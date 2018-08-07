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«Роснефть» при выкупе бумаг будет ориентироваться на апрельскую цену акций

«Роснефть» при реализации программы buyback (обратный выкуп акций) будет ориентироваться на цену бумаг компании от 10 и 11 апреля этого года. На уровне сегодняшних цен выкуп акций производиться не будет. Об этом заявил первый вице-президент нефтяной компании Павел Федоров, передает ТАСС.

«Мы будем искать с помощью нашего банка-агента такой зазор между фундаментальной оценкой рыночной стоимости компании, который позволяет реализовывать максимальную эффективность для акционеров "Роснефти", - отметил Федоров.

По состоянию на 10 и 11 апреля 2018 г. обыкновенные акции «Роснефти» на закрытии торгов Московской биржи торговались на уровне 307,6 руб. и 324 руб. за бумагу соответственно. Сейчас стоимость акции компании на Московской бирже составляет около 326,25 руб.

Инвесторы восприняли эту новость негативно. «Роснефть» в моменте на этой новости потеряла 1,6% капитализации, опустившись до стоимости 4,489 трлн руб.

В понедельник, 6 августа, совет директоров компании одобрил программу первого в истории компании обратного выкупа акций, в том числе в форме глобальных депозитарных расписок. Выкуп компания собирается начать во II квартале 2018 г. Программа будет действовать до 31 декабря 2020 г. «Роснефть» планирует потратить до $2 млрд и выкупить максимум 340 млн акций – 3,2% (в свободном обращении – 10,4%).