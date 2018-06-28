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Финансовый директор Starbucks уйдет в отставку

Финансовый директор Starbucks Скотт Моу на ежегодном собрании акционеров в Сиэтле объявил, что уйдет в отставку 30 ноября, передает Reuters. Акции компании подешевели более чем на 4% после заявления топ-менеджера.

Компания начала поиски преемника. Starbucks заключил с Моу соглашение, по условиям которого он станет старшим советником до 31 марта 2019 г. За услуги консультирования нового директора компания будет ему ежемесячно платить $250 000. Также предусмотрены другие вознаграждения и бонусы.

«Я уверен в финансовой команде, которую подобрал Скотт», - сказал гендиректор Starbucks Кевин Джонсон, добавив, что он высоко ценит готовность Моу помочь новому директору войти в курс дела.

Как отмечает агентство, аналитики были ошеломлены решением Моу выйти на пенсию, учитывая его возраст и недолгое пребывание на посту финансового директора компании. Моу стал финансовым директором Starbucks в феврале 2014 г.

В июне один из основателей компании - председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц объявил об уходе.