Структура «ВСМПО-Ависма» увеличила долю в «Русгидро» с 3 до почти 6%

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Коалиционный партнер правящей Республиканской партии Армении - партия «Дашнакцутюн» - объявила о выходе из парламентской коалиции.
«Уверены, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституции и закона. Учитывая сложившуюся ситуацию мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции», - отмечается в заявлении партии. Руководители партии считают, что Национальному собранию Армении следует избрать премьера, который будет пользоваться поддержкой народа.
Сейчас фракция «Дашнакцутюн» располагает семью мандатами в 105-местном парламенте. Для вступления премьера в должность необходимо, чтобы за него проголосовали 53 депутата. Сейчас у оппозиционных сил (партии «Елк», «Блока Царукян» и движения «Дашнакцутюн») 47 голосов.
Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никол Пашинян требует отстранения от власти всех членов Республиканской партии. Также появились позднее опровергнутые сообщения об отставке исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карена Карапетяна
17 апреля парламент Армении, контролируемый Республиканской партией, избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна, первый вице-премьер Карапетян.
В Ереване возобновились протесты
Gleb Garanich / Reuters
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян (на фото) объявил о возобновлении протестов – теперь демонстранты требуют отставки Карена Карапетяна – и.о. премьер министра от правящей Республиканской партии страны. Протесты в Армении начались в середине апреля из-за выдвижения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Он был назначен на должность, несмотря на митинги, но проработал меньше недели и подал в отставку из-за продолжающихся протестов. У возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении – большинство в парламенте, который утверждает премьера, а Карапетян – однопартиец и земляк Саргсяна
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Выручка «Новатэка» в I квартале 2018 г. выросла год к году на 16%, до 179,4 млрд руб., EBITDA за этот же период увеличилась на 11,9% до 76,3 млрд руб. Об этом говорится в отчетности компании по МСФО. «Новатэк» связывает рост этих показателей с запуском завода «Ямала СПГ», а также с ростом цен на углеводороды и газ.
«Новатэк» – один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Запущенный в декабре 2017 г. «Ямал СПГ» стал первым в России проектом, поставляющим газ на экспорт и не имеющим при этом прямого отношения к «Газпрому».
В конце марта «Газпром» отправил министру энергетики Александру Новаку письмо с предложением провести анализ влияния поставок с проекта «Ямал СПГ», рассказывали источники «Ведомостей». Незадолго до запуска первой очереди завода «Газпром» уже говорил о своих опасениях, что поставки с него могут привести к конкуренции на европейском рынке.
Как отгружали первую партию сжиженного газа «Ямал СПГ»
Евгений Разумный / Ведомости
8 декабря 2017 г. танкер Christophe de Margerie принял на борт первую партию сжиженного газа, произведенного новым заводом «Новатэка»
1/14
Евгений Разумный / Ведомости
«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Фонда Шелкового пути) - первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект предполагает запуск трех технологических очередей суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ в год. Общая стоимость проекта – около $27 млрд
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Евгений Разумный / Ведомости
Производство на первой технологической линии завода началось во вторник, 5 декабря. Запуск второй и третьей линий был запланирован на конец 2018 г. и 2019 г. соответственно, но этим летом Михельсон рассказывал, что строительство будет ускорено
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Евгений Разумный / Ведомости
Первый танкер, который принял на борт партию сжиженного газа, назван в честь погибшего президента Total Кристофа де Маржери. Вместимость этого танкера - чуть менее 173 000 куб. м СПГ
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Евгений Разумный / Ведомости
Кто именно станет получателем первой партии СПГ, «Новатэк» не сообщил
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Евгений Разумный / Ведомости
В конце октября финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей сообщал, что поставки СПГ могут начаться с отгрузки китайской CNPC. Азиатский рынок сбыта – ключевой для проекта. До конца 2017 г. может быть отгружено еще несколько партий СПГ
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Евгений Разумный / Ведомости
Предполагалось, что первая очередь «Ямал СПГ» будет запущена в ноябре 2017 г., сообщал в конце сентября министр энергетики Александр Новак. «В ноябре запланировано две отгрузки, в декабре их будет уже четыре. В перспективе на 2018 г. – до 10 танкеров-газовозов в месяц», – уточняло в октябре Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы
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Евгений Разумный / Ведомости
Вероятно, сразу после Christophe de Margerie под погрузку встанет еще один танкер - «Борис Вилкицкий», который уже прибыл в порт Сабетты
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Евгений Разумный / Ведомости
Право «нажать кнопку» председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон предоставил президенту России Владимиру Путину. В 16.40 мск отгрузка газа была запущена
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (на фото слева) и бизнесмен Геннадий Тимченко во время старта отгрузки газа
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне (в центре на фото)
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин (на фото слева) и министр финансов Антон Силуанов
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Мурманской области Марина Ковтун (на фото справа налево)
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Китайский производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi пошел на необычный шаг перед IPO, при котором рассчитывает на оценку в $100 млрд, пишет Financial Times.
