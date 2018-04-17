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Совет директоров производителя «Арбидола» одобрил делистинг с Московской биржи

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Совет директоров «Отисифарм» единогласно принял решение о делистинге акций с Московской биржи. Об этом говорится в сообщении компании.

Окончательное решение о делистинге должны принять акционеры компании на внеочередном собрании 18 мая 2018 г. Компания предложит несогласным выкупить бумаги в размере 202 руб. за акцию.

«Отисифарм» – крупнейший российский производитель лекарств для аптек. Компания владеет правами на 32 торговых знака, среди которых «Арбидол», «Пенталгин», «Компливит», «Флюкостат», «Афобазол» и «Коделак».

В ноябре 2017 г. кипрская Augment Investments, подконтрольная владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину, и ее аффилированные лица с помощью оферты консолидировали 99,1% «Отисифарма». Ни акционеры «Отисифарма», ни сама компания ранее не объясняли решение сделать ее частной.

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Технологии
Новости

Основатель Qiwi прогнозирует рост популярности Telegram

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Инвестор, основатель Qiwi Сергей Солонин считает, что блокировка Telegram приведет к росту популярности мессенджера. Об этом он написал в Facebook.

«В текущей ситуации, похоже, выигрывают все. Телеграм получит вселенский пиар и большое количество новых клиентов по всему миру, Роскомнадзор политические очки, как борец против всего плохого и за все хорошее, народ, желающий конфиденциальности, будет себя гораздо увереннее чувствовать за стенами прокси и VPNов, новый отечественный мессенджер, отлично подгадав выход с массированной рекламой, приобретет новую популярность у патриотической части аудитории, Вотсап и Фейсбук получат тех, кто использовал из параллельно с Телеграм и не захотел морочиться... К сожалению, есть единственный пострадавший во всем этом процессе. Это российский инвестиционный климат», - написал Солонин.

В интервью газете «Коммерсантъ» Солонин заявил о том, что «слышал также о чисто коммерческой версии происходящего». «В любой подобной ситуации надо смотреть на бенефициаров, а в данном случае, если исключить Facebook и WhatsApp, они довольно очевидны. Но вероятнее пользователи перейдут на WhatsApp, нежели на новый российский мессенджер», - уточнил он.

В феврале этого года Солонин инвестировал в Telegram $17 млн. Об этом бизнесмен рассказал на сессии по цифровизации бизнеса на Сочинском инвестиционном форуме.

10 самых безопасных мессенджеров

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Технологии
Новости

Сноуден назвал блокировку Telegram проявлением цензуры

Ведомости
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, поддержал основателя Telegram Павла Дурова, а попытки заблокировать мессенджер в России назвал проявлением цензуры и тоталитаризма.

«Раньше я критиковал систему безопасности Telegram, но ответ Дурова на тоталитарный запрос российского правительства на доступ к личным сообщениям – это отказ и сопротивление – это единственный ответ, который демонстрирует реальное лидерство», – написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Попытки «наказать» Telegram за то, что тот защищает права пользователей, привели к тотальным сбоям в российском интернете, пишет Сноуден. Если Google и Amazon ограничат доступ к своей облачной платформе или удалят приложение мессенжера из своих магазинов, то они станут соучастниками преступления, считает Сноуден.

В 2013 г. Сноуден передал изданиям The Guardian и The Washington Post внутреннюю информацию АНБ. В результате разоблачений Сноудена вскрылось, что американские спецслужбы ведут слежку за электронной перепиской граждан США, иностранцев и даже лидеров других государств.

В пятницу 13 апреля суд встал на сторону Роскомнадзора и постановил ограничить доступ к мессенджеру Telegram. В суде представители службы настаивали, что Telegram не выполнил требования Федеральной службы безопасности о передаче ключей шифрования. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора, который потребовал немедленного исполнения решения суда. Это позволило Роскомнадзору уже в понедельник приступить к попыткам заблокировать Telegram. В результате были заблокированы около 15 млн IP-адресов, в том числе те, которые принадлежат Google и Amazon.

