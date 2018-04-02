Бизнес / Транспорт

Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» прекратить полеты

По мнению ведомства, руководство перевозчика безответственно относится к вопросу безопасности полетов
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Росавиация предложила авиакомпании «Саратовские авиалинии» добровольно прекратить деятельность. Об этом говорится в письме руководителя ведомства Александра Нерадько гендиректору перевозчика Алексею Вахромееву.

«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО "Саратовские авиалинии" к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта», - говорится в тексте письма Нерадько, с копией которого ознакомился «Интерфакс». Представитель Росавиации подтвердил «Ведомостям» подлинность письма.

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