Речь идет о «бессрочном ограничении чистой рентабельности для всей линейки устройств на уровне 5%», говорится в сообщении компании.
Тем самым Xiaomi, которая продает себя как «китайская Apple», сигнализирует о ставке на прибыль и выручке от сервисов и приложений, отмечают эксперты. Кроме того, текущая чистая рентабельность компании существенно ниже 5%. По данным Counterpoint Research, в III квартале прошлого года Xiaomi заработала лишь $2 с каждого устройства. Bloomberg оценивает среднюю стоимость устройств примерно $200, то есть чистая рентабельность составила всего 1%.
Для сравнения: Apple и Samsung, цены на устройства которых существенно выше, заработали соответственно $151 и $31 на каждом отгруженном смартфоне, а лидер китайского рынка Huawei - $15.
Xiaomi близка к подаче заявки на листинг в Гонконге. Кроме того, она собирается разместить депозитарные расписки для инвесторов в материковом Китае. IPO компании может стать крупнейшим с размещения Alibaba на $25 млрд в 2014 г. - все будет зависеть от того, какую долю акций Xiaomi выставит на продажу.
Китай в обозримом будущем ждет целая череда многомиллиардных IPO: о выходе на открытый рынок говорят также сервисы вызова такси Didi Chuxing и Meituan Dianping, онлайн-ритейлер Melishuo и несколько других компаний.
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Количество просмотров Telegram-каналов с 16 по 23 апреля сократилось на 76,5%, такие данные приведены на сайте «Медиалогии».
«На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%... На 23 апреля в общем количестве просмотров доля топ-100 каналов выросла до 24%», - отмечается в сообщении. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях, хобби, пишет компания. По сравнению с днем начала блокировки количество просмотров у таких каналов снизилось от 30 до 50%. «Меньше других пострадали новостные каналы (падение до 25%)», - говорится в исследовании.
«Количество просмотров общественно-политических и бизнес-каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено», - утверждается в сообщении.
«Медиалогия» проводила исследование с 16 по 23 апреля. При его подготовке проанализированы данные 158 000 Telegram-каналов, активных за последние три месяца.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что слово «Краснодарский» можно использовать только для чая, который вырастили в одноименном регионе. Это следует из сообщения службы.
ФАС обнаружила на российском рынке «чайный продукт» под названием «Краснодарский», который представляет собой смесь чаев – они не выращены в одноименном крае. Это нарушает закон о защите конкуренции, обращает внимание антимонопольная служба. ФАС выдала предписание производителю – «Объединение «Краснодарский чай».
Антимонопольное ведомство уточняет, что проверка началась после заявления «Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу», которая также производит чай «Краснодарский». Теперь ФАС начала проверку в отношении этой компании тоже из-за признаков аналогичного нарушения, отмечается в сообщении.
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Росавиация продлила ограничения сертификата на полеты авиакомпании «Саратовские авиалинии» до 30 мая, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора перевозчика Игоря Натыкана.
«В настоящее время заявка по снятию ограничений рассматривается Росавицией. Управлением транспорта и безопасности полетов заявка рассмотрена без замечаний», - отметил он.
16 апреля авиакомпания подала в Росавиацию заявку на снятие ограничений. После крушения в феврале самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье Росавиация провела внеплановую проверку перевозчика. По результатам проверки служба ограничила срок действия сертификата эксплуатанта до 27 апреля.
