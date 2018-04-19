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МИД России допустил прекращение авиасообщения с США из-за визовых проблем

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Российский МИД не исключает, что США и Россия могут прекратить авиасообщение между странами. Об этом говорится в сообщении ведомства. Это может случится из-за проблем с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота».

«Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз, - говорится в заявлении МИДа. Российское ведомство напоминает о российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 г., которое предписывает странам заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов.

Положение с выдачей американских виз в России «крайне удручающее», официальный срок ожидания собеседования растянут до 250 дней, говорится в сообщении МИДа: «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно». По мнению российской стороны, визовая блокада выстраивается Вашингтоном преднамеренно, чтобы отыграться на российских гражданах «за независимый курс России на международной арене». «Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», - говорится в заявлении.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил проблему с получением виз США. Однако не стал комментировать вопрос о возможном прекращении авиасообщения.

«Аэрофлот» - единственная авиакомпания, которая выполняет регулярные прямые рейсы между США и Россией. Ранее это делала и американская авиакомпания Delta. Однако Delta отказалась от прямых рейсов между США и Россией в наступающем летнем сезоне, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на перевозчика.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

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Бизнес
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Немецкая сеть Billa займет площади супермаркетов «Я любимый»

Ведомости
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Немецкая сеть Billa займет площади московской сети супермаркетов «Я любимый», сообщает РБК со ссылкой на четырех поставщиков сети «Я любимый». Информацию изданию также подтвердил сотрудник одного из магазинов сети, закрытого на ремонт. По его словам, после завершения работ помещение займет Billa.

В сделку по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей вошли все имеющиеся магазины «Я любимый», заявил один из поставщиков сети. По его словам, бренд не будет сохранен, на месте супермаркетов «Я любимый» будут открыты магазины Billa. Представители сетей «Я любимый» и Billa от комментариев РБК отказались.

Стоимость сделки могла составить 3–4 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам одного из них, переговоры шли с прошлой осени. Владельцы сети «Я любимый» были готовы продавать сеть только целиком, добавил он.

Продуктовая сеть «Я любимый» на сегодняшний день насчитывает 26 супермаркетов в Москве и Подмосковье, Billa – 131 супермаркет в Московском регионе.

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Политика
Новости

В Сочи задержали заместителя мэра города

Ведомости
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Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Его подозревают в превышении должностных полномочий, что повлекло «тяжкие последствия», уточняет СК. На работе и дома у Паламарчука прошли обыски.

По данным следствия, заместитель мэра является также председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города». В феврале 2016 г. он совершил ряд действий, которые привели к ущербу компании на 115 млн руб., говорится в сообщении СК. При этом Паламарчук знал, что у компании и без этого есть убытки и долги, уточняется там же.

Паламарчуку 60 лет, указано на сайте администрации Сочи. В разное время он работал автослесарем, начальником ремонтных мастерских, руководителем ремонтно-эксплуатационного управления, указано там же. После задержания он написал заявление об уходе по собственному желанию с поста заместителя мэра Сочи, сообщает пресс-служба города.

Политика
Новости

Российское посольство подозревает Лондон в манипуляциях с пробами крови Юлии Скрипаль

Ведомости
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Российское посольство в Лондоне подозревает, что в кровь Юлии Скрипаль могли ввести химикат перед тем, как взять ее кровь на анализ, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря посольства, непонятно, каким образом в крови Юлии Скрипаль спустя 18 дней после попытки отравления эксперты смогли обнаружить неразложившийся токсичный химикат.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 12 апреля обнародовала итоги расследования дела Скрипалей. В заявлении организации говорилось, что проведенный в лаборатории в Нидерландах анализ крови пострадавших подтвердил выводы Великобритании о типе вещества, которым были отравлены полковник ГРУ и его дочь.

