Тема дня: Санкции за отравление Скрипалей
США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»
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США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей» 22:16Новые ограничения вступят в силу 22 августа
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Цена акций «Аэрофлота» обвалилась на новостях о возможных санкциях 10:37
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Pandora объявила об отставке своего руководителя

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Датская ювелирная компания Pandora A/S объявила об отставке своего CEO Андерса Фрииса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Фриис официально покинет свой пост 31 августа.

В пресс-релизе указывается, что компания ищет кандидатов на эту должность. Pandora объявила также о назначении новым операционным директором Джереми Шварца. Ранее он руководил производителем косметики Body Shop. В начале торгов акции компании выросли более чем на 10%, отмечает Bloomberg.

В начале года компания решила переориентироваться на более «реалистичные» цели в связи с замедлением ее роста, отмечает агентство. Фриис в беседе с агентством признал, что был «слишком оптимистичен» в отношении компании, однако до сих пор верит в стратегию, которую для нее разработал. «У меня нет сожалений, когда речь заходит о том, что мы сделали вместе в Pandora», - заявил он в беседе с агентством.

Pandora ухудшила прогнозы прибыли и выручки на 2018 г. После этого ее акции упали на 24%. Теперь она ожидает роста выручки на 4-7% в этом году (без учета колебаний валютных курсов) против ранее ожидавшихся 7-10%. Прогноз рентабельности также понижен до 32% с 35%.

Pandora была создана в 1982 г. в Дании. Компания занимается производством ювелирных украшений из серебра и золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней и муранского стекла. Самый популярный продукт компании – браслеты с «шармами», то есть деталями с различными символами.

Как выглядят самые большие цветные алмазы «Алросы»

Политика
Новости

Кремль отреагировал на идею сенаторов США признать Россию спонсором терроризма

Ведомости
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «находящейся за гранью разумного» идею американских сенаторов признать Россию спонсором терроризма, включенную в законопроект о новых антироссийских санкциях.

«Очень много горячих голов работает в законодательных органах разных стран. И, безусловно, эти головы порой допускают весьма эмоциональные, находящиеся за гранью разумного, высказывания. Каждый раз мы внимательно их отслеживаем и стараемся понять, насколько это имеет отношение к официальной позиции той или иной страны», – прокомментировал журналистам Песков.

«Здесь можно только задать риторический вопрос: сейчас, когда мы видим в Сирии остающиеся террористические группировки, и мы прекрасно отдаем себе отчет в том, кто и как спонсирует эти группировки, можно адресовать этот вопрос в другие страны: а кто же, собственно, является настоящим спонсором терроризма?» – сказал представитель Кремля.

Предложение признать Россию «государством, спонсирующим терроризм» содержится в законопроекте американских сенаторов о новых антироссийских санкциях. Внесенный в сенат «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» также предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Кроме того, в среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН. Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

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Бизнес
Новости

Кремль прокомментировал возможный запрет полетов «Аэрофлота» в США

Ведомости
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Кремль не получал официальных уведомлений о возможности запрета полетов авиакомпании «Аэрофлот» в США, однако от Вашингтона можно ждать чего угодно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Запрет на полеты в США для «Аэрофлота» предусматривают новые санкции США, анонсированные в среду вечером американским госдепартаментом. Это ограничение может быть введено в рамках второго пакета санкций, объявленных в связи с обвинением России в покушении на территории Великобритании на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Первый пакет санкций вступит в силу 22 августа, он предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет более жестких ограничений может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

«Если вы у нас спрашиваете, возможны ли те или иные действия со стороны Вашингтона, то, наверное, мы скажем, что сейчас от Вашингтона можно ждать чего угодно: это весьма непредсказуемый участник международных дел», – прокомментировал Песков информацию о возможных санкциях против российского государственного авиаперевозчика.

В то же время, по словам Пескова, пока речи об ограничениях для «Аэрофлота» не идет. «Пока никаких официальных заявлений на этот счет мы не слышали», – подчеркнул представитель Кремля.

Новость о возможных санкциях против «Аэрофлота» обрушила котировки компании на Московской бирже. Акции госперевозчика в четверг падали в цене на 12,2% к закрытию торгов среды.

С чего начинался «Аэрофлот»

Политика
Новости

Бывший гендиректор «Централ партнершип» назначен советником Мединского

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский с 8 августа назначил своим советником по вопросам кинематографии Павла Степанова, сообщает Минкультуры. До этого Степанов занимал пост гендиректора крупнейшего российского кинопрокатчика ООО «Централ партнершип» (ЦПШ).

О том, что Степанов переходит в Минкультуры, стало известно в среду. Источники РБК и «Ведомостей» утверждали, что он станет замминистра культуры. Агентство RNS со ссылкой на источник в ведомстве писало, что Степанов пробудет в должности советника министра до назначения на пост заместителя Мединского по кинематографии.

Новым гендиректором ЦПШ станет Вадим Верещагин, который сейчас является заместителем ее гендиректора по кинодистрибуции, рассказывал «Ведомостям» сотрудник другой медиакомпании и подтверждал знакомый Верещагина.

ЦПШ входит в холдинг «Газпром-медиа». Компания занимается прокатом и производством фильмов. Это крупнейший российский кинопрокатчик. Такие компании работают как посредники между продюсерами и кинотеатрами – они отвечают за продвижение картин, их расписание в кинотеатрах и т. д.

Большую часть денег ЦПШ зарабатывает на прокате российских картин, также компания работает как местный представитель студии Paramount. Среди крупнейших релизов ЦПШ – «Движение вверх» (2,97 млрд руб., студия «Три тэ Никиты Михалкова»), «Викинг» (1,5 млрд руб., студия «Дирекция кино») и «Экипаж» (1,5 млрд руб., «Три тэ Никиты Михалкова»).

Финансы
Новости

Официальный курс евро на пятницу вырос на 3 рубля

Ведомости
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Центробанк России повысил официальный курс евро на пятницу, 10 августа, на 3 руб. до 76,83 руб./евро. Официальный курс доллара, установленный на пятницу, составляет 66,29 руб./$ (+2,7 руб.).

В 12.22 мск доллар на Московской бирже стоил 65,9 руб. (+36 коп.), евро — 76,35 руб. (+22 коп.).

Рубль быстро дешевеет на новостях о новых санкциях США в отношении России. Вашингтон намерен ввести новые ограничительные меры в связи с «делом Скрипачей». Американские власти считают, что Москва причастна к отравлению нервно-паралитическим газом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Ожидается, что новый пакет санкций вступит в силу 22 августа.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Суд приговорил к пожизненному заключению четырех участников банды GTA

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Московский областной суд приговорил четырех участников так называемой банды GTA Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному лишению свободы. Еще один член группировки Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии. Они признаны виновными в бандитизме, убийствах, разбое, незаконном обороте и изготовлении оружия.

Расследование в отношении пятерых участников банды продолжается. Двое из них задержаны, трое находятся в международном розыске.

По данным следствия, банда GTA была создана в Московской области в 2012 г. Ибайдуллом Субхановым. Он привлек в нее уроженцев азиатских республик – Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Пятеро членов банды являлись натурализованными гражданами России. Субханов был убит в ноябре 2014 г. в результате операции спецслужб.

Участники банды совершали нападения на водителей, поджидая в засаде у дороги. Они выкладывали на трассу шипы, а после того как автомобиль останавливался с пробитой шиной, расстреливали водителя и пассажиров. Также банда совершала нападения на водителей машин, стоявших в ночное время в безлюдных местах. Как отмечает следствие, преступники не гнушались ничем и забирали даже вещи погибших. Всего на территории Москвы, Московской и Калужской областей участниками банды совершено 16 нападений и 17 убийств, а также ранены 5 человек.

Как отмечает Следственный комитет, все члены банды беспрекословно подчинялись лидеру, имели хорошую физическую подготовку, продумывали средства конспирации, вели себя неприметно, занимались частным извозом, строительством, работали сторожами, то есть ничем не отличались от других трудовых мигрантов из среднеазиатских республик. Также многие из них имели семьи. «Именно в силу такого образа жизни, в совокупности с продуманной системой планирования нападений, банду было крайне сложно вычислить, на это понадобилось значительное время», – отмечает следствие.

