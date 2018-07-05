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Госдума одобрила увеличение НДПИ для «Газпрома»

Госдума приняла в окончательном чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс, которые повышают с сентября до конца 2018 г. коэффициент для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для «Газпрома», передает «Интерфакс».

В результате временного повышения НДПИ газовая монополия заплатит в федеральный бюджет на 72 млрд руб. больше налогов. Эта мера призвана компенсировать выпадающие доходы казны в связи с недополучением дивидендов «Газпрома», пояснял замминистра финансов Илья Трунин: «Сумма составит 72 млрд руб. Эту сумму мы будем компенсировать за счет НДПИ, у нас для "Газпрома" установлена отдельная ставка».

Акционеры «Газпрома» ранее одобрили выплату дивидендов по итогам 2017 г. на уровне предыдущего года – в размере 190 млрд руб., или 26,6% прибыли по МСФО. Минфин добивается от госкомпаний выплат акционерам не менее 50% чистой консолидированной прибыли. Но «Газпром» всегда платил меньше, объясняя это необходимостью вести масштабные стройки – среди них строительство «Силы Сибири», «Турецкого потока», «Северного потока – 2». На 2018 г. «Газпром» одобрил рекордную инвестпрограмму на 1,27 трлн руб., а в 2019 г. она увеличится еще почти на 10% до 1,4 трлн руб.

Поправки увеличивают для «Газпрома» коэффициент, учитывающийся при расчете НДПИ, с текущих 1,4022 до 2,055 с 1 сентября по 31 декабря 2018 г. Ранее правительство уже инициировало временное повышение НДПИ для «Газпрома» для компенсации недополученных дивидендов. В 2017 г. расчетный коэффициент для компании был увеличен таким образом, чтобы бюджет получил дополнительно 30 млрд руб. в виде налоговых поступлений.

Если стоит задача увеличить поступления в бюджет от «Газпрома», то с точки зрения балансирования денежных потоков для компании предпочтительнее вариант роста НДПИ, указывал «Ведомостям» директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко: в этом случае не придется делиться дополнительными изъятиями с миноритариями, доля которых в «Газпроме» превышает 40%. Однако такой вариант – самый неприятный для миноритарных акционеров и будет негативно воспринят инвесторами, отмечал Маринченко.

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