Как отметил представитель посольства, такая картина не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия и у Сергея Скрипаля, пострадавшего в большей степени, подобного не наблюдалось. С высокой долей вероятности можно предположить, что перед отбором проб токсичный химикат «впрыснули» в кровь находящейся в коме Юлии Скрипаль, «в связи с чем он не успел вступить в биохимическую реакцию», пояснил пресс-секретарь посольства. По его словам, посольство России в Лондоне обратилось с нотой в Форин-офис с требованием провести медицинское освидетельствование Юлии Скрипаль российскими медиками.

Пресс-секретарь посольства заявил, что российская сторона до сих пор не имеет доступа к результатам расследования, к реальной картине случившегося, «не располагает возможностью провести самостоятельную оценку того, что произошло в Солсбери». В распоряжении России только доклад экспертов ОЗХО, «российские специалисты задаются все новыми и новыми вопросами», добавил он.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова удивлена тем, что обнаруженный в крови Юлии Скрипаль химикат не подвергся процессу распада. «Даже неспециалисту понятно, что любые вещества, попадающие в человеческий организм, немедленно подвергаются биохимическим процессам, приводящим к их распаду (это школьная программа). Почему этого не произошло в данном случае, - непонятно», - сказала она во время брифинга.

4 марта возле торгового центра в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии были обнаружены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По информации Скотланд-Ярда, несколько недель они находились в больнице в критическом состоянии. Следствие считает, что Скрипалей пытались отравить нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось на территории России в советские годы.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Бизнес
Новости

Производитель ботокса Allergan может купить изготовителя лекарств против редких болезней

Ведомости
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Ирландская фармацевтическая компания Allergan сообщила, что рассматривает возможность покупки Shire. Однако пока сделка на «ранних стадиях» рассмотрения, отмечает Allergan.

Allergan производит продукты для сферы косметологии, такие как ботулотоксин. Shire – также ирландская фармкомпания, которая разрабатывает лекарства для людей с редкими заболеваниями. Например, компания занимается иммунологией, онкологией, расстройствами памяти. На момент написания материала стоимость одной акции Shire на Лондонской бирже выросла на 6,03%, а Allergan - упала на 5,10%.

Ранее Shire трижды получила предложение о покупке от японской Takeda, сообщает Reuters. Эта сделка могла бы сделать компанию из Японии одним из крупнейших производителей лекарств, отмечает агентство. В последний раз Takeda предложила $62 млрд. Но это «значительно недооценивает» перспективы роста компании, посчитала Shire, отмечает Reuters.

Пока неизвестно, сколько Allergan может предложить за Shire. Компания должна будет сделать предложение о покупке до 17 мая 2018 г.

Бизнес
Новости

ФАС нашла новый вид нарушений при госзакупках

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила новый вид нарушения, который совершают участники госзакупок. Об этом говорится в сообщении службы.

После формирования технического задания заказчики вносят в файл формулу, которая изменяет первоначальные требования, отмечает ФАС. Это приводит к тому, что заказчикам легче отклонить заявку некоторых участников, следует из сообщения антимонопольного ведомства. «Если ранее недобросовестные заказчики «затачивали» требования закупки под определенных поставщиков, то сегодня они осваивают новое нарушение, беспрецедентное по своей наглости», – приводятся в сообщении ФАС слова замруководителя службы Рачика Петросяна.

Такое нарушение нашли в нескольких закупках, сообщает ФАС. Первую проводил Минтранс Ростовской области на строительство участка дороги с ценой контракта 1,4 млрд руб., вторую – Управление автомагистрали Москва - Нижний Новгород по ремонту участка дороги стоимостью 1,7 млрд руб.

В каких городах России самые плохие дороги

Финансы
Новости

Банк «Санкт-Петербург» может провести обратный выкуп акций

Ведомости
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Банк «Санкт-Петербург» обсуждает проведение обратного выкупа акций для повышения их стоимости. Об этом рассказал зампред правления банка Константин Баландин, передает «Интерфакс».

