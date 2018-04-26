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Tesla покинул куратор разработки автопилотов

Вице-президент подразделения Autopilot Hardware Engineering Джим Келлер покидает Tesla, чтобы сосредоточиться на разработке микропроцессоров в другой компании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Tesla. В компании во главе с главным исполнительным директором Илоном Маском он отвечал за аппаратное обеспечение для беспилотных автомобилей.

На этом посту его сменит Пит Бэннон, который уже более двух лет работает с Tesla и до этого занимался разработкой процессоров в Apple, уточнили в Tesla. The Wall Street Journal со ссылкой на источники отмечает, что Келлер перейдет в корпорацию Intel. Пресс-служба Tesla отказалась комментировать эту информацию, комментарии Intel изданию получить не удалось.

Ответственность за программное обеспечение проекта Autopilot возьмет на себя Андрей Карпати, директор Tesla AI и Autopilot Vision - направлений в области искусственного интеллекта и компьютерного видения автопроизводителя.

Келлер проработал в Tesla два года. В июне 2017 г. он сменил на руководящем посту Криса Латтнера из компании Apple, проработавшего руководителем программной части автопилота Tesla всего полгода. «Как оказалось, Tesla совсем мне не подходит», — писал тогда Латтнер в Twitter. В компании подтверждали эту информацию, отмечая, что «Крис просто не подошел Tesla и ему решили найти замену».

Перестановки в Tesla происходят на фоне расследования автокатастрофы с участием электромобиля Model X, которая произошла в марте на трассе Highway 101 в штате Калифорния. В результате погиб водитель автомобиля. Tesla была вынуждена выступать в качестве официальной стороны в совете Национальной комиссии по безопасности транспорта, поскольку в машине использовалась полуавтономная система автопилота.

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