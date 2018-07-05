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Трамп призвал ОПЕК к немедленному снижению цен на топливо

Президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран - производителей и экспортеров нефти (ОПЕК) к экономической ответственности за политическое союзничество с Вашингтоном. «Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, и они мало что с этим делают. Во всяком случае, они продолжают повышать цены, тогда как Соединенные Штаты защищают многих из них за очень небольшие деньги», - написал Трамп на своей страничке в Twitter. «Снижайте цены сейчас!» - настаивает американские президент.

23 июня страны ОПЕК+ одобрили инициативу России и Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. В 2016 г. производители нефти в том же формате договорились о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, соглашение выполнялось на 150%. В конце июня Трамп сообщал о договоренности с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом ас-Саудом об увеличении добычи нефти «в пределах 2 млн баррелей в сутки». Эр-Риярд конкретных цифр не называл.

До решения ОПЕК+ Трамп критиковал картель за искусственное завышение цен. В этом году нефтяные котировки пробивали уровень в $80 за 1 баррель, тогда как 2016 г. производители начали с $29 за 1 баррель. В ожидании решения ОПЕК+ котировки поползли вниз. Сейчас Brent торгуется на отметке $77,7 за баррель.