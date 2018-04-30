WSJ узнала о планах Marathon Petroleum приобрести Andeavor за $ 20 млрд

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Вторая по объемам перерабатывающих мощностей в США Marathon Petroleum намерена приобрести перерабатывающую компанию Andeavor за $20 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ожидается, что сделка будет объявлена сегодня. В результате Andeavor может получить 23-процентную премию к своей рыночной стоимости.
Предполагается, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, а его коллега из Andeavor Грегори Гофф займет одну из высокопоставленных должностей. Эффект от слияния может составить $1 млрд, отмечает собеседник издания.
Базирующаяся в Сан-Антонио Andeavor является оператором десяти НПЗ с общим объемом переработки 1,2 млн баррелей в сутки.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку главы МВД Эмбер Радд, сообщает BBC. Отмечается, что на Радд оказывалось давление по миграционным вопросам.
Речь идет об объявлении вне закона некоторых мигрантов первой волны, прибывших из стран Карибского бассейна более полувека назад. Их именуют по названию корабля, на котором в 1948 г. в Лондон прибыли первые иммигранты, чтобы пополнить нехватку рабочей силы в стране – Windrush.
Радд обвиняют в том, что ее ведомство установило целевые показатели на депортацию иммигрантов поколения Уиндраш, и ей самой было об этом известно. Теневой министр внутренних дел Дайан Эбботт, ранее неоднократно призывавшая Радд к отставке, одобрила ее решение уйти в отставку.
Накануне Guardian опубликовала копию письма Эмбер Радд на имя Терезы Мэй от 2017 г. в котором ставится цель депортировать в ближайшие несколько лет еще 10% нелегальных мигрантов.
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Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, договорились о слиянии. Детали объединения приводятся на сайте T-Mobile. Объединенная компания ставит своей целью лидерство на рынке связи 5G.
Стороны рассчитывают, что после объединения у компании будет 127 млн клиентов, а ее стоимость составит $146 млрд. Это сопоставимо по масштабу с крупнейшими представителями сектора – Verizon Communications и AT&T. Главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер пояснил, что объединяющиеся компании намерены создать сеть с наибольшей пропускной способностью в истории США, самыми низкими ценами и преложить самое большое число рабочих мест.
Приобретение Sprint обойдется в $26 млрд, отмечает CNN. Рыночная стоимость самой T-Mobile составляет $55 млрд. После слияния компания сохранит название T-Mobile.
Сделка потребует одобрения американских регуляторов, но процедура согласования не будет простой, указывает Reuters. Ранее они бросили вызов следке по приобретению AT&T за $85 млрд компании Time Warner.
Это уже вторая попытка T-Mobile и Sprint объединить свои активы. Первая обернулась неудачей в 2014 г. после того как администрация президента США Барака Обамы предъявила к сделке антимонопольные претензии.
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На счетах российских предпринимателей в британских офшорах хранится в семь раз больше средств, чем в самой Великобритании. Об этом говорится в исследовании неправительственной организации Global Witness, специализирующейся на борьбе с коррупцией.
Сейчас на счетах в британских заморских территориях российские предприниматели хранят более 34 млрд фунтов. Из них более 30 млрд фунтов размещены на Британских Виргинских островах (BVI), приводит детали The Sunday Times.
За прошедшее десятилетние через британские офшоры прошли более 110 млрд фунтов. Из них около 68 млрд фунтов – через Британские Виргинские острова. Это делает британские заморские территории вторым по популярности у россиян местом хранения средств после Кипра.На этой неделе парламент Великобритании собирается проголосовать за законопроект, предписывающий раскрытие бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах. Это позволит узнать владельцев скрытых активов, рассчитывают авторы законопроекта. Документ был инициирован представителем лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Его поддерживает коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций.
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Военные базы в окрестностях Хамы и Алеппо стали целями новых ракетных атак, которым подверглась Сирия вечером 29 апреля. Как сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на неназванный военный источник, они подверглись «враждебной атаке», с чьей именно стороны не уточняется.
Одной из целей атак стала армейская база, известная как Бригада 47, передает Reuters со ссылкой на источник из числа сил оппозиции. Это место известно как центр вербовки иранских боевиков-сибитов, сражающихся вместе с силами президента Сирии Башара Асада.
