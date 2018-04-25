Руководитель ФАС допустил появление «Роснефти» среди акционеров НМТП
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев допустил появление «Роснефти» среди акционеров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).
«И, конечно же, я думаю, что акционеры там [в НМТП] появятся другие, это вопрос времени. Либо "Транснефть" расширит, потому что она там льет, либо "Роснефть", потому что ей нужен этот порт: она на экспорт поставляет огромное количество, и ей просто нужно иметь свою инфраструктуру, чтобы просто не грабили на проходе», - сообщил Артемьев журналистам после расширенного совещания ФАС в Ялте.
По мнению Артемьева, группа «Сумма» «нагло» управляла НМТП, чем дискредитировала практику частного управления стратегическими объектами.
«Эта вся история с Новороссийским портом меня очень огорчает, потому что вот эти собственники не послушались нас, они работали в долларах, подняли в разы тарифы на перевалку, грабили наших селян и трейдеров зерновых, контейнеровозы. Мы штраф гигантский им начислили, чтобы они задумались, два раза у президента обсуждалось, президент им сказал: «Что вы делаете?». Жалобы на них подали «Русснефть», «Роснефть», не слабые партнеры, а они плевать на все хотели: «Мы все суды выиграем, мы все вопросы в судах решаем, гуляйте, мы будем делать, как мы хотим». А теперь, чем кончилось, вы знаете», - сказал Артемьев.
На этой неделе «Роснефть» назвала частью кампании по дезинформации и «провокацией пресс-службы «Транснефти» «слухи» о переговорах «Роснефти» о покупке доли в НМТП, принадлежащей «Сумме». По мнению нефтедобывающей компании, «Транснефть» собиралась приобрести у группы «Сумма» актив по цене, «в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении».
«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. В начале года совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделку одобрила ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» должна была контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).
￼После ареста в конце марта Зиявудина Магомедова и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, по обвинению в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества «Транснефть» приостановила сделку.