По словам Баландина, так банк будет «бороться» с инвесторами и рынком. «Наверное, это лучший вообще сценарий послать сигналы вам, рынку, кому угодно о том, что мы считаем, что акции недооценены и что мы с этой оценкой не согласны», – объяснил он. Ликвидность акций будет расти вместе с их ценой, считает Баландин. Он не уточнил, когда банк может провести обратный выкуп акций, лишь отметил, что решение будет принято «в ближайшие недели».

У «Санкт-Петербурга» в свободном обращении находится около 35% акций. После новостей о возможном обратном выкупе котировки банка выросли: к 16.33 мск одна акция стоила 52,5 руб. (+4,9%), свидетельствуют данные Московской биржи.

Бизнес
Новости

Средняя цена бензина в России превысила 40 рублей за литр

Ведомости
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Средняя розничная цена бензина в России превысила психологическую отметку в 40 руб. за литр. По данным Росстата на 16 апреля, литр бензина в среднем стоил 40,09 руб. Предыдущая зарегистрированная цена (9 апреля) составляла 39,95 руб. за литр.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 38,3 руб. за литр, АИ-95 – до 41,31 руб., АИ-98 – до 46,62 руб. Дизельное топливо подорожало до 41,25 руб.

По данным Росстата, цены на автомобильный бензин в России в период с 9 по 15 апреля выросли в среднем на 0,4% против прироста на 0,1% неделей ранее. Цены на дизельное топливо увеличились на 0,5% против роста на 0,2% в предыдущую неделю.

Дороже всего бензин стоит в Симферополе (44,81 руб.), Севастополе (42,78 руб.), Петропавловске-Камчатском (46,19 руб.), Южно-Сахалинске (44,96 руб.), Москве (42,21 руб.), Калининграде (42,62 руб.), Мурманске (42,13 руб.) и Нальчике (42,57 руб.).

Больше всего цены на бензин за неделю выросли в Саранске и Сыктывкаре – на 1%, Симферополе – на 0,9%, Астрахани, Нижнем Новгороде, Нальчике и Пензе – на 0,8%.

Финансы
Новости

ЦБ рассказал о попытках россиян заработать на скачках курса рубля

Ведомости
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Первый зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева на сессии МВФ в Вашингтоне рассказала о том, что многие россияне научились получать выгоду от скачков курса рубля. По ее словам, схема заработка такова: россияне продают доллары во время резкого ослабления рубля и покупают валюту по более выгодному курсу. По ее словам, об этом свидетельствуют данные, полученные регулятором от банков за предыдущую неделю, передает «РИА Новости».

Юдаева отметила, что россияне стали активнее скупать валюту на прошлой неделе, когда произошло резкое ослабление рубля. По ее словам, речь идет о небольших объемах операций. «Сейчас вообще все чистые покупки и чистые продажи валюты по сравнению с пиками 2014–2015 гг. – это мизер, там больше слов, чем дела», – сказала она.

Юдаева не исключила, что активная покупка валюты может свидетельствовать об опасениях граждан по поводу замораживания валютных счетов из-за санкций. По ее словам, объяснение может быть как экономическое, так и политическое.

На прошлой неделе курс рубля упал более чем на 10% из-за санкций США, введенных 6 апреля. Снижение курса вызвало массовые распродажи рублевых активов на глобальном рынке. Сейчас рубль отыграл часть падения благодаря росту цен на нефть и заявлению американских властей о том, что в ближайшее время новых санкций в отношении России не планируется.

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Экономика
Новости

Россия запросила консультации в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

Ведомости
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Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с просьбой о консультациях о введенных президентом США Дональдом Трампом ввозных тарифах на алюминий и сталь. Об этом говорится в документе на сайте организации.

«Российская Федерация предлагает провести консультации как можно скорее и ожидает скорейшего ответа США для согласования даты и места проведения консультаций», - говорится в публикации.

Reuters в свою очередь пишет, что Россия потребовала через ВТО компенсацию с США за эти пошлины. Агентство отмечает, что ранее в ВТО с аналогичным требованием к США обратились Китай, Индия и Евросоюз. США утверждают, что тарифы вводятся из-за рисков для национальной безопасности и не нарушают правил ВТО. Однако Россия, Китай, Индия и Евросоюз уверены, что такие «заградительные» тарифы требуют компенсации в пользу основных стран-экспортеров со стороны США, уточняет Reuters.

