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«Роснефть» нарастит поставки нефти в Польшу

«Роснефть» и польская Grupa Lotos заключили контракт на поставку от 6,4 до 12,6 млн т нефти в Польшу до конца 2020 г., сообщает российская компания.

В конце декабря 2013 г. «Роснефть» и Lotos подписали контракт на поставку 2,4 млн т нефти в Польшу ежегодно в течение 2014-2015 гг. В январе 2016 г. договор был продлен до конца 2017 г., а поставки увеличены до 2,7 млн т. В общей сложности за время сотрудничества «Роснефть» поставила Lotos 10,8 млн т нефти.

Новый контракт с Lotos подтверждает качество партнерских отношений «Роснефти» с крупнейшими потребителями в традиционных регионах сбыта российской нефти, отмечается в сообщении. А увеличение поставок нефти соответствует стратегии «Роснефти» по росту акционерной стоимости компании, а также соответствует интересам потребителей и укрепляет энергобезопасность Европы, указывает компания.

Grupa Lotos является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Польши. Она добывает природный газ и сырую нефть в Польше, Норвегии и Литве, владеет нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске.

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