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WSJ узнала о планах Marathon Petroleum приобрести Andeavor за $ 20 млрд

Вторая по объемам перерабатывающих мощностей в США Marathon Petroleum намерена приобрести перерабатывающую компанию Andeavor за $20 млрд. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ожидается, что сделка будет объявлена сегодня. В результате Andeavor может получить 23-процентную премию к своей рыночной стоимости.

Предполагается, что объединенную компанию возглавит гендиректор Marathon Petroleum Гэри Хемингер, а его коллега из Andeavor Грегори Гофф займет одну из высокопоставленных должностей. Эффект от слияния может составить $1 млрд, отмечает собеседник издания.

Базирующаяся в Сан-Антонио Andeavor является оператором десяти НПЗ с общим объемом переработки 1,2 млн баррелей в сутки.