Бизнес
Новости

Генпрокуратура: Путин остановил приватизацию «Роснано» после сигнала ФСБ

Ведомости
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Генпрокуратура рассказала о причинах приостановки приватизации «Роснано». Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проинформировали президента Владимира Путина о том, что приватизация госкомпании может произойти по заниженной цене. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации, передает «Интерфакс».

В результате действий ФСБ государство сохранило контроль над активами «Роснано» стоимостью 147 млрд руб. «Проведенная на опережение работа правоохранительных органов позволила предотвратить ряд коррупционных преступлений и нанесение значительного ущерба экономике страны», - уточняется в докладе.

«Мы всецело поддерживаем усилия Генпрокуратуры по недопущению утраты контроля государства над принадлежащими ему активами "Роснано". Со своей стороны менеджмент УК "Роснано" приложил максимум усилий для увеличения стоимости активов АО "Роснано" со 101 млрд руб. (вклад государства в капитал) до 156 млрд руб. на конец 2017 г.», - заявил представитель «Роснано».

План приватизации на 2014-2016 гг. предполагал продажу 100% ОАО «Роснано». В апреле 2015 г. правительство исключило компанию из плана. Правительство постановило в соответствии со стратегией «Роснано» до 2020 г. трансформировать компанию в private equity fund, разделив функции владения активами и управления. Согласно документу, «Роснано» остается госкомпанией, а ее управляющая компания постепенно становится частной. Для реализации управленческой функции в 2013 г. было создано ООО «УК "Роснано"», которое на 99% принадлежит «Роснано», а еще 1% владеет Чубайс. Предполагается, что госкомпания полностью выйдет из капитала УК в период 2016-2020 гг., если выполнит обязательство перед государством - обеспечит выручку от продажи нанопродукции портфельных компаний на уровне 300 млрд руб. в год.

Сейчас приватизация УК «Роснано» предусмотрена в долгосрочной программе развития компании, утвержденной советом директоров в марте 2018 г.

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Авто
Новости

Китай снимет ограничения для СП с зарубежными автомобильными компаниями

Ведомости
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Китай постепенно снимет ограничения на долю иностранных компаний в местных СП по производству автомобилей. С 1994 г. китайские власти требуют от зарубежных автопроизводителей создавать СП с местными партнерами, причем иностранной компании разрешено владеть не более 50% СП, напоминает «Интерфакс». Как ожидается, послабления существенно поддержат зарубежных автопроизводителей, работающих на крупнейшем рынке мира. В первую очередь от этого выиграет американская Tesla, которая сможет ускорить запуск производства в стране (компания не хотела открывать СП в Китае, опасаясь утечки технологий).

В 2018 г. будут отменены лимиты на долю иностранцев в СП по выпуску специальных машин и автомобилей на альтернативных источниках энергии (NEV), сообщила «Синьхуа» со ссылкой на Государственную комиссию по развитию и реформам (NDRC). В 2020 г. власти готовы снять ограничение на участие иностранного капитала в СП по выпуску коммерческих автомобилей, в 2022 г. - легковых.

Китай также разрешит иностранным автопроизводителям создавать более двух СП в стране с 2022 г., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на NDRC.

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Технологии
Новости

Faceboок, Microsoft и еще 30 компаний подписали «конвенцию» о неучастии в кибератаках

Ведомости
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Более 30 технологических компаний, в том числе Facebook и Microsoft, подписали соглашение об отказе от участия в кибератаках, которые могут быть организованы правительством какой-либо страны, сообщает Reuters.

Согласно документу компании обязуются обмениваться информацией об уязвимостях друг друга и угрозах безопасности. Среди подписавших соглашение компаний – Cisco, Juniper Networks, Oracle, Nokia, SAP, Dell, Symantec, FireEye и Trend Micro. Крупные американские технологические компании Amazon, Apple, Alphabet и Twitter отказались подписывать соглашение. Как отмечает Reuters, в список подписавшихся также не вошла ни одна из российских, китайских, иранских и северокорейских компаний.

