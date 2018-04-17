Совет директоров производителя «Арбидола» одобрил делистинг с Московской биржи

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Основатель Qiwi прогнозирует рост популярности Telegram

Инвестор, основатель Qiwi Сергей Солонин считает, что блокировка Telegram приведет к росту популярности мессенджера. Об этом он написал в Facebook.

«В текущей ситуации, похоже, выигрывают все. Телеграм получит вселенский пиар и большое количество новых клиентов по всему миру, Роскомнадзор политические очки, как борец против всего плохого и за все хорошее, народ, желающий конфиденциальности, будет себя гораздо увереннее чувствовать за стенами прокси и VPNов, новый отечественный мессенджер, отлично подгадав выход с массированной рекламой, приобретет новую популярность у патриотической части аудитории, Вотсап и Фейсбук получат тех, кто использовал из параллельно с Телеграм и не захотел морочиться... К сожалению, есть единственный пострадавший во всем этом процессе. Это российский инвестиционный климат», - написал Солонин.

В интервью газете «Коммерсантъ» Солонин заявил о том, что «слышал также о чисто коммерческой версии происходящего». «В любой подобной ситуации надо смотреть на бенефициаров, а в данном случае, если исключить Facebook и WhatsApp, они довольно очевидны. Но вероятнее пользователи перейдут на WhatsApp, нежели на новый российский мессенджер», - уточнил он.

В феврале этого года Солонин инвестировал в Telegram $17 млн. Об этом бизнесмен рассказал на сессии по цифровизации бизнеса на Сочинском инвестиционном форуме.

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