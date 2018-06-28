Бизнес

Новости

«Магнит» открыл первые магазины в отделениях «Почты России»

«Магнит» и «Почта России» открыли магазины в почтовых отделениях. Об этом говорится в сообщении последней.

Пока проект работает в 12 стационарных отделениях и в одном передвижном в трех регионах: Москве, Краснодарском крае и Рязанской области. В этих магазинах представлено от 200 до 800 наименований товаров (в зависимости от площади отделения): в городах это напитки, снеки и кондитерские изделия, а в сельской местности – продукты питания и бытовая химия. В передвижном отделении ассортимент меньше – около 50 наименований.

Запуск тестовых точек в почтовых отделениях позволяет охватить территории, где открытие традиционных магазинов экономически нецелесообразно, говорится в сообщении. «Почта России» уточняет, что в селах покупатели могут влиять на ассортимент, оставляя пожелания.

«Магнит» и «Почта России» договорились о сотрудничестве одновременно с приобретением ВТБ большей части доли в «Магните» у его сооснователя Сергея Галицкого в феврале. Тогда он продал 29,1% компании за 138 млрд руб.

Как предприниматели покидают основанные ими компании