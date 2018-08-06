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Люксовые бренды начали закрывать бутики на самой дорогой улице России

Бренды класса «люкс» и «премиум», в частности Michael Kors, Chaumet, Moncler и Jimmy Choo, с начала года закрыли свои магазины в Столешниковом переулке Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консультантов рынка недвижимости JLL и CBRE.

На сайте по аренде и продаже недвижимости ЦИАН с пометкой «свободно» предлагаются помещение площадью 147 кв. м, которое в доме № 9 занимал бренд Moncler, а также помещение в 168 кв. м в доме № 11, где раньше находился магазин обувного дома Jimmy Choo.

Переезд с самой дорогой улицы России, по данным издания, рассматривает бренд Van Cleef & Arpels. Как указывает РБК, в аренду предлагается помещение площадью 370 кв. м в доме № 9, которое сейчас занимает этот бренд. По словам одного из источников издания, бренд Van Cleef переедет в Петровский переулок: там есть баннер о скором открытии бутика.

Ведущий консультант департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Марьяна Матуева поясняет, что, после того как в 2012 г. Столешников переулок стал пешеходным, запрет на парковку лишил улицу ее «целевой высокодоходной аудитории». Собеседница издания добавила, что у арендаторов, в свою очередь, снизились обороты и в связи с этим они решают менять локацию.

В 2017 г. Cushman & Wakefield в четвертый раз признала Столешников переулок самой дорогой улицей России по цене аренды торговых помещений. В среднем аренда на этой улице стоит около 3100 евро (215 000 руб. по курсу того времени) за 1 кв. м в год. В общемировом рейтинге Столешников переулок оказался на 15-м месте.

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