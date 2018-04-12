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Бизнес
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«Саратовские авиалинии» сообщили об устранении всех нарушений

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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» устранила все нарушения, которые выявила «Росавиация» в ходе проверки после крушения Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Игорь Натыкан.

«После трагедии была внеочередная проверка "Росавиации", составлен акт, в котором перечислялся ряд нарушений и несоответствий в адрес компании, и издан приказ о сокращении срока действия сертификата компании до 27 апреля. В настоящий момент все замечания нами учтены, нарушения устранены», — сказал гендиректор (цитата ТАСС).

В среду совет директоров «Саратовских авиалиний» принял решение назначить Игоря Натыкана гендиректором авиакомпании.

В начале апреля Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить деятельность. По мнению ведомства, руководство авиакомпании безответственно относится к вопросу безопасности полетов.

11 апреля в Раменском районе Подмосковья разбился самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Бизнес
Новости

Правление «Газпрома» предлагает сохранить дивиденды на уровне прошлого года

Ведомости
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Правление «Газпрома» предлагает совету директоров компании выплатить дивиденды за 2017 г. на уровне предыдущего года — 8,04 руб. на акцию, говорится в пресс-релизе компании.

Если «Газпром» сохранит выплаты на уровне 2016 г., то монополия направит на дивиденды 25% от чистой прибыли компании по МСФО, подсчитали аналитики для Thomson Reuters. По итогам 2016 г. «Газпром» направил на дивиденды 190,3 млрд руб., или около 20% от чистой прибыли.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ведомство ориентируется на норму дивидендов в 50% от чистой прибыли.

В прогноз бюджета на 2018 г. Минфин закладывал показатель чистой прибыли «Газпрома» в размере 677,8 млрд руб. Исходя из этого, компании, по версии Минфина, следовало бы направить на дивиденды почти 334 млрд руб.

Общее собрание акционеров «Газпрома» пройдет 29 июня в Санкт-Петербурге. У компании несколько сотен тысяч владельцев акций, проживающих в России и за рубежом, отмечается в пресс-релизе.

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Политика
Новости

Дуров запретил адвокатам участвовать в заседании суда по блокировке Telegram

Ведомости
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Создатель Telegram Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram о блокировке мессенджера. Об этом в Telegram-канале написал руководитель представляющей интересы мессенджера правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Руководитель «Агоры» пояснил, что такое решение предприниматель принял «дабы не легитимизировать откровенный фарс своим присутствием».

«Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться. В суде прекрасно понимают, что Telegram - иностранная компания и полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, нужен апостиль, перевод, заверение», - объяснил «Ведомостям» позицию мессенджера представитель «Агоры» Дмитрий Колбасин.

Он отметил, что правозащитная группа запросила доверителя о необходимости участия представителей мессенджера в судебном процессе 13 апреля «при таком раскладе». «Он сказал, что не стоит принимать участия», - сказал Колбасин. По словам собеседника «Ведомостей», Telegram расценивает поведение московского суда как «неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики».

Роскомнадзор 12 апреля попросил суд немедленно заблокировать Telegram в России в случае удовлетворения иска о его блокировке. «Данное судебное дело связано с распространением информации, и поскольку Telegram не предоставляются ключи для декодирования сообщений, мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления», - говорила представитель ведомства.

До этого Чиков говорил, что Telegram проходит не ответчиком, а заинтересованным лицом по иску о блокировке мессенджера. Представители «Агоры» также просили суд перенести заседание, чтобы успеть ознакомиться с делом. Суд, однако, не стал этого делать. Основатель мессенджера пока никак не комментировал возможные действия при блокировке. При этом представители мессенджера неоднократно заявляли, что передать ключи шифрования от мессенджера Федеральной службе безопасности (ФСБ) технически невозможно.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 9 апреля настаивал, что у Telegram есть техническая возможность передать ключи шифрования открытых чатов пользователей ФСБ. Он ссылался на мнение «специалистов в публичной плоскости». Он отмечал, что если бы у Telegram была «добрая воля взаимодействия, то они вступили бы в диалог». А диалога нет - и это самое печальное во всей истории, сетовал глава ведомства.

Руководитель службы ранее говорил «Ведомостям», что если суд решит ограничить доступ к Telegram, у Роскомнадзора есть конкретный план действий по блокировке сервиса. «У нас есть опыт блокировки крупных ресурсов и по блокировке мобильных приложений. Возможно, c Telegram будут какие-то неожиданности, но у нас хорошие специалисты, мы справимся», - подчеркивал Жаров.

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Бизнес
Новости

«Силовые машины» заявили о готовности заменить турбины Siemens

Ведомости
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Российская компания «Силовые машины» готова на условиях государственно-частного партнерства разработать газовые турбины, которые заменят продукцию Siemens. Об этом сообщил председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

«России необходима своя технология газовых турбин. И мы, "Силовые машины", готовы взять на себя обязательство сделать такую технологию. Но для этого мы бы просили государственно-частное партнерство в освоении газовых турбин. Мы готовы, например, взять на себя половину расходов», – сказал Мордашов (цитата ТАСС).

При этом он обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать его компанию и другие предприятия, попавшие под санкции США.

«Прежде всего, конечно, это поддержка в доступе на рынки – как на российский, так и на зарубежный. Очевидно, что для нас зарубежные проекты стали гораздо более сложными, доступ на зарубежный рынок, мы надеемся, не закрылся, но стал гораздо более трудным», – сказал Мордашов (цитата «Интерфакса»).

В связи с этим он попросил у правительства помощи «в части предоставления государственных гарантий тогда, когда это требуют наши заказчики». Мордашов также добавил, что «Силовые машины» могут не выжить без преференций государства на внутреннем рынке. 

Как турбины Siemens оказались в Крыму

Бизнес
Новости

Fitch отозвало рейтинги En+ вслед за UC Rusal

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало все рейтинги энергометаллургической компании En+ Group Олега Дерипаски из-за санкций США, говорится в сообщении агентства.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на момент отзыва находились на уровне BB- с возможностью пересмотра на более низкие, краткосрочные – на уровне B.

«Базэл» и структура B-Finance Limited Дерипаски, а также члены его семьи контролируют En+ на 76,6%.

Ранее Fitch отозвало рейтинги принадлежащего Дерипаске производителя алюминия UC Rusal, также попавшего под санкции. В общей сложности в черный список минфина США попали восемь контролируемых российским миллиардером компаний, помимо En+ и UC Rusal это «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance Ltd, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань». Санкции введены и против самого Дерипаски.

Политика
Новости

ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей нервно-паралитическом ядом

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим отравляющим веществом. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает BBC News.

Телерадиокорпорация отмечает, что международная организация не уточняет название отравляющего вещества, но соглашается с выводами властей Великобритании по этому делу. Ранее британская сторона сообщила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим ядом «Новичок», который был произведен в России. Россия все обвинения в свой адрес отрицает и требует объективного расследования инцидента.

В документе ОЗХО уточняется, что ее эксперты для своих выводов собрали образцы крови у всех трех пострадавших от химической атаки, в том числе сотрудника британской полиции. Отравляющее вещество обнаружено также в образцах проб окружающей среды, собранных в ходе расследования.

«Результаты анализов биологических образцов и образцов окружающей среды, сделанные выбранными ОЗХО лабораториями, подтверждают выводы Великобритании о химическом веществе токсического действия, которое использовалось в Солсбери и от которого серьезно пострадали несколько человек», – указывается в заявлении экспертов ОЗХО.

Международные эксперты подчеркивают, что название и состав токсичного химического вещества содержатся в полном докладе, доступном для государств – участниц организации.

Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в британском Солсбери 4 марта. Ранее стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. В ее заявлении от 11 апреля отмечалось, что дочь бывшего сотрудника ГРУ выписалась из больницы, но «еще не оправилась от воздействия использованного против нас [с отцом] нервно-паралитического агента». Скрипаль говорила, что может общаться с друзьями и членами семьи.

