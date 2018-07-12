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«Шереметьево» откроет осенью места для курения

В ноябре «Шереметьево» откроет семь павильонов для курения у терминалов. Об этом говорится в сообщении аэропорта (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Кабинки для курения, вмещающие до 14 человек, будут сделаны из стекла, алюминиевого профиля и композитных материалов; в них установят вытяжку, обогреватели и датчики присутствия. Внутри также повесят информацию о здоровом образе жизни, отмечает «Шереметьево». Места для курения будут расположены на улице не менее чем за 15 м от входов в здания, добавляет аэропорт. Работы по сборке и монтажу павильонов выполнит ООО «Место для курения», говорится в сообщении.

«Шереметьево»

Весной «Шереметьево» объявило конкурс на поставку семи павильонов для курения с вытяжной системой. Стоимость договора - 3,9 млн руб., говорится в материалах на портале госзакупок.

Антитабачный закон был принят в России еще в 2013 г. Он запрещает курение в госучреждениях, театрах и других общественных местах, в том числе и аэропортах. «Шереметьево» неоднократно выступал за возвращение зон для курения в аэропорты.

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