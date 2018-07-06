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Минсельхоз предложил поднять НДС на продукты с заменителями молочного жира

Минсельхоз предложил почти в два раза — с 10 до минимум 18% — повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты с заменителями молочного жира, сообщает РБК. Соответствующий вопрос обсуждался в Минсельхозе 29 июня.

Издание ссылается на копию повестки прошедшего в министерстве совещания о регулировании рынка молока и молочной продукции. Сейчас на продукты с заменителями молочного жира действует льготная ставка НДС 10%. Такая же ставка действует и для другой сельскохозяйственной продукции. Минсельхоз же предложил увеличить НДС для таких продуктов до базовых 18% и до 20%, поясняет РБК.

По мнению автора инициативы – департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза – рост НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира. Производители, в свою очередь, предупреждают, что такая мера лишит потребителей недорогих продуктов и снизит спрос на сырое молоко.

Пресс-служба министерства не ответила на запрос издания. Представитель Минфина заметил в беседе с РБК, что в Налоговом кодексе установлен только список продовольственных товаров, для которого работает льготная налоговая ставка 10%, а конкретный список продуктов вводится постановлением правительства, за разработку которого отвечает Минсельхоз.