В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»
Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Подмосковье, сообщает МЧС
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
На борту лайнера, по предварительным данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа
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Иннокентий Гаркаликов / Youtube
Самолет вылетел из «Домодедово» в Орск (Оренбургская область) в 14.21 мск, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта
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Самолет был новым, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. Он был произведен менее восьми лет назад и ранее принадлежал авиакомпании «Россия». Фотография с места происшествия: телеканал 360
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Станислав Красильников / ТАСС
Воздушное судно пропало с радаров спустя две минуты после вылета, передают агентства
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Станислав Красильников / ТАСС
Спасатели прибыли на место падения самолета, там обнаружены тела погибших
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Станислав Красильников / ТАСС
К 18.34 мск один из бортовых самописцев был обнаружен на месте крушения. Место проведения поисковой операции оцеплено сотрудниками Росгвардии и МВД
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Рассматриваются все версии случившегося
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Скриншот с сайта flightradar24.com
По данным FlightRadar, самолет на четвертой минуте прекратил набор высоты и начал снижение
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Скриншот с сайта flightradar24.com
Перед тем как потерять связь с системой, самолет за 22 сек. потерял километр высоты
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ТАСС
«Саратовские авиалинии» входят в двадцатку крупнейших авиакомпаний России. Ан-148 разработан в 2000-х гг. украинским «Антоновым», в России собирается по лицензии на Воронежском авиазаводе
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ТАСС
В понедельник, 12 февраля, в Оренбургской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе. На фото: житель Орска держит свечу в аэропорту города
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян продолжает исполнять свои обязанности, сообщили в среду местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря премьера Арама Араратяна. «Сообщения об отставке Карапетяна не соответствуют действительности», – написал Араратян в Facebook. »Сообщения о моей отставке не соответствуют действительности», - заявил потом и сам Карапетян.
О том, что Карапетян подал в отставку, написал один из лидеров оппозиции, член фракции «Елк» Арарат Мирзоян. «Хочу первым сообщить эту прекрасную новость. Отставка. Победа», – сообщил он в своем Facebook.
17 апреля парламент Армении избрал экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку после многодневных и многолюдных акций протеста оппозиции. Исполняющим обязанности премьера был назначен однопартиец Саргсяна, первый вице-премьер Карапетян.
Сегодня в Ереване возобновились акции оппозиции: лидер протестов Никол Пашинян требует отстранения от власти всех членов правящей Республиканской партии.
В Ереване возобновились протесты
Gleb Garanich / Reuters
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян (на фото) объявил о возобновлении протестов – теперь демонстранты требуют отставки Карена Карапетяна – и.о. премьер министра от правящей Республиканской партии страны. Протесты в Армении начались в середине апреля из-за выдвижения бывшего президента республики Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Он был назначен на должность, несмотря на митинги, но проработал меньше недели и подал в отставку из-за продолжающихся протестов. У возглавляемой Саргсяном Республиканской партии Армении – большинство в парламенте, который утверждает премьера, а Карапетян – однопартиец и земляк Саргсяна
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Конституционный суд обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. Соответствующие поправки должны быть внесены в законодательство в течение года. На это время будет сохранен существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Но если поправки внесены не будут, то примечание 2 статьи 264 УК (определяет, что пьяным признается водитель как прошедший медосвидетельствование, так и отказавшийся от него), утрачивает силу.
Поводом для проверки действующего порядка признания водителей пьяными стал запрос Ивановского областного суда в связи с делом Сергея Журавлева, осужденного на восемь лет за пьяное ДТП с двумя погибшими.
Журавлев сбежал c места ДТП и почти год скрывался, однако потом сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что не превышал скорость и за рулем был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, видеозаписи и чеки из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания Журавлева, и другие улики. Однако Верховный суд, куда Журавлев обжаловал это решение, основываясь на спорном примечании к статье 264, признал доводы о неправомерном признании его пьяным заслуживающими внимания. В итоге президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу и обратился в Конституционный суд. По его мнению, действующая норма не соответствует Конституции, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, как это обычно происходит в уголовном процессе.
Конституционный суд согласился с тем, что оспариваемая норма не предусматривает возможности признания пьяным водителя, если он скрылся с места ДТП. И это ставит его в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии, что противоречит конституционными принципами равенства и справедливости, поэтому существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии алкогольного опьянения должен быть пересмотрен.
