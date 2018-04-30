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Global Witness назвала объем средств российского бизнеса в британских офшорах

На счетах российских предпринимателей в британских офшорах хранится в семь раз больше средств, чем в самой Великобритании. Об этом говорится в исследовании неправительственной организации Global Witness, специализирующейся на борьбе с коррупцией.

Сейчас на счетах в британских заморских территориях российские предприниматели хранят более 34 млрд фунтов. Из них более 30 млрд фунтов размещены на Британских Виргинских островах (BVI), приводит детали The Sunday Times.

За прошедшее десятилетние через британские офшоры прошли более 110 млрд фунтов. Из них около 68 млрд фунтов – через Британские Виргинские острова. Это делает британские заморские территории вторым по популярности у россиян местом хранения средств после Кипра.На этой неделе парламент Великобритании собирается проголосовать за законопроект, предписывающий раскрытие бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах. Это позволит узнать владельцев скрытых активов, рассчитывают авторы законопроекта. Документ был инициирован представителем лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Его поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций.