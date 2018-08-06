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Reuters узнало о заморозке «Газпромом» программы внешних заимствований

Арест активов «Газпрома» в Великобритании по иску «Нафтогаза» ограничивает российскую компанию в привлечении кредитов у иностранных банков, передает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Информагентство узнало о приостановке программы внешних заимствований «Газпрома» из-за риска заморозки средств, получаемых российским концерном. По информации одного из источников, после ареста активов в Великобритании один из банков уже заморозил кредитную сделку до прояснения ситуации. Какой именно банк так поступил, не сообщается.

По словам другого источника, решение суда об аресте активов в Великобритании, скорее всего, напугало банкиров, традиционно работающих с российской компанией на международном рынке. «В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета», – отметил он.

Если арест с активов «Газпрома» не будет снят, то компания вряд ли выполнит программу займов на внешнем рынке в полном объеме, сказал один из источников.

В марте этого года концерн одобрил привлечение в 2018 г. двусторонних и клубных кредитов на общую сумму до 4 млрд евро.