В каких городах России самые плохие дороги
Владимир Смирнов / ТАСС
Самые разбитые дороги в России и неудобные парковки - в Ярославле. Такой вывод содержится в исследовании компании Domofond.ru, которая провела опрос более 258 000 жителей крупнейших городов России. Цель опроса - выяснить, как россияне оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Ярославль оказался на последнем месте рейтинга
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Владимир Смирнов / ТАСС
Качество дорог и доступность парковочных площадей жители Ярославля (опрошено 2459 респондентов) оценили на 3,2 балла (из 10 возможных), отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов»
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Николай Титов / PhotoXPress
Саратов занял 99-е место рейтинга (3,4 балла). Там, по мнению жителей, «отсутствует асфальт на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили»
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«Дороги бросили, Московское шоссе уже давно требует ремонта», - заявил в ходе опроса Domofond.ru один из автомобилистов Саратова. Всего было опрошено 3706 жителей Саратова
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Кирилл Брага / РИА Новости
В числе аутсайдеров по состоянию дорог оказался и город-миллионник Волгоград. Несмотря на то что летом уже 2018 г. город должен принять у себя матчи чемпионата мира по футболу, дороги в городе остаются «разбитыми» и «ужасными», особенно внутри кварталов и дворов
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Денис Абрамов / Ведомости
Жители Волгограда также жалуются на «отсутствие парковок, как платных, так и бесплатных», а также недовольны «пропускной способностью моста» (опрошено 4102 респондента)
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Город Рыбинск Ярославской области по состоянию дорог недалеко ушел от своего областного центра, заняв 98-ю строчку рейтинга (3,5 балла). Жители жаловались на то, что в городе «есть совершенно непроезжие участки»
7/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«К некоторым домам на машине подъехать сложно на расстояние до 500 метров», - говорят местные жители, отмечая, что во дворах парковок нет и транспорт стоит неправильно и хаотично (опрошено 680 жителей)
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Georg Pik / Wikimedia
«Дороги в городе - яма на яме», - жалуются автомобилисты города Кирова (3,5 балла). По словам местных жителей (опрошено 1902 человека), в городе только одна главная дорога и на ней с утра пробки. «Ужасные дороги во дворах», дворовые территории и подъезды к ним заставлены машинами, парковочных мест мало, больших парковок и вовсе нет
9/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»
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Алексей Даничев / РИА Новости
Не намного лучше состояние дорог и в Архангельске (3,6 балла). В соцсетях жители города (опрошено 970 человек) жалуются на то, что по местным дорогам не то что проехать - «пройти без слез нельзя»
11/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Запущенность дорог Архангельска требует вмешательства федерального центра, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампредседателя президиума Минстроя Игорь Шпектор
12/22
Александр Рюмин / ТАСС
Средняя оценка дорог по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла. На фото - дорога в Рязани (3,6 балла)
13/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Улица Полевая в Рязани (на фото) не ремонтировалась с конца 1990-х гг. - тогда на дорогу насыпали щебень, но асфальт не положили. Теперь после каждого дождя на улице образуются ямы с водой
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Андрей Гордеев / Ведомости
Балашиха оказалась единственным городом в Московском регионе, попавшим в десятку российских городов с самыми некачественными дорогами. 572 опрошенных жителя Балашихи оценили состояние дорог и парковок в городе на 3,6 балла. Это несмотря на то, что в последние годы в городе ведется масштабная работа по ремонту муниципальных дорог
15/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Дорогу в микрорайоне 1 Мая в Балашихе (на фото) ремонтируют регулярно, каждый раз после дождя по ней перемещаться невозможно, жалуются местные жители на сайте Общероссийского народного фронта. По данным городских властей, в 2017 г. в Балашихе будет отремонтировано более 30 дорог. На это потратят более 300 млн руб.
