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Производители лекарств предупредили о росте цен из-за требования ФСБ

Пять крупнейших фармацевтических ассоциаций обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой отказаться от введения криптозащиты маркировки лекарств. Они предупреждают, что в противном случае лекарства могут значительно подорожать. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма. Подлинность документа изданию подтвердили в Ассоциации международных фармацевтических производителей (АІРМ) и Союзе профессиональных фармацевтических организаций.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 г. С 2020 г. их маркировка должна стать обязательной. Весной этого года правительство предложило добавить в систему маркировки механизм криптозащиты, отмечается в письме. В этом случае код для каждой упаковки лекарств будет генерировать не производитель, а специальное программное обеспечение, поставляемое Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, принадлежит структурам Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и компании Александра Галицкого).

Эти предложения кардинально меняют весь проект и потребуют от производителей «значительных незапланированных временных и материальных расходов», указывают фармацевты. Внедрение нового механизма приведет к снижению экспортного потенциала и изоляции отечественной фармацевтической индустрии, а также увеличит стоимость создания и обслуживания системы мониторинга. «Что в конечном счете может привести к существенному росту цен на лекарственные препараты и снизить их доступность для населения», – предупреждают авторы.

На прошедших в Госдуме парламентских слушаниях по теме маркировки замруководителя ФНС Андрей Батуркин сообщил, что решение распространить криптографию на маркировку лекарств является требованием ФСБ. По его словам, спецслужбы считают, что «отсутствие криптозащиты позволяет использовать изъяны в системе маркировки и продавать нелегитимный товар».

В ЦРПТ издание заверили, что компания инвестирует в проект маркировки свыше 10 млрд руб. и от производителей не понадобится затрат на оборудование, поскольку ЦРПТ оснастит все заводы необходимыми технологиями.

Исполнительный директор АІРМ Владимир Шипков отмечает, что сейчас в эксперименте используется формат кода Data Matrix без дополнительной криптозащиты – такой код применяется в Евросоюзе и устраивает большинство российских производителей.