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Медведев отложил на год индексацию тарифа системы «Платон»

Правительство перенесло индексацию тарифа в системе взимания платы с грузовиков «Платон» с 1 июля 2018 г. на 1 июля 2019 г. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.

Решение об отсрочке повышения тарифа было принято по итогам совещания в Росавтодоре. В нем участвовали представители Минтранса, ФКУ «Дороги России», грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка.

Замдиректора департамента госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков отмечал, что вопрос об индексации будет обсуждаться после усиления контроля за нарушителями и предоставления результатов этой работы грузоперевозчикам.

Полномочия по выявлению нарушителей на основе автофиксации от МВД передадут Ространснадзору. Соответствующие изменения в КоАП ранее приняли Госдума и Совет Федерации.

Система взимания платы с грузовиков массой более 12 т действует с ноября 2015 г. Изначально власти собирались установить тариф 3,73 руб. за 1 км. После массовых акций протеста был введен льготный тариф – 1,53 руб. С 15 апреля 2017 г. тариф планировали увеличить до 3,06 руб. за 1 км, позже решение пересмотрели и тариф установили на уровне 1,91 руб. за 1 км. С 1 июля текущего года предусматривалась индексация тарифа на уровень инфляции.

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