Собеседник в разведсообществе отметил, что многочисленные ракетные удары поразили несколько командных пунктов, что привело к десяткам ранений и жертв.
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Объединение временных зон Северной и Южной Кореи состоится 5 мая. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на решение Верховного Народного Собрания КНДР. Пхеньян выполняет обещание лидера страны Ким Чен Ына, данное в ходе встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином 27 апреля. Оно было воспринято как экспромт, но именно это стало «первым практическим шагом для национального примирения и единства», приводит слова Ким Чен Ына северокорейское KCNA.
Идея объединить временные зоны возникла у лидера КНДР в ходе переговоров с коллегой, когда он взглянул на часы, показывающие разное время, пересказывает контекст принятия решения KCNA. Увиденное опечалило Ким Чен Ына, и он «предложил объединить время Севера и Юга, прежде чем делать что-либо еще». Сообщить об этом решено было лишь 29 апреля.
КНДР перешла на собственное время в августе 2015 г., переместив стрелки часов в стране на 30 минут назад. Это объяснялось стремлением отойти от наследия японского колониального правления 1910-1945 гг. Ранее на Корейском полуострове было единое время.
Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина стала третьим саммитом в истории КНДР и Южной Кореи. До этого с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром встречались действовавшие на тот момент южнокорейские президенты - Ким Дэ Чжун в 2000 г. и Но Мун Хен в 2007 г.
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Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Москвы в Тиват, в субботу совершил экстренную посадку в аэропорту Подгорицы в Черногории. При заходе на посадку у самолета возникли проблемы с закрылками, сообщил «Интерфаксу» представитель авиакомпании.
«С учетом попутного ветра, длины взлетно-посадочной полосы и географического положения аэропорта Тивата командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Подгорице. Оттуда пассажиры были доставлены до Тивата на автобусе», – рассказал представитель S7 Airlines.
В авиакомпании подчеркнули, что экипаж действовал профессионально, согласно требованиям безопасности.
По данным сервиса Flighradar24, инцидент произошел с самолетом Boeing 737-800. Он вылетел из «Домодедово» 28 апреля в 12.21 мск и должен был совершить посадку в Тивате в 15.30 мск, однако в итоге самолет приземлился в Подгорице почти на час позже.
Ранее об инциденте в Черногории рассказала солистка группы Serebro Ольга Серябкина, летевшая этим рейсом. «Сегодня мы чудом приземлились в Черногории. Сразу после взлета у нас не закрылись закрылки самолета, и мы могли разбиться. Наш самолет пропал с радаров почти на час, и никто не знал, где мы. Перед посадкой мы кружили больше часа», – написала она в Instagram, обвинив стюардесс в непрофессиональном поведении в экстренной ситуации.
Продюсер и юрист группы решат, обращаться ли по данному факту в суд, сообщила РБК концертный директор группы Serebro Елена Вакулина.
Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»
Tony Gutierrez / AP
Консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance опубликовала рейтинг самых дорогих брендов авиакомпаний в мире. На первом месте, как и в 2017 г., – American Airlines. Бренд американской авиакомпании за год подешевел – с $9,811 млрд до $9,094 млрд в этом году
1/11
Paul Sancya / AP
Второе место занимает американская Delta. Brand Finance оценила бренд авиакомпании в $8,712 млрд против $9,232 млрд годом ранее
2/11
Mike Blake / Reuters
Топ-3 самых ценных брендов замыкает еще один американский авиаперевозчик – United. Бренд компании оценен в $7,027 млрд ($7,161 в 2017 г.)
