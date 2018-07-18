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«Русагро» обнаружило вирус чумы свиней на площадке в Белгородской области

«Русагро» выявило случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) на одном из своих репродукторов в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. В сообщении уточняется, что случай заражения вирусом зафиксирован на одном из шести репродукторов 16 июля.

«В ближайшее время все животные, размещенные на этом репродукторе, будут уничтожены, а сама площадка очищена», - уточнила компания. Все остальные площадки предприятия переведены на усиленный режим безопасности. «Русагро» оценило потери в производстве и продаже свинины из-за инцидента как незначительные. Компания решила использовать остановку работы площадки для ее капитального ремонта.

АЧС – заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. При вспышке заболевания уничтожаются все животные на площадке. После этого там до года нельзя содержать животных. Для компании этот случай обнаружения вируса на площадках в Белгородской области стал вторым. Первый был зарегистрирован в сентябре 2017 г. Тогда свои потери компания оценивала в 2000 т свинины.

По итогам 2017 г. «Русагро» занимает третье место по производству свинины в России с долей в 5%, отмечает «Интерфакс». В целом в Белгородской области производится около 20% российской свинины, по данным Росстата. Здесь находятся свинокомплексы лидеров рынка, в том числе АПХ «Мираторг» и «Агро-Белогорье».