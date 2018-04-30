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Один человек оказался под завалами после обрушения на шахте в Туве

На угольной шахте «УК Межегейуголь» в Туве утром в понедельник произошел обвал породы, сообщил глава республики Шолбан Кара-оол. Обрушение произошло в 10.30 по местному времени (6.30 мск) на глубине 140 м.

«Все меры принимаются. 79 шахтеров спасены. Сыграло роль постоянное дежурство на объекте горных спасателей», – написал глава Тувы на странице «В контакте». Один из спасателей оказался под завалами, связи с ним нет, добавил Шолбан Кара-оол.

На месте происшествия работают 21 человек и три единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Республике Тува. По предварительным данным, под завалами оказался участок длиной 30 м, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения, сказал «Интерфаксу» представитель регионального управления Следственного комитета России.

Угледобывающий комплекс расположен на Межегейском месторождении в центральной части республики, уточняется на официальном портале республики. Шахта «УК Межегейуголь» принадлежит компании Evraz. Работы по строительству шахты начались в 2011 г., общая сумма капиталовложений Evraz составила около $200 млн. В 2017 г. на шахте было добыто 904 000 т угля, в 2016 г. – более 560 000 т.