товаров».

Новые требования затронут в первую очередь интернет-магазины, которые торгуют товарами для детей.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексея Федорова, таможенная служба предложила заставить онлайн-ритейлеров указывать на товарах код, соответствующий классификатору, используемому на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Второе предложение ведомства – обязать продавцов информировать о наличии сертификата безопасности для отправлений, содержащих товары, предназначенные для детей. «При отсутствии необходимых сертификатов страны происхождения эти меры позволят приостанавливать отправления и возвращать их», – уточнил Федоров.

АКИТ считает, что инициатива может быть реализована до конца года, а отдельные шаги – уже к лету.

Представитель Игоря Шувалова подтвердил изданию факт проведения совещания. По его словам, срок исполнения поручения составляет один месяц.

Издание напоминает, что детские товары в России подлежат обязательной сертификации. При этом к товарам, поставляемым из-за рубежа, такие требования не предъявляются, хотя 90% таких товаров приходят из Китая и часто не сертифицированы даже у себя в стране. Об этом говорится в разработанной АКИТ концепции противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке ЕАЭС, реализуемых с использованием интернета.