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Минсельхоз поддержал выведение затрат на страхование аграриев из единой субсидии

Лоббируемая страховщиками идея выведения затрат на страхование АПК из единой субсидии получила поддержку Минсельхоза, Минфина и Минэкономики. До 1 августа ведомства должны были по поручению премьера Дмитрия Медведева представить в правительство свои предложения по поводу этой инициативы. По данным «Коммерсанта», Минсельхоз подготовил соответствующий документ, согласовав его с двумя другими ведомствами.

Из документа следует, что в 2020 г. бюджетная поддержка в виде оплаты половины стоимости аграрных полисов будет выведена за рамки единой субсидии. При этом уже с 2019 г. она получит «защищенный» статус, который не позволит местным властям перераспределить эти средства на другие статьи расходов. Ранее участники рынка опасались, что отказавшиеся от агрострахования регионы могут затормозить инициативу.

Страховщики считали, что именно из-за механизма действия единой субсидии снизилась популярность страхования у аграриев. До него аграрии страховали до 20% посевов, в 2017 г. застрахованы были лишь 1,7%, или 1,3 млн. В прошлом году объем страховых премий в этом сегменте сократился на 67% до 2,8 млрд руб. В мире этот рынок за последние десять лет вырос вчетверо, превысив $30 млрд. На страхование с господдержкой приходится и 70% этого объема.

Заявленный аграриями ущерб в этом году может стать рекордным за последние пять лет, считает президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. «Из заявленного ущерба в 8,7 млрд руб. на 1 июня страхованием покрыто 0,3%, большая часть трат ляжет на бюджет, при этом в нем в этом году на возмещение ущерба аграриев от ЧС заложено только 1,9 млрд руб.», - рассказал он.

Выведение затрат на страхование из единой субсидии может стать первым шагом к реформированию субсидирования в отрасли. О совершенствовании этой системы говорили участники аграрного совещания у премьера 22 июня.