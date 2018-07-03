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«Норникель» объяснил «красный дождь» в Норильске

Появление «красного дождя» в Норильске можно объяснить распространением пыли с крыши Надеждинского металлургического завода (входит в «Норникель»). Об этом ТАСС рассказал представитель компании.

В субботу, 30 июня, на крыше Надеждинского металлургического завода прошла уборка, собранный материал в виде красной пыли подготовили к выносу, пояснил представитель компании. По его словам, в итоге эту пыль поднял порыв ветра и прибил дождь. Представитель «Норникеля» отметил, что в результате пострадала только парковка около завода, а контрольно-аналитическое управление Заполярного филиала проводит анализ собранного материала.

Ранее в соцсетях появились жалобы жителей Норильска на дождь красного цвета. Некоторые пользователи обратили внимание, что такие осадки выпали только около Надеждинского металлургического завода, что «в порядке вещей».

«Норникель» – градообразующее предприятие Норильска: здесь добывают медь, никель, кобальт и другие металлы. Норильск входит в число самых грязных городов России, ежегодно здесь фиксируют одни из самых загрязненных сульфатами осадки. В декабре основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин говорил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что компания потратит 150 млрд руб. для решения экологических проблем Норильска. Все привыкли, что «Норникель» – главный источник загрязнения, говорил он. По его словам, компания всегда стремилась сделать Норильск чистым городом.