Собеседник «РИА Новости» в российской делегации при ВТО пояснил, что запрос на консультации не означает начала спора, включающего вопрос компенсаций. «Это скорее обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО», — объясняет он. Возможными компенсационными мерами собеседник агентства назвал снижение США тарифов по другим видам российских товаров. Если же консультации с ВТО не помогут решить вопрос, Россия получит возможность ввести собственные пошлины, отмечает источник.

Он добавил, что процедура спора предусматривается в Соглашении о специальных защитных мерах. Таким образом, если одна из стран вводит какие-то защитные меры, против которых выступает другая сторона, последняя может ответить по упрощенной процедуре. Но прежде она должна формально запросить консультации в рамках ВТО и их провести.

США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России, в конце марта. Позже Трамп приостановил действие новых сборов до 1 мая для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран ЕС. Россия сочла меры США нелегитимными и пообещала отреагировать.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция в Ереване задержала более 100 демонстрантов

Ведомости
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Полиция Армении в четверг задержала 106 демонстрантов в центре Еревана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря полиции Ашота Агароняна. Задержанных доставили в отделения полиции. «Если через три часа их не отпустят, значит, они подозреваются в правонарушениях», — пояснил Агаронян.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник, 16 апреля, после выдвижения кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во вторник парламент Армении утвердил кандидатуру Саргсяна. В тот же день президент Армении Армен Саркисян своим указом назначил Саргсяна премьер-министром республики.

В четверг  в Ереване несколько сотен демонстрантов, выступающих против назначения Саргсяна, провели шествие по улицам города. Его возглавил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян.

Задержания в Ереване

Экономика
Новости

Аналитики ЦБ предупредили о влиянии санкций на инфляцию

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Антироссийские санкции могут ускорить рост цен, конечный эффект будет зависеть от степени ослабления рубля, предупреждают аналитики департамента исследований и прогнозирования Центробанка в бюллетене «О чем говорят тренды» (их выводы могут не совпадать с официальной позицией ЦБ).

«Масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс», – указывают аналитики. По их оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,5–0,1 п. п. в течение полугода-года. Если курс рубля стабилизируется на более слабом уровне, это быстрее окажет влияние на цены продовольственных товаров, чем непродовольственных, в особенности на цены плодоовощной продукции, отмечают эксперты.

При этом аналитики уверены, что спровоцированная санкциями США и ростом геополитической напряженности волатильность российских финансовых рынков не представляет угрозы для макроэкономической стабильности. После объявления 6 апреля новых санкций США и последующей эскалации ситуации в Сирии российский рынок акций обвалился, а курс рубля начал ослабевать. Через какое-то время экономическая ситуация скорректировалась, однако рынок до сих пор не отыграл падение.

Инфляция в марте в годовом выражении составила 2,4%, в апреле она также пока остается на пониженном уровне. Возвращение динамики роста цен на уровень таргета ЦБ в 4% ожидается только во второй половине года, говорится в бюллетене ЦБ. «Вместе с тем краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле», – указывают эксперты.

По их словам, среди проинфляционных рисков – возможное резкое изменение потребительского поведения, ускоряющийся рост кредитования, неустойчивые и повышенные инфляционные ожидания населения, неопределенность параметров налоговой политики после 2018 г., а также внешнеполитические факторы.

Экономика России в марте замедлила рост до 1,5%, одновременно из-за внешнеполитической напряженности в краткосрочной перспективе повысилась экономическая неопределенность, отмечают эксперты. Сейчас экономика продолжает расширяться темпами, близкими к потенциальным, заключают аналитики.

Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле инфляция в годовом выражении составит 2,3-2,6%. В целом по году ЦБ ожидает рост цен на уровне 3-4%. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее допускала возможность повышения этой оценки.

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