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Руководитель ФАС считает разумной продажу до 49% гражданского блока ОАК

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев считает возможную продажу до 49% гражданского блока Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разумной, передает «Интерфакс».

«49% точно можно продавать какому-нибудь портфельному инвестору: интересному российскому, может быть, даже иностранному. Но не в оборонной части – можно разделить ОАК на оборонный блок и гражданский блок...» – пояснил он.

По его словам, ОАК является монопольной структурой, поэтому «контроль нельзя отдавать». Артемьев отметил, что покупкой доли в ОАК могут заинтересоваться, например, китайские или индийские компании.

«Мы все-таки лидируем по сравнению с ними, а они имеют очень большие ресурсы и хотели бы догнать и могли бы вложиться очень сильно в это – миллиардами долларов», – сказал он. По его словам, сделка по продаже доли в ОАК разумна.

ОАК создали в 2006 г. путем объединения конструкторских бюро и российских авиастроительных предприятий. В состав холдинга входят ПАО «Компания "Сухой", АО "Гражданские самолеты Сухого", ПАО "Корпорация "Иркут", АО "ОАК – транспортные самолеты", ОАО "Ил", ПАО "Туполев", АО "Авиастар-СП". Сейчас более 90% ОАК принадлежат России, пакетом в размере 5% владеет ВЭБ, остальные акции находятся в свободном обращении.