Президент Microsoft Брэд Смит на протяжении нескольких лет пытался донести до общественности мысль о необходимости создания так называемой «цифровой женевской конвенции», которая бы установила правила поведения в киберпространстве, пишет Reuters. Именно Смит в феврале 2017 г. на конференции по кибербезопасности в Сан-Франциско предложил технологическим компаниям заключить подобное соглашение.

«Прошлогодние разрушительные кибератаки повредили, уничтожили и разрушили системы по всему миру. Эти атаки становятся все более сложными... и обыденными», - говорится в заявлении Смита, опубликованном в блоге Microsoft. По его словам, технологические компании первыми несут ответственность за кибербезопасность.

10 главных кибератак в истории человечества

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Бизнес
Новости

UC Rusal приостановил экспорт алюминия через «Трансконтейнер»

Ведомости
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UC Rusal приостановил экспортные перевозки алюминия контейнерами «Трансконтейнера». Об этом на форуме TransRussia рассказал гендиректор оператора Петр Баскаков, передает ТАСС. По его словам, две трети от всего объема перевозимого алюминия по контракту с UC Rusal поставляется на экспорт. Оставшаяся треть приходится на внутренние перевозки. UC Rusal на этой неделе приостановил отправку на заводы порожних контейнеров. «Тот металл, который был на колесах, временно "остановлен" до выяснения вопроса по оплате и назначению», - сказал Баскаков.

Стороны не расторгли контракт, он продолжает исполняться, заявки по перевозке алюминия на май UC Rusal продолжает формировать, пояснил Баскаков. Он отметил, что в апреле были запланированы перевозки алюминия на 3000 контейнеров. Однако перевезено около 700 контейнеров.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении основного владельца «Русала» Олега Дерипаски и восьми подконтрольных ему компаний. Теперь американские резиденты должны до 5 июня аннулировать все контракты с «Русалом». В свою очередь Лондонская биржа металлов с 17 апреля ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США. До этого торговая площадка прекратила листинг первичного алюминия, производимого предприятиями «Русала».

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Финансы
Новости

Moody's понизило кредитные рейтинги банка «Возрождение»

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные долгосрочные рейтинги банка «Возрождение» в иностранной и национальной валютах с В2 до В3. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

При этом агентство оставило рейтинги кредитной организации в статусе «на пересмотре».

Moody's объясняет пересмотр рейтингов «сохраняющейся неопределенностью в отношении будущей структуры акционеров и их видения дальнейшей стратегии развития банка». По мнению агентства, такое положение банка предполагает риски для клиентов. При этом Moody's отмечает, что сейчас «банк «Возрождение» не имеет неисполненных кредитных требований к Промсвязьбанку, с которым ранее банк связывали общие акционеры».

«Мы понимаем, что решение Moody's основано на стандартной методологии и опирается на формальные критерии, без учета сущностных изменений и событий в деятельности банка. Никаких новых аргументов, кроме отсылки к акционерам, мы не увидели», – так прокомментировал понижение рейтингов председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович.

«Возрождение» и Промсвязьбанк ранее контролировались братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. После принятия решения Центробанком о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. Ананьевы объявили о разделе бизнеса. Дмитрию Ананьеву достались финансовые активы.

На данный момент «Возрождение» находится в процессе смены владельцев. После санации Промсвязьбанка деловая репутация его основного собственника – «Промсвязькапитала» в лице братьев Ананьевых – перестала соответствовать требованиям ЦБ. Регулятор обязал компанию снизить долю в «Возрождении» до не более 10% в течение трех месяцев - до 18 марта. Это требование акционеры выполнили. 5 февраля стало известно, что банк оказался под контролем 10 иностранных компаний. Однако это не устроило ЦБ, и он направил новое предписание, где указал, что шесть из этих десяти компаний находятся под контролем Дмитрия Ананьева либо входят в одну группу лиц. ЦБ, как утверждалось в отчетности банка, в третий раз потребовал снизить долю контролирующих акционеров.