Она отказалась от помощи российского посольства. Это, в свою очередь, вызвало «больше вопросов, чем ответов» у российской дипмиссии. «Опубликованный документ лишь укрепляет опасения, что мы имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки. Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы», – говорилось в заявлении.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Авто
Новости

Sollers прогнозирует рост цен на автомобили в России из-за ослабления рубля

Ведомости
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Закрепление курса доллара на уровне выше 60 руб. станет серьезным фактором для роста цен на автомобили и снижение спроса, считает гендиректор Sollers Вадим Швецов.

«Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше чем 60–62 руб./$, это будет серьезным фактором возможного повышения цен, будет, соответственно, снижение потребительского спроса», – сказал Швецов (цитата «Прайм»).

Он добавил, что при стабильном курсе рубля на уровне начала года компания ожидает роста своих продаж по иностранным брендам в этом году.

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы («Sollers – Дальний Восток», Ульяновский автозавод, Заволжский моторный завод) и совместное производство с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu и Mazda.

В среду, 11 апреля, евро превысил 80 руб., а доллар 64,76 руб. Во второй половине дня рубль начал дорожать. По данным на 13.49 мск четверга, доллар на Московской бирже стоил 61,75 руб., евро 76,15 руб.

Финансы
Новости

Платежная система «Мир» планирует создать свой сервис бесконтактной оплаты

Ведомости
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Российская платежная система «Мир» не смогла договориться с Google и Apple о подключении своих карт к их телефонным кошелькам, поэтому она начала разработку собственного решения для мобильных устройств. Об этом рассказал генеральный директор компании Владимир Комлев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сервис получил условное название «Мир Pay». «Речь о системе, когда вы сможете загрузить образ карты в свой мобильный телефон и расплачиваться им бесконтактно. У нас это сделано с Samsung. C Android и Apple Pay, как собственниками своих технологий и своего “кошелечного решения”, переговоры ведутся. Но мы понимаем, что они могут затянуться», — сказал Комлев.

Проект, по словам гендиректора, будет запущен в 2018 г. Сначала он появится на телефонах с Android.

Комлев также добавил, что сейчас картами «Мир» пользуются около 35 млн человек. Из них самостоятельно, а не по рекомендации работодателя, за картами обратились примерно 3,7 млн.

Политика
Новости

Трамп о возможном ударе по Сирии: «очень скоро» или «совсем не скоро»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Вашингтон может нанести удар по Сирии «очень скоро» или «совсем не скоро». Американский лидер подчеркнул, что никогда не называл сроков удара по ближневосточному государству.

«В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ (террористическая организация, запрещенная в России). Где наше "Спасибо, Америка"?», — поинтересовался Трамп в своем микроблоге.

11 апреля американский президент написал в Twitter, что ракеты, которые российская сторона планирует сбивать в Сирии, будут «хорошие, новые и "умные"». Министр обороны США Джеймс Мэттис, в свою очередь, сообщил, что США продолжают оценивать доказательства предполагаемой химатаки в Сирии, хотя и отметил, что военные США готовы «предоставить военные варианты, если они будут уместны, на усмотрение президента».

Позже представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что прямое военное столкновение с Россией в Сирии остается в числе потенциальных сценариев, которые рассматриваются администрацией США. «Все варианты на столе (у президента США)», - подчеркивала она. Отвечая на уточняющий вопрос о том, являются ли ее слова подтверждением готовности к силовому сценарию, Сандерс заявила, что финальное решение еще не принято.

Guardian 12 апреля сообщила, что Вашингтон в последние дни предпринимает усилия, чтобы добиться вывоза из Восточной Гуты тел погибших в ходе предполагаемой химатаки. Издание отмечало, что американские эксперты стремятся определить, не было ли в данном случае применено более мощное отравляющее вещество, чем хлор.

