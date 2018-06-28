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«Спартак» впервые раскрыл доходы от продажи билетов и телеправ

Футбольный клуб «Спартак», который принадлежит миллиардеру и вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну, впервые частично раскрыл финансовые показатели своей работы. В отчете приводятся показатели за три сезона – 2014/2015, 2015/2016 и 2017/2018, когда команда стала чемпионом России впервые за 16 лет.

В чемпионском сезоне «Спартак» заработал на продаже билетов и абонементов рекордную для себя сумму – 579,4 млн руб. Еще 403,4 млн руб. принесла продажа vip-лож. В сезоне 2015/2017, когда «Спартак» с трудом занял лишь пятое место в чемпионате, доходы по этим статьям были существенно меньше: от билетов и абонементов – 446,9 млн, от vip-лож – 302 млн.

Рекордной в чемпионском сезоне оказалась выручка и от торговли. Клуб заработал на продаже атрибутики 204 млн руб., в основном в офлайне (у клуба два магазина) – 119,5 млн. Онлайн-торговля принесла 45,5 млн руб.

Доходы от атрибутики оказались выше доходов от телеправ. Трансляция матчей пополнила бюджет клуба в чемпионском сезоне на 193,1 млн руб. В отчете утверждается, что «Спартак» опередил в сезоне 2016/2017 своих конкурентов по среднему рейтингу и охвату аудитории. У матчей «Спартака» средний рейтинг составил 1,5 , а суммарный охват – 19 млн человек. У «Зенита» – 1,2 и 17,8 млн человек, у ЦСКА – 1,1 и 15,2 млн человек.

Впервые «Спартак» опубликовал оценку числа своих болельщиков. В России 34 млн человек так или иначе симпатизируют «Спартаку». Около 18 млн называют себя болельщиками клуба. Большинство из них (более двух третей) – мужчины. 29% болельщиков старше 60%, тогда как доля молодежи (18-24) – всего 8%.

В отчете не раскрываются доходы клуба от продажи игроков, а также общие финансовые показатели.

ФК «Спартак» – самый титулованный футбольный клуб России. Команда 10 раз выигрывала чемпионат России и трижды – Кубок России. Журнал Forbes оценивает состояние Федуна в $6,9 млн (17-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов). После чемпионского сезона 2016/2017 команда заняла в сезоне 2017/2018 третье место.

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