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Бизнес
Новости

ФАС заподозрила десять крымских компаний в перепродажах топлива

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело по ч. 4 ст. 11 «Закона о защите конкуренции» в отношении десяти крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ООО «Руант», ООО «Консонанс», ООО «Фирма ТЭС», ООО «Кедр», ООО «Брокерский альянс независимых трейдеров», ООО «Дартс», ООО «Топливная компания Карат», ООО «Продукт-инвест», ООО «КД-ойл» и ООО «Синергия Ойл групп».

ФАС установила, что компании перепродают друг другу нефтепродукты несколько раз до того, как поставить их на АЗС. «Цепочка перепродажи товара содержит в себе признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, приводящих к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов Крыма, а также осведомленности каждого из участников о намерении каждого другого участника действовать определенным образом», - говорится в сообщении.

ФАС пришла к выводу, что компании при помощи перепродажи влияли на условия обращения нефтепродуктов на рынке, в частности, значительное влияние оказывалось на розничную цену продукции.

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Технологии
Новости

Греф отказался считать подконтрольный Сбербанку мессенджер заменой Telegram

Ведомости
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Мессенджер Dialog пока не может заменить Telegram, заявил президент Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Грефа, Dialog надо доработать. «До конца 2019 г., точно знаю, что мы должны стать одним из самых многофункциональных мессенджеров», – отметил президент Сбербанка. Греф рассказал, что сам использует Dialog. У мессенджера устойчивая интернет-связь и видеосвязь, добавил он.

В конце марта Сбербанк приобрел мажоритарную долю в разработчике корпоративного мессенджера Dialog – компании «Диалог». Банк сообщал, что планирует этим сервисом заменить сторонние мессенджеры. Развитие Dialog не связано с закрытием Telegram, отмечает Греф.

Ранее Сбербанк удалил своего бота в Telegram, доступ к которому Роскомнадзор начал блокировать в понедельник. Представитель банка отказался от комментариев.

10 самых безопасных мессенджеров

Технологии
Новости

Пользователи рунета пожаловались на сбои в работе Twitter

Ведомости
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Социальная сеть Twitter работает с перебоями, пожаловались пользователи рунета. Сбои в работе Twitter начали в 16.50 мск. Корреспонденты «Ведомостей» убедились, что перестала работать версия социальной сети в десктопе. При заходе в Twitter на компьютере сайт сервиса выдает ошибку «Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние». Также в приложении перестали загружаться твиты, жалуются пользователи.

Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Но массированная блокировка коснулась и мессенджера Viber – некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber, говорила «Ведомостям» представитель мессенджера. Во вторник по состоянию на 15.00 мск Viber работает без перебоев, сообщил представитель Роскомнадзора.

Связаны ли перебои в работе Twitter с попытками Роскомнадзора заблокировать на территории России мессенджер Telegram, пока неизвестно.

Технологии
Новости

На французском острове нашли фрагмент ракеты SpaceX

Ведомости
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На французском острове Кеменес, расположенном в Атлантическом океане (регион Бретань), двое фермеров нашли часть космического корабля SpaceX, передает BFMTV.

Найденная деталь представляла собой белый металлический конус диаметром 2,5 м и высотой 1,3 м. Находку обнаружили 11 апреля на побережье острова. Судя по фотографиям, выложенным в сети, обнаруженный фрагмент обгорел.

Фермеры написали в Twitter сообщение основателю SpaceX Илону Маску. По их словам, пока он им не ответил. Найденный фрагмент они перевезли ближе к дому.

SpaceX 31 марта успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium. Это был 51-й пуcк Falcon 9 по счету. Ракету запустили с авиабазы Вандерберг (Калифорния). При запуске была вторично использована первая ступень ракеты.

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