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ТГК-2 может купить «Квадру» Прохорова за 18 млрд рублей

Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Центра и Северо-Запада России ТГК-2 задумалась о покупке генерирующей компании «Квадра» у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сделка, по данным издания, может состояться в ближайшие месяцы. Один из источников уточнил, что она может состояться в сентябре-октябре. Стоимость сделки оценивается в 18 млрд руб. Таким образом, «Онэксим» может полностью выйти из капитала энергокомпании «Квадра». В самих компаниях и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на запрос газеты не ответили.

«Онэксим» приобрел 48,6% акций «Квадры» в 2008 г. за 26 млрд руб. Сейчас доля группы составляет до 49,99%, еще 24,74% владеет «Бизнесинформ», бенефициаром которой также выступает Прохоров.

Источник «Коммерсанта» рассказал, после покупки ТГК-2 планирует «облегчить» структуру «Квадры», оставив в ее контуре только генерацию и выведя в отдельный бизнес теплосети и ремонтный бизнес. Теплоэнергетическая компания планирует также ликвидировать исполнительный аппарат «Квадры» и филиалов. Нагрузку по взаимодействию с региональными властями - перераспределить на директоров станций.

ТГК-2 включает ТЭЦ (2,6 ГВт) и котельные в Вологодской, Костромской, Новгородской, Ярославской и Архангельской областях. Основным кредитором ТГК-2 выступает ВТБ. В 2008 г. компанию купил экс-сенатор Леонид Лебедев. Позже структура собственников поменялась: инвестиционная компания «Совлинк» Дмитрия Пяткина и Александра Фраймана взяла в доверительное управление до 58,3% ТГК-2. В конце апреля она снизила долю до 1,49%, а кипрская Kostroma Kogeneratsiya Limited получила контроль над 78,3% в уставном капитале.

Американские активы Михаила Прохорова