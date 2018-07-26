Состояние Цукерберга уменьшилось на $16,8 млрд из-за разочарования инвесторов
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $16,8 млрд на фоне недовольства инвесторов результатами квартальной отчетности соцсети, подсчитал Bloomberg. На закрытии торгов акции компании подешевели на 20%.
Если падение продолжится и после открытия торгов, Цукерберг может лишиться третьего места в списке миллиардеров от Bloomberg. В начале июля его состояние оценивалось в $81,6 млрд, теперь же – менее чем в $70 млрд. За основателем соцсети в списке богатейших людей планеты шел Уоррен Баффетт - его состояние оценивается в $81,2 млрд. Первую позицию в рейтинге занимал основатель Amazon Джефф Безос со $142 млрд, за ним шел основатель Microsoft Билл Гейтс с $94,2 млрд.
Результаты Facebook по итогам второго квартала не оправдали ожидания инвесторов. Чистая прибыль соцсети выросла до $5,11 млрд ($1,74 за акцию) с $3,89 млрд по итогам аналогичного периода прошлого года. Аналитики ожидали, что этот показатель будет на уровне $1,75 за акцию. Выручка с прошлого года выросла на 42% до $13,23 млрд. Инвесторы рассчитывали на $13,43 млрд, отмечает Associated Press.