3/11
Kamran Jebreili / AP
На четвертом месте, как и годом ранее, – Emirates. Компания из ОАЭ в 2016 г. занимала первое место рейтинга. В 2017 г. ее бренд, по данным консалтинговой компании, стоил $6,082 млрд, а в этом году подешевел до $5,336 млрд
4/11
Kiichiro Sato / AP
Пятерку самых ценных мировых брендов авиакомпаний замыкает американский лоукостер Southwest Airlines. Бренд компании оценивается в $5,298 млрд против $6,001 млрд годом ранее
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Китайская China Southern Airlines заняла шестое место рейтинга. Бренд авиаперевозчика оценен в $4,063 млрд – компания поднялась на одну позицию в рейтинге (годом ранее бренд оценивался в $3,705 млрд)
6/11
Tyrone Siu / Reuters
Еще одна китайская авиакомпания – China Eastern Airlines – также усилила позиции в рейтинге и поднялась на седьмую строчку. По данным Brand Finance, ее бренд подорожал до $3,810 млрд с $3,145 млрд
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
С шестой на восьмую строчку рейтинга опустилась британская British Airways – ее бренд оценили в $3,484 млрд в этом году против $3,708 млрд в прошлом
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один китайский авиаперевозчик – Air China – занял девятую строчку рейтинга с оценкой бренда в $3,433 млрд ($2,893 млрд годом ранее)
9/11
Андрей Махонин / Ведомости
Топ-10 замыкает крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa. За год ее бренд подорожал до $2,914 с $2,259 млрд, по данным Brand Finance
10/11
Андрей Гордеев / Ведомости
Российская авиакомпания «Аэрофлот» оказалась на 24-м месте, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2017 г. По оценкам консалтинговой компании, бренд "Аэрофлота" подорожал до $1,429 млрд с $1,270 млрд годом ранее. При этом "Аэрофлот" второй год подряд признается самым узнаваемым авиационным брендом
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Авиакомпания «Аэрофлот» после проверки приняла решение уволить стюардессу, которая назвала Калининград Кенигсбергом. Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.
Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков сообщил, что на рейсе «Аэрофлота» из Москвы в Калининград 25 апреля стюардесса во время объявления на английском языке назвала город Кенигсбергом.
«Аэрофлот» сообщил, что подобные объявления делает старший бортпроводник. «Мы опросили нескольких пассажиров, и они подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации», – добавил представитель авиакомпании.
Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД
Кенигсберг переименовали в Калининград после того, как город был передан под юрисдикцию Советского Союза по решению Потсдамской конференции 1945 г. До этого он был центром немецкой провинции Восточная Пруссия.
С чего начинался «Аэрофлот»
www.yakutskhistory.net
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты На фото: гидроплан АО «Добролет»
1/10
ТАСС
25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот» На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
2/10
Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
3/10
Александр Родченко
Плакат Александра Родченко «Добролет»
4/10
Александр Родченко
Логотип Александра Родченко «Добролет»
5/10
Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
6/10
wikipedia.org /
Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Основатель Telegram Павел Дуров призвал москвичей принять участие в митинге за свободу интернета, который состоится 30 апреля на проспекте Академика Сахарова. «Это исторический шанс для москвичей выразить общую позицию», – написал Дуров на своей странице во «В контакте».
По его мнению, будущее российского интернета находится в руках пользователей. «Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье – полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», – написал Дуров.
Митинг против блокировки Telegram, а также против Роскомнадзора и цензуры начнется в 14.00 мск. Его организатором является Либертарианская партия России. Акция согласована с мэрией Москвы.
«Если вы поддерживаете свободу слова, свободный интернет и цифровой прогресс – приходите на митинг 30 апреля в 14.00. Не забудьте захватить с собой пару бумажных самолетиков!» – призывают организаторы.
Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.
Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram
Евгений Разумный / Ведомости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Это не игра в прятки и догонялки»
1/12
Денис Гришкин / Ведомости
Вице-премьер Аркадий Дворкович: «А у меня работает»
2/12
Евгений Разумный / Ведомости
Руководитель ФАС Игорь Артемьев: «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха... Вообще, если делаешь – надо делать до конца. Надо быть уверенным тысячу раз, посоветоваться с экспертами и доходить до конца. Государство не может позволить себе садиться в лужу, и это очень печально. Я надеюсь, что при достижении этой цели не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом»
3/12
Михаил Метцель / ТАСС
Глава Чечни Рамзан Кадыров: «И все же я не сторонник блокировки Telegram и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей»
4/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов: «Практика по результатам истории с Telegram показала, что не все инструменты, которые применяются нашим надзором, работают эффективно... Telegram – это круто. Я надеюсь, что удастся найти решение, и я бы очень желал, чтобы этот продукт, который создается нашими российскими разработчиками, такие уникальные продукты, как Telegram, они, конечно же, реализовывались и находили пути взаимодействия с государством с меньшим количеством неурядиц, проблем и конфликтов и с большим успехом»
5/12
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин: «Нельзя было создавать ситуацию, которая повлекла такие последствия для пользователей, особенно для тех, кто не связан с Telegram. Это действительно слишком тяжелые последствия»
6/12
Евгений Разумный / Ведомости
Замруководителя Минкомсвязи Алексей Волин о том, пользуется ли он Telegram и будет ли обходить блокировку: «Я часто бываю в странах, где разного рода интернет-сервисы блокируются, и там обычно пользуюсь VPN, которые позволяют мне обращаться к привычным мне сервисам... У нас разве есть закон, запрещающий обходить блокировки? Я про такой не слышал»
7/12
Максим Стулов / Ведомости
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал невозможность блокировки Telegram: «И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram – это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»
8/12
vk.com/andrew
Управляющий директор соцсети «В контакте» Андрей Рогозов о попытках Роскомнадзора заблокировать Telegram и блокировке других IP-адресов: «Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов»
9/12
journ.msu.ru
Директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков: «Именно несвободу и отсутствие выбора для пользователей мы считаем самым опасным последствием блокировок»
10/12
Thomas Mukoya / Reuters
Компания Qiwi о действиях Роскомнадзора: «Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram»
11/12
instagram.com/durov
А вот что об этом думает основатель мессенджера Telegram Павел Дуров: «11-й день продолжаются попытки блокировать Telegram на территории России. Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли»
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В воскресенье иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок, сообщил местный телеканал Al Sumaria. Они признаны виновными в участии в запрещенной террористической организации «Исламское государство».
Ранее в апреле уголовный суд Ирака приговорил к пожизненному заключению семь иностранок, в том числе двух россиянок. Они также понесут наказание за поддержку ИГ. По данным Министерства иностранных дел России, в иракских тюрьмах находятся от 50 до 70 женщин с российским гражданством.
Ранее сообщалось, что в Ираке в субботу был задержан один из влиятельных лидеров ИГ Ибрагим Мешаль Марей. Его задержали сотрудники спецслужб на левом берегу реки Тигр в районе Мосула и передали иракским властям.
Военная операция в Мосуле в 2016 году
Azad Lashkari / REUTERS
16 октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению второго по величине города страны, нефтяного центра Мосула от боевиков «Исламского государства» (запрещено в России)
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REUTERS
Боевики ИГ (запрещено в России) захватили Мосул в июне 2014 г. Аль-Абади неоднократно обещал, что город будет отбит в 2016 г. Архивный кадр
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Hussein Malla / AP
Население Мосула - 1,5 млн человек, это крупнейший город под контролем ИГ, сообщает Reuters. По данным ООН, в городе и окрестностях проживало 2,5 млн человек, до того как его заняли боевики. Архивный кадр
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Hamit Huseyin / Anadolu Agency/Getty Images
Первые 24 часа операции по освобождению Мосула сопровождались интенсивными перестрелками и попытками террористов-смертников «Исламского государства» атаковать отряды пешмерги на заминированных машинах, сообщает CNN
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Hamit Huseyin /Anadolu Agency / Getty Images
В операции участвует около 30 000 военнослужащих иракской армии и союзного ополчения, около 4000 курдских боевиков
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Bram Janssen / AP Photo
США поддержали операцию по освобождению Мосула - американские военнослужащие занимаются консультированием наземных войск. В операции принимают участие более 5000 военнослужащих США
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Yunus Keles/Anadolu Agency / Getty Images
Также в военной операции участвуют военные Франции, Великобритании и Канады
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Yunus Keles/Anadolu Agency / Getty Images
В первый же день стало известно, что к наступлению на Мосул присоединились ополченцы-сунниты. По оценке коалиции, Мосул защищают от 4000 до 8000 боевиков ИГ
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Ari Jala / REUTERS
Агентство ООН по делам беженцев сообщило об организации пяти палаточных лагерей для беженцев из Мосула - их хватит, чтобы принять 45 000 человек. В ближайшие недели будет организовано еще шесть лагерей на 120 000 человек, но их все равно недостаточно, опасаются миротворцы
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Mustafa Kerim/Anadolu Agency / Getty Images
Гуманитарный коридор для беженцев из Мосула открыт в Ираке с мая, сообщает ООН. С тех пор территорию, находящуюся под контролем боевиков ИГ (запрещено в России), покинули 180 000 человек. Архивный кадр
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Американка Линн Эльзенханс стала первой женщиной, которая вошла в совет директоров саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Reuters.
