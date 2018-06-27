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ФАС уличила «Конфаэль» в незаконном использовании шрифта FIFA

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) уличило кондитерскую компанию «Конфаэль» в незаконном использовании официального шрифта ЧМ-2018 «Душа» (Dusha) на своем сайте.

Столичное УФАС установило, что «Конфаэль» разместила на официальном сайте баннер с надписью «Подарок к чемпионату мира по футболу 2018» шрифтом Dusha. «В настоящий момент компания убрала со своего сайта словосочетание «чемпионат мира по футболу», однако сохранила остальную информацию, которая может сформировать у потребителя представление о FIFA», отмечает служба.

Шрифт «Душа» разработан специально для оргкомитета ЧМ-2018, является товарным знаком FIFA и используется на эмблеме и во всей линейке образов чемпионата мира.

По закону «О порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» продажа товаров и услуг с символикой ЧМ-2018 без разрешения FIFA наказывается в соответствии с антимонопольным законодательством. Нарушитель, чьи действия будут признаны недобросовестной конкуренцией, по предписанию антимонопольного органа обязан перечислить в федеральный бюджет доход, полученный от таких действий.

Перед началом чемпионата ФАС предупреждала, что будет возбуждать дела за незаконное использование символики FIFA без предупреждений и сократит срок их рассмотрения. Уже возбуждены дела против Райфайзенбанка, Сбербанка и «Уральских авиалиний». Дело «Конфаэль» московское УФАС рассмотрит 28 июня.