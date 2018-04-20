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«Нафтогаз» напомнил «Газпрому» о невозможности разорвать контракты без суда

Контракты между «Газпромом» и «Нафтогазом» действуют до 2019 г., их нельзя расторгнуть в одностороннем порядке. Об этом говорится на официальной странице украинской компании в Facebook. Действие контрактов может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража, напоминает «Нафтогаз».

«Отправить документы недостаточно для расторжения. Ждем новых встреч в Стокгольме», – говорится в сообщении «Нафтогаза». В прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 г., а решения по ним суд вынес в 2017 и 2018 гг., уточняется там же.

«Нафтогаз» также напомнил «Газпрому» про долг в $2,56 млрд по решению суда. Обжалование арбитражных решений не останавливает их действие, обращает внимание украинская компания.

Ранее в пятницу «Газпром» сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа. Переговоры к результату не привели, сообщала российская компания. Сейчас между сторонами действуют два контракта с 2009 г. – о поставках газа на Украину и о транзите через ее территорию в Европу. В конце февраля суд постановил, что украинская сторона недополучила за транзит $4,63 млрд, а «Газпром» теперь обязан выплатить ей $2,56 млрд.