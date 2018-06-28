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Amazon купит крупнейшую онлайн-аптеку США

Многопрофильный онлайн-ритейлер Amazon договорился о покупке крупнейшей в США онлайн-аптеки PillPack, сообщило агентство Bloomberg. Детали сделки пока не раскрываются. В апреле PillPack пытался купить конкурент Amazon Walmart за сумму, «не превышающую $1 млрд», писал CNBC.

«Команда PillPack сочетает огромный опыт в области фармацевтики с технологическим ноу-хау, – заявил директор потребительского бизнеса Amazon Джефф Уилке. – PillPack значимо улучшает жизнь своих клиентов... Мы уверены, что вместе сможем сделать для них еще больше со временем».

Бизнес-модель PillPack основана на индивидуальном рецептурном заказе, дозировке, фасовке и доставке «до двери» лекарственных препаратов, в основном для хронических больных (диабет, ожирение, гипертония). В конце 2017 г. Forbes включил компанию в список «миллиардных стартапов». Стартап, основанный в 2013 г., привлек $118 млн инвестиций, а уже к 2017 г. его годовая выручка превысила $100 млн.

В начале этого года Amazon, холдинг Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway и банк JPMorgan объявили о создании совместной компании в сфере здравоохранения. Цель – сократить траты на здравоохранение и улучшить сервис для сотрудников в США.

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