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Совет директоров «Роснефти» рекомендовал направить на дивиденды 50% прибыли по МСФО

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2017 г. в размере 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию. С учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 г. в размере 3,83 руб. на акцию акционеры получат 10,48 руб. на акцию. Это половина от консолидированной прибыли компании за прошлый год, уточняется в сообщении. По итогам 2016 г. компания выплатила 5,98 руб. на акцию, всего на выплаты было направлено 35% чистой прибыли компании по МСФО.

Годовое общее собрание акционеров компании состоится 21 июня. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2017 г.

Ранее министр Антон Силуанов направил письмо премьеру Дмитрию Медведеву. В нем он предупредил о рисках недополучить в бюджет до 204 млрд руб. дивидендов госкомпаний, что составляет более 50% от плана на 2018 г. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма.

В письме утверждается, что одной из причин возможного срыва бюджетного плана могут быть промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г. «Роснефти», «Транснефти» и «Роснефтегаза». «Роснефть» перечислила в бюджет 40,6 млрд из прибыли за первое полугодие 2017 г., но половина этой суммы осталась у «Роснефтегаза», отмечает Силуанов. Министр попросил Медведева инициировать внеочередные собрания акционеров этих компаний, чтобы они заплатили промежуточные дивиденды за первое полугодие 2018 г. При этом выплаты должны быть не меньше, чем годом ранее.