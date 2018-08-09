Бизнес

Новости

Pandora объявила об отставке своего руководителя

Датская ювелирная компания Pandora A/S объявила об отставке своего CEO Андерса Фрииса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Фриис официально покинет свой пост 31 августа.

В пресс-релизе указывается, что компания ищет кандидатов на эту должность. Pandora объявила также о назначении новым операционным директором Джереми Шварца. Ранее он руководил производителем косметики Body Shop. В начале торгов акции компании выросли более чем на 10%, отмечает Bloomberg.

В начале года компания решила переориентироваться на более «реалистичные» цели в связи с замедлением ее роста, отмечает агентство. Фриис в беседе с агентством признал, что был «слишком оптимистичен» в отношении компании, однако до сих пор верит в стратегию, которую для нее разработал. «У меня нет сожалений, когда речь заходит о том, что мы сделали вместе в Pandora», - заявил он в беседе с агентством.

Pandora ухудшила прогнозы прибыли и выручки на 2018 г. После этого ее акции упали на 24%. Теперь она ожидает роста выручки на 4-7% в этом году (без учета колебаний валютных курсов) против ранее ожидавшихся 7-10%. Прогноз рентабельности также понижен до 32% с 35%.

Pandora была создана в 1982 г. в Дании. Компания занимается производством ювелирных украшений из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Самый популярный продукт компании – браслеты с «шармами», то есть деталями с различными символами.

Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»