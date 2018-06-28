Бизнес

Новости

BP купит крупнейшую сеть станций зарядки электромобилей в Великобритании

Британская нефтегазовая компания BP Plc. объявила о планах купить компанию Chargemaster, оператора крупнейшей в Великобритании сети станций подзарядки для электромобилей. Об этом говорится в пресс-релизе BP.

Сумма сделки не раскрывается. В то же время BBC отмечает, что речь идет о $170 млн. Chargemaster принадлежит около 6500 станций. После завершения сделки она будет переименована в BP Chargemaster, став подразделением BP.

В планах компании создать сверхбыстрые станции зарядки, где за 10 минут аккумуляторы смогут зарядиться достаточно для того, чтобы автомобиль мог проехать около 100 миль (160 км) пути. В течение года, как ожидается, такие станции появятся на 1200 АЗС в стране.

Chargemaster основана в 2008 г., она обслуживает около 40 000 клиентов. В основном это люди, заряжающие свои автомобили по программе с ежемесячным фиксированным платежом. Согласно оценкам BP, количество электромобилей в Великобритании достигнет 12 млн к 2040 г. В 2017 г. число таких машин составляло 135 000.

Московскую полицию пересадят на электроциклы