«Получение образцов для анализа, в особенности - трупов жертв, на этой неделе было приоритетом, в то время как США пытаются определить, было ли в данном случае применено иное вещество», - пишет издание. Газета со ссылкой на источник поясняла, что следы таких веществ можно обнаружить в течение недели после момента химатаки.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Задержан один из разработчиков системы «Платон»

Ведомости
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В Басманный суд поступило ходатайство об аресте гендиректора компании «Национальные телематические системы» Алексея Нащекина, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса), сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Басманного суда. Нащекин подозревается в пособничестве преступлению (ч. 5 ст. 33 УК РФ). Нащекин в 2010-2013 гг. был вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за разработку инфраструктуры электронного правительства и портала госуслуг.

«Национальные телематические системы» занимаются разработкой интеллектуальных транспортных систем, и в ноябре 2017 г. совладельцами компании стали Игорь Ротенберг и его партнер по «Платону» Андрей Шипелов. Нащекин продал им по 45% компании, оставив себе 10%. Это не первый их совместный проект: Нащекин участвовал в создании IT-инфраструктуры «Платона», а сам проект реализовала компания «РТ-инвест транспортные системы», которая на 50% принадлежит Игорю Ротенбергу.

Финансы
Новости

Госдума приняла закон о санации страховщиков

Ведомости
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о санации страховых организаций для предупреждения их банкротства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что введение такой процедуры позволит предупредить банкротство страховщиков и защитит интересы граждан. Новая мера, по его словам, даст возможность поддерживать непрерывность выплат по обязательствам.

В рамках инициативы создается Фонд консолидации страхового сектора (ФКСС), формируемый из средств ЦБ. Из этого фонда регулятор сможет передать управляющей компании ФКСС кредит без обеспечения на срок до пяти лет для покупки активов страховщиков под санацией.

Средства для пополнения капитала банка или страховщика ЦБ передает фонду под 0% на 20 лет, указано в поправках.

Документ запрещает также экс-собственникам санируемых страховых организаций покупать их акции после санации (при доле более 1% за три месяца до начала санации) и допускает предъявление к ним требований о возмещении убытков, в том числе о компенсации расходов санатора на финансовое оздоровление страховщика.

Регулятор получит право оценивать активы, пассивы и страховые резервы страховщика, а также в случае назначения временной администрации вводить мораторий на удовлетворение требований его кредиторов на срок до трех месяцев. Мораторий при необходимости может быть продлен еще, максимум, на три месяца. Но его общий срок не будет превышать срока действия временной администрации страховой организации.

Банк России также сможет ограничивать или запрещать отдельные сделки, действие лицензии страховщика при повторных нарушениях в течение года и неисполнении предписаний ЦБ. В частности, это касается сделок, связанных с передачей недвижимого имущества страховщика в аренду или залог, его внесением в качестве вклада в уставный капитал третьих лиц, получением займов, уступкой прав требований и переводом или прощением долга, новацией, отступным, осуществлением финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Стиль жизни
Новости

Фильм Серебренникова будет претендовать на главную награду Каннского кинофестиваля

Ведомости
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Фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова отобран в основную программу Каннского кинофестиваля. Сообщение об этом опубликовано в официальном твиттере кинофестиваля.

Фильм рассказывает о становлении андеграундной рок-культуры в Ленинграде в начале 1980-х, а также об отношениях Виктора Цоя с Майком Науменко и его женой Натальей. Действие происходит летом 1981 г.

Кирилл Серебренников начал снимать «Лето» в конце июля 2017 г. Сейчас режиссер находится под домашним арестом, он обвиняется в хищении бюджетных денег в рамках дела «Седьмой студии». Монтаж фильма закончился, когда режиссер уже находился под арестом. В российский прокат фильм «Лето» может выйти уже летом этого года.

Предыдущий фильм режиссера, «Мученик», участвовал в Каннах в конкурсе «Особый взгляд» два года назад.

Каннский кинофестиваль – 2018 пройдет с 8 по 19 мая.

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