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МИД России допустил прекращение авиасообщения с США из-за визовых проблем

Российский МИД не исключает, что США и Россия могут прекратить авиасообщение между странами. Об этом говорится в сообщении ведомства. Это может случится из-за проблем с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота».

«Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз, - говорится в заявлении МИДа. Российское ведомство напоминает о российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 г., которое предписывает странам заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов.

Положение с выдачей американских виз в России «крайне удручающее», официальный срок ожидания собеседования растянут до 250 дней, говорится в сообщении МИДа: «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно». По мнению российской стороны, визовая блокада выстраивается Вашингтоном преднамеренно, чтобы отыграться на российских гражданах «за независимый курс России на международной арене». «Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», - говорится в заявлении.

Представитель «Аэрофлота» подтвердил проблему с получением виз США. Однако не стал комментировать вопрос о возможном прекращении авиасообщения.

«Аэрофлот» - единственная авиакомпания, которая выполняет регулярные прямые рейсы между США и Россией. Ранее это делала и американская авиакомпания Delta. Однако Delta отказалась от прямых рейсов между США и Россией в наступающем летнем сезоне, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на перевозчика.

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