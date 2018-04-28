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Schlumberger разрешили претендовать на блокпакет в Eurasia Drilling

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям предварительно решила, что крупнейшая в мире нефтесервисная группа Schlumberger может претендовать на пакет акций Eurasia Drilling Company в границах от 25% + 1 акция до 49% акций, сказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Правительственная комиссия приняла предварительное решение, что контроль, т. е. 50% + 1 акция, российское правительство и комиссия не хотели бы отдавать, однако определили границы, что это может быть блокирующий пакет, т. е. 25% + 1 акция, или даже 49% акций, и поручила ФАС провести соответствующие переговоры с компанией Schlumberger», – добавил Артемьев.

«Комиссия определила, что, скорее всего, блокпакет – можно, только это будет сопровождаться рядом условий. У нас их 11, но это было для контроля. Условия, которые нивелировали негативные последствия различного рода санкций и всего прочего в отношении сделки, если бы компания получала контроль. В отношении 25% + 1 акция или 49% – допустимого диапазона сегодняшнего дня – мы будем смотреть, какие из этих условий надо применять, какие – нет, мы незамедлительно вступаем в переговоры с компанией Schlumberger и надеемся, что выходим на финишную прямую», – уточнил Артемьев.

В 2015 г. попытка Schlumberger купить EDC сорвалась, а с момента подачи второй заявки летом 2017 г. ФАС и Минприроды накладывают все новые ограничения на условия покупки. В феврале 2018 г. компания отправила в ФАС очередное ходатайство о покупке доли в EDC, запросив у ФАС разрешения купить не 51%, как было раньше, а только 49% в EDC. Нефтесервисная компания планирует, кроме того, покупать эту долю не напрямую, а через СП, в котором у Schlumberger будет 49%, а у ее пенсионного фонда – 51%. Таким образом, Schlumberger может стать бенефициарным владельцем всего 24% EDC.