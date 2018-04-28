Комиссия правительства одобрила покупку 47% «Юнипро» финской Fortum
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство о покупке структурой финского Fortum 47% активов ПАО «Юнипро», рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
«Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании Fortum по покупке компании "Юнипро" - компании, которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России, это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики. Компании Fortum разрешено приобрести 47% и более акций компании "Юнипро"», - заявил он журналистам. Поскольку Fortum контролирует правительство Финляндии, компании запрещено приобретать больше 50% в российских компаниях, отметил он.
Karemi Charge and Drive, структура Fortum, подала в ФАС ходатайство о приобретении энергетической компании «Юнипро» еще осенью 2017 г.
Fortum владеет несколькими активами в России. Финской компании принадлежит 94,88% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО «ТГК-1». Fortum к середине года собирается приобрести немецкую Uniper, которая владеет 83,73% в ПАО «Юнипро» (бывшая ОГК-4).