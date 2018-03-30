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Лукашенко поручил найти для белорусского молока альтернативу российскому рынку

Для сельскохозяйственной и молочной продукции Белоруссии необходимо найти альтернативные России рынки, заявил президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Минской области.

«Что касается экспорта, ищите другие рынки. Если Россия нас не понимает и понимать не хочет, ну что ж, встретимся с президентом [Владимиром Путиным] после инаугурации, обсудим детально и капитально все вопросы, – передает слова Лукашенко БЕЛТА. – Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте».

«Нельзя на одном рынке все время сидеть, – подчеркнул Лукашенко. – Они завезли, кто-то откаты получил за это сухое молоко из Новой Зеландии. Во-первых, что привезли, чем народ кормят? Но это их проблема. Они этого не понимают и понимать не хотят. Потому что везде откаты. А мы должны видеть свои интересы, которые не противоречат интересам россиян. Мы им плохого ничего не везем».

По словам белорусского президента, сейчас документы по поставке молочной продукции еще не подписаны, стороны продолжают переговоры.

С 31 марта Россельхознадзор запретил поставки в Россию молочной продукции с двух предприятий Белоруссии «Молоко» (производственный цех Шумилино) и «Здравушка милк». В отношении продукции двух других предприятий Минского молочного завода N1 и Полесского участка «Милкавита» введен режим усиленного лабораторного контроля.

Кроме того, из-за повторного обнаружения антибиотиков в сыре введен запрет на ввоз в продукции Щучинского маслосырзавода. Россельхознадзор также усилил лабораторный контроль за продукцией рыбхоза «Полесье» из-за обнаружения в ней сальмонеллы, и агрокомбината «Приднепровский», в продукции которого выявлены бактерии группы кишечной палочки.