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Ткачев рассказал о планах «напоить россиян отечественным молоком»

Белорусским производителям молока придется искать другие рынки сбыта своей продукции, помимо России, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его слова приводит «РИА Новости».

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — пояснил он.

По словам Ткачева, сейчас Белоруссия является крупнейшим экспортером молочной продукции в Россию. «В 2017 г. ее доля в общем объеме поставок составила 86% - это 950 000 т молочной продукции, рост за три года на 24%», — добавил министр. Поставки в страну осуществляют почти 120 белорусских молочных предприятий.

«Мы планируем в ближайшие 5-7 лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком», — объяснил чиновник. Он подчеркнул, что поставщики сухого обезжиренного молока из Белоруссии «откровенно демпингуют» при поставках на рынок России.

«Только за два неполных месяца 2018 г. Белоруссия дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко», — напомнил Ткачев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 марта заявлял, что для сельскохозяйственной и молочной продукции страны необходимо найти альтернативные России рынки. «Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом (России Владимиром Путиным) после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы, – говорил глава государства. – Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте».

С таким заявлением белорусский лидер выступил после того, как 31 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции с двух предприятий Белоруссии - «Молоко» (производственный цех Шумилино) и «Здравушка милк». В отношении продукции двух других предприятий - Минского молочного завода № 1 и Полесского участка «Милкавита» - российское ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля.