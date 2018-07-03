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«АвтоВАЗ» потратит больше 3 млрд рублей на улучшение условий труда

«АвтоВАЗ» направит 3,178 млрд руб. на улучшение условий труда сотрудников завода в Тольятти в 2018-2020 гг. Почти треть суммы - 969 млн руб. - будет выделена до конца текущего года, сообщается на сайте компании. Из сообщения следует, что соответствующую программу уже подписал президент автопроизводителя Ив Каракатзанис.

«Программа была разработана в мае-июне 2018 г. на основании 100%-го опроса сотрудников компании», - отмечается в сообщении.

План повышения комфорта и безопасности работников компании включает 588 мероприятий. В их числе ремонт мест общего пользования и бытовых помещений (столовые, туалеты, раздевалки), вентиляционных систем, офисов, строительство дополнительных парковок, а также обновление спецодежды.

Группа «АвтоВАЗ» входит в Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает циклы автомобилей брендов LADA, Nissan, Renault, Datsun. На сегодня у компании два завода в России: ПАО «АвтоВАЗ» в Тольятти и ООО «ЛАДА Ижевский автомобильный завод». По итогам 2017 г. на «АвтоВАЗе» числится 37 644 работника. Ранее компания объявила о намерении повысить оклады и тарифные ставки всем работникам завода в Тольятти на 6,9%.

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