16/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Не в восторге от состояния дорог и парковок в своем городе и жители Самары ( 3874 респондента). Летом текущего года районная прокуратура возмутилась состоянием дорог в историческом центре Самары, обнаружив, что дорожное полотно улиц не соответствует госстандартам, а выбоины и трещины асфальтового покрытия превышают допустимые ГОСТом размеры. Прокуратура потребовала от муниципалитета Самары восстановить дорожное полотно и выписала штраф в 300 000 руб. На фото - улица Братьев Коростелёвых
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«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
В рейтинге Domofond.ru Самара получила 3,6 балла. На фото - разбитый тротуар на Каховской улице
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Александра Астахова / Ведомости
Замыкает десятку городов с самыми плохими дорогами Кострома. Состояние улиц и парковок в городе жители Костромы (1099 респондентов) оценили на 3,6 балла. В этом году на ремонт дорог в Костроме местная администрация планирует потратить около 210 млн руб., сообщает ИА REGNUM.
19/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
На фото Судиславский район Костромы. «Дорога после дождей размыта, проехать невозможно. Единственный мостик, по которому можно проехать, разрушен», - пишут жители района на сайте Общероссийского народного фронта
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Комсомольская правда / PhotoXPress
Лидером рейтинга Domofond.ru стал Грозный. Его жители (196 респондентов) оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города (2071 респондент) довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога», и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи (на фото), где горожане (1563 опрошенных) отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города»
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Евгений Разумный / Ведомости
Москва, несмотря на активное благоустройство, не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Москвичи (30 327 респондентов) оценили состояние дорог и парковок в городе не 5,2 балла. И с этим результатом российская столица оказалась на 7-м месте
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Росфинмониторинг изучил «панамское» и «райское досье», обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».
«Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье, – рассказал Чиханчин (цитата по "РИА Новости"). – Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского, и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней». Чиханчин отметил, что результаты расследования направлены в правоохранительные органы.
«Панамское досье» появилось после утечки документов юридической фирмы Mossack Fonseca. Она предоставляла услуги по регистрации офшоров. Из оказавшихся в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) бумаг стало известно об офшорах, которые контролировали, например, полные тезки пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, виолончелиста Сергея Ролдугина, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и других чиновников и парламентариев, а также 16 российских долларовых миллиардеров.
Основой для «райского досье» стали документы бермудской юридической компании Appleby. Они указали на наличие офшоров у тезок миллиардеров Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Юрия Мильнера, Алишера Усманова, Леонида Михельсона, бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной и других лиц.
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Клиенты ВТБ после объявления новых санкций США в начале апреля увеличили объем валютно-обменных операций в четыре раза в отдельные дни - до $200 млн в день. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, передает ТАСС.
«После объявления нового пакета ограничений в адрес граждан РФ и предприятий действительно была такая тревожная ситуация. Во что она вылилась у нас в рознице, если говорить о физических лицах. У нас объем валютно-обменных операций в целом - и наличных, и безналичных - вырос в четыре раза», - подтвердил Печатников.
Топ-менеджер банка заметил, что такой показатель - «ничто», поскольку речь идет всего о $200 млн в день на всю страну. Из них на наличные операции пришлось всего 9%, добавил Печатников. Банкир призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, обычно валютно-обменные операции составляют $50 млн в день.
По мнению зампреда ВТБ, рост объема операций обусловлен не столько тревожными настроениями, сколько новыми возможностями, которыми воспользовались клиенты, продав валюту по высокому курсу. Сейчас ситуация стабилизировалась, заключил Печатников.
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева 16 апреля сообщила, что финансовый рынок продемонстрировал зрелую реакцию на введение новых санкций США, избежав «неконтролируемых изменений». «В целом реакция рынков была адекватна ситуации. Волатильность на рынках активов, рынке акций, облигаций, на валютном рынке возросла», - признала она. В то же время, по словам представителя регулятора, это не нарушило работу рынков.
Кто попал под санкции США
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова введены 28 апреля.
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Максим Стулов / Ведомости
Игорь Щеголев (помощник президента РФ)
2/40
Андрей Махонин / Ведомости
Санкции в отношении президента «Роснефти» Игоря Сечина введены 28 апреля. "Мы понимаем так, что американская администрация обратила внимание на активные действия компании по снижению рисков, связанных с односторонней ориентацией углеводородного экспорта на определенные региональные рынки. Расцениваю последние шаги Вашингтона как высокую оценку эффективности нашей работы, при этом заверяем наших акционеров и партнеров, включая американских, что эта эффективность не снизится и наше сотрудничество не пострадает и будет динамично развиваться", - передала пресс-служба комментарий Сечина.