Линн Эльзенханс ранее занимала должность генерального директора американской нефтяной компании Sunoco.
Всего в совет директоров Saudi Aramco вошли пять новых членов. Помимо Эльзенханс новыми директорами стали министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, министр экономики и планирования Мухаммед аль-Тувайджри, бывший топ-менеджер Chevron Phillips Chemical Питер Селла и директор Dow Chemical Эндрю Ливерис.
Как отмечает агентство, назначение Эльзенханс стало знаковым для Саудовской Аравии и всей нефтяной индустрии, в которой женщины крайне редко занимают столь высокие посты.
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Третья линия завода по производству сжиженного газа «Ямал СПГ» будет запущена в декабре 2018 г. или в январе 2019 г. Об этом сообщил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон после встречи с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
«Вторая линия находится в пусконаладке, и мы планируем ее запуск в сентябре. Третья линия будет где-то в декабре – январе. Пусконаладочные работы начнутся в конце года», – сказал Михельсон (цитата ТАСС).
Ранее компания планировала, что третья линия завода будет запущена в середине следующего года. Четвертая линия будет построена в конце 2019 г. или начале 2020 г.
Михельсон также сообщил, что мощность завода «Ямал СПГ» может быть существенно выше заявленных 16,5 млн т сжиженного природного газа в год.
«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Silk Road Fund) – первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Стоимость проекта – $27 млрд. Производство на первой технологической линии завода началось 5 декабря.
Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»
Евгений Разумный / Ведомости
8 декабря 2017 г. танкер Christophe de Margerie принял на борт первую партию сжиженного газа, произведенного новым заводом «Новатэка»
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Евгений Разумный / Ведомости
«Ямал СПГ» (50,1% – у «Новатэка», по 20% – у французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% – у Фонда Шелкового пути) - первый завод «Новатэка» по сжижению газа. Проект предполагает запуск трех технологических очередей суммарной мощностью 16,5 млн т СПГ в год. Общая стоимость проекта – около $27 млрд
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Евгений Разумный / Ведомости
Производство на первой технологической линии завода началось во вторник, 5 декабря. Запуск второй и третьей линий был запланирован на конец 2018 г. и 2019 г. соответственно, но этим летом Михельсон рассказывал, что строительство будет ускорено
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Евгений Разумный / Ведомости
Первый танкер, который принял на борт партию сжиженного газа, назван в честь погибшего президента Total Кристофа де Маржери. Вместимость этого танкера - чуть менее 173 000 куб. м СПГ
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Евгений Разумный / Ведомости
Кто именно станет получателем первой партии СПГ, «Новатэк» не сообщил
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Евгений Разумный / Ведомости
В конце октября финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей сообщал, что поставки СПГ могут начаться с отгрузки китайской CNPC. Азиатский рынок сбыта – ключевой для проекта. До конца 2017 г. может быть отгружено еще несколько партий СПГ
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Евгений Разумный / Ведомости
Предполагалось, что первая очередь «Ямал СПГ» будет запущена в ноябре 2017 г., сообщал в конце сентября министр энергетики Александр Новак. «В ноябре запланировано две отгрузки, в декабре их будет уже четыре. В перспективе на 2018 г. – до 10 танкеров-газовозов в месяц», – уточняло в октябре Уральское таможенное управление Федеральной таможенной службы
7/14
Евгений Разумный / Ведомости
Вероятно, сразу после Christophe de Margerie под погрузку встанет еще один танкер - «Борис Вилкицкий», который уже прибыл в порт Сабетты
8/14
Евгений Разумный / Ведомости
Право «нажать кнопку» председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон предоставил президенту России Владимиру Путину. В 16.40 мск отгрузка газа была запущена
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Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (на фото слева) и бизнесмен Геннадий Тимченко во время старта отгрузки газа
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Евгений Разумный / Ведомости
Президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне (в центре на фото)
11/14
Евгений Разумный / Ведомости
Министр экономического развития Максим Орешкин (на фото слева) и министр финансов Антон Силуанов
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Евгений Разумный / Ведомости
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин
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Евгений Разумный / Ведомости
Министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин и губернатор Мурманской области Марина Ковтун (на фото справа налево)