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Денис Гришкин / Ведомости
Санкции в отношении начальника ФСО Евгения Мурова введены 28 апреля.
4/40
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Санкции в отношении бизнесмена Геннадия Тимченко введены 20 марта, а в отношении инвестиционной компании Volga Group, которая объединяет активы Тимченко, и нескольких компаний, входящих в Volga Group, - 28 апреля.
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РИА Новости
Санкции в отношении совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука введены 20 марта. «Юрий Ковальчук - крупнейший индивидуальный акционер банка «Россия», а также персональный банкир высокопоставленных чиновников России, включая Путина. Ковальчук - близкий советник президента Путина, о нем говорят как об одном из его «кассиров», - считает американский минфин.
6/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении президента РЖД Владимира Якунина введены 20 марта. «Владимир Якунин был назначен предправления РЖД в июне 2005 г. Якунин - близкое и доверенное лицо Путина. Якунин регулярно консультируется с ним по вопросам, касающимся отечественных железных дорог. Кроме того, он сопровождает Путина во многих поездках по России и за рубежом. Якунин познакомился с Путиным, когда они оба работали в Санкт-Петербурге. Якунин намеревался тогда сделать в городе бизнес-центр и обратился к Путину за поддержкой. Кроме того, Якунин по поручению Путина стал членом совета Балтийского морского пароходства. Якунин и Путин были соседями в элитном дачном поселке на берегу озера “Комсомольское”, а также соучредителями дачного кооператива “Озеро” в ноябре 1996 г.», - говорится в сообщении минфина США.
7/40
РИА Новости
Вице-премьер Дмитрий Рогозин попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
8/40
ИТАР-ТАСС
Сергей Неверов (вице-спикер Госдумы)
9/40
ИТАР-ТАСС / Екатерина Штукина
Олег Савельев (министр РФ по делам Крыма)
10/40
Первый канал
Сергей Беседа (руководитель 5-й службы ФСБ)
11/40
Денис Гришкин / Ведомости
Санкции в отношении вице-премьера Дмитрия Козака введены 28 апреля. В комментарии РИА Новости его пресс-секретарь Илья Джус заявил, что у Козака нет активов в США, поездку в США он не планировал. "Поэтому введение санкций для него ожидаемо и безразлично", - добавил пресс-секретарь.
12/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении замруководителя администрации президента Вячеслава Володина введены 28 апреля.
13/40
Александр Рюмин / ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении постпреда президента в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева введены 28 апреля.
14/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова введены 28 апреля.
15/40
РИА Новости
Санкции в отношении бывшего главы Управделами президента Владимира Кожина введены 20 марта. "Владимир Кожин был назначен главой управделами президента 21 января 2000 г. В этой должности он работает вплоть до настоящего времени. Под контролем Кожина более 60 000 сотрудников, более 100 предприятий и учреждений, включая Кремль и ряд других правительственных зданий, а также более 4000 автомобилей", говорится в сообщении минфина США.
16/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении Аркадия Ротенберга (владеет долей в «Мостотресте» и другими активами) введены 20 марта. «Аркадий и Борис Ротенберги оказывали поддержку любимым проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Сочинской олимпиады и контролируемого государством “Газпрома”. Они сделали миллиарды долларов на контрактах для “Газпрома” и выполняя контракты для Олимпиады в Сочи, участие в которых им обеспечил Путин. Оба брата накопили огромное состояние в годы правления Путина. Братья получили контракты в рамках сочинской Олимпиады примерно на $7 млрд, их личное состояние увеличилось на $2,5 млрд всего лишь за последние два года», - говорится в сообщении Минфина США.
17/40
РИА Новости
Санкции в отношении Бориса Ротенберга (владеет долей в «Мостотресте» и другими активами) введены 20 марта. «Аркадий и Борис Ротенберги оказывали поддержку любимым проектам Путина, получая и выполняя дорогостоящие контракты для Сочинской олимпиады и контролируемого государством “Газпрома”. Они сделали миллиарды долларов на контрактах для “Газпрома” и выполняя контракты для Олимпиады в Сочи, участие в которых им обеспечил Путин. Оба брата накопили огромное состояние в годы правления Путина. Братья получили контракты в рамках сочинской Олимпиады примерно на $7 млрд, их личное состояние увеличилось на $2,5 млрд всего лишь за последние два года», - говорится в сообщении Минфина США.
18/40
Денис Абрамов / Ведомости
Сергей Иванов (руководитель администрации президента)
Санкции в отношении Сергея Иванова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Иванова - руководитель администрации президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
19/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Миронова - руководитель фракции «Справедливая Россия» - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
20/40
Денис Абрамов / Ведомости
Сергей Нарышкин (спикер Госдумы)
Санкции в отношении Сергея Нарышкина введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Нарышкина - спикер Госдумы - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
21/40
РИА Новости
Санкции в отношении сенатора Виктора Озерова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Виктора Озерова - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
22/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении сенатора Николая Рыжкова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Николая Рыжкова - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
23/40
ИТАР-ТАСС
Игорь Сергун (начальник ГРУ)
Санкции в отношении Игоря Сергуна введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Игоря Сергуна - начальник ГРУ - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
24/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении Заместителя председателя Государственной думы Сергея Железняка введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Сергея Железняка - заместитель председателя Государственной думы - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
25/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Алексея Громова - Первый заместитель руководителя Администрации президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
26/40
Денис Абрамов / Ведомости
Санкции в отношении помощника президента Андрея Фурсенко введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Андрея Фурсенко - помощник президента - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
27/40
РИА Новости
Санкции в отношении сенатора Владимира Джабарова введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Владимира Джабарова - сенатора - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
28/40
Максим Стулов / Ведомости
Санкции в отношении заместителя председателя Совета Федерации Евгения Бушмина были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Евгения Бушмина - заместитель председателя Совета Федерации - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
29/40
ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении сенатора Александра Тотоонова были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Тотоонова Александра - сенатора - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
30/40
Сергей Портер / Ведомости
Санкции в отношении директора ФСКН Виктора Иванова были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Виктора Иванова - директор ФСКН - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
31/40
er.ru
Санкции в отношении сенатора Олега Пантелеева были введены 20 марта. Минфин США приводит только должность Олега Пантелеева - сенатор - и не сообщает дополнительных причин наложения на него персональных санкций.
32/40
РИА Новости
Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации) и Владимир Константинов (спикер крымского парламента)
33/40
Максим Стулов / Ведомости
Сенатор Андрей Клишас попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
34/40
Максим Стулов / Ведомости
Помощник президента Владислав Сурков попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
35/40
Максим Стулов / Ведомости
Советник президента Сергей Глазьев попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
36/40
РИА Новости
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
37/40
Денис Абрамов / Ведомости
Депутат Госдумы Елена Мизулина попала в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
38/40
AP
Глава Крыма Сергей Аксенов попал в первый указ о санкциях, подписанный президентом США Бараком Обамой. Он вступил в силу 17 марта.
39/40
Станислав Красильников / ИТАР-ТАСС
Санкции в отношении Сергея Меняйло (губернатор Севастополя) введены 20 июня
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Конкурирующие европейские компании - франко-германская Airbus (производит истребитель Eurofighter) и французская Dassault (истребитель Rafale) - договорились о совместной разработке нового европейского истребителя, передает BBC. Перспективная боевая воздушная платформа (Future Combat Air System, FCAS) должна заменить оба европейских истребителя к 2040 г.
«Альянс призван закрепить европейский суверенитет и технологическое лидерство в области военной авиации», - говорится в сообщении. Компании констатируют, что участие в проекте Великобритании будет зависеть от условий Brexit - выхода страны из ЕС. Британская BAE Systems является ключевым поставщиком авионики для консорциума Eurofighter.
Президент Dassault Эрик Траппье заявил, что FCAS не будет копией американского истребителя пятого поколения F-35, а превзойдет его по основным параметрам. Сейчас производитель F-35 Lockheed Martin пытается продать этот истребитель Германии. «Мне не кажется, что закупка готового американского продукта европейскими странами будет способствовать стратегической автономии [Европы]», - отметил Траппье.
Ни облика нового истребителя, ни точных требований к нему пока нет, однако известно, что программа FCAS будет включать создание тяжелого беспилотника, распределенных малых дронов, новой крылатой ракеты и продвинутых систем связи и управления. Первый летный прототип истребителя должен взлететь в 2025 г.