Участники банды GTA устроили перестрелку в Мособлсуде

Финансы
Новости

ВТБ улучшил прогноз по прибыли на 2018 год

Ведомости
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ВТБ улучшил прогноз чистой прибыли по МСФО в 2018 г. до 170 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Олюнин. Ранее банк планировал заработать по итогам года около 150 млрд руб. или больше.

О позитивном прогнозе Олюнин заявил на фоне новостей о новых санкциях США. Законопроект американских сенаторов, подробности которого стали известны 3 августа, предусматривает запрет операций в США и заморозку активов ВТБ и принадлежащего ему Банка Москвы, а также Сбербанка, Россельхозбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка и госкорпорации Внешэкономбанк.

Кроме того, в среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции.

На новостях о санкциях акции ВТБ на Московской бирже падали в цене на 7,6% до 0,042 руб. за бумагу. К 12.00 мск их стоимость скорректировалась до 0,435 руб. (-4,6%).

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что банк анализирует возможные последствия потенциальных санкций. 6 апреля США ввели санкции против президента ВТБ Андрея Костина. Сам банк ограничительные меры напрямую не затронули. Однако ВТБ указывал, что на оказавшиеся в санкционном списке компании приходится менее 2% его совокупных активов.

Во II квартале ВТБ нарастил чистую консолидированную прибыль по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 42% до 43 млрд руб. Полугодовая прибыль составила 98,5 млрд руб. против 57,9 млрд руб. годом ранее. Корпоративный кредитный портфель к концу июля увеличился с начала года на 2,1% до 7,458 трлн руб., розничный портфель – на 5,7% до 2,75 трлн руб. Депозиты компаний выросли на 4,6% до 5,775 трлн руб., а вклады физических лиц – на 12,2% до 4,06 трлн руб.

Недвижимость
Новости

Продажи апартаментов в «Москва-сити» за год выросли почти на 40%

Ведомости
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За год (с августа 2017 по август 2018 г.) число сделок с апартаментами в «Москва-сити» выросло на 37%, говорится в исследовании консалтинговой компании Knight Frank.

Всего за данный период было заключено 435 сделок общей площадью свыше 34 000 кв. м. Наиболее активно покупатели приобретали лоты в башнях Neva Towers и «ОКО» – их суммарная доля составила чуть менее 90% от общего количества сделок. По словам директора департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольги Широковой, высокий спрос на апартаменты в «ОКО» и Neva Towers объясняется их оптимальными для покупателей площадями, планировочными решениями и наличием отделки. В случае с «ОКО» – это финишная отделка, включая встроенную кухню.

Несмотря на то что в целом продажи в «Москва-сити» выросли, средний бюджет сделки снизился на треть и составил 33 млн руб. По такой стоимости продаются самые бюджетные варианты апартаментов на первичном рынке в «Москва-сити». На лоты стоимостью до 30 млн руб. приходится 20% в структуре предложения. Еще 29% предложения занимают лоты стоимостью от 30 до 50 млн руб. Для сравнения – в августе 2017 г. доля таких лотов достигала значения 40%, 21% – предложения от 70 до 100 млн руб.

В целом, средняя стоимость одного апартамента в «Москва-сити» составляет 60,2 млн руб.

Больше всего сделок (87%) пришлось на лоты площадью до 100 кв. м. Средняя площадь сделки – 78 кв. м. Этот показатель за год снизился на 20%.

На начало августа 2018 г. в небоскребах «Москва-сити» на продажу было выставлено 935 апартаментов (110 800 кв. м), что на 38% выше аналогичного показателя 2017 г. Такой прирост связан со стартом продаж апартаментов в новой башне проекта Neva Towers весной 2018 г.

Бизнес
Новости

Цена акций «Аэрофлота» обвалилась на новостях о возможных санкциях

Ведомости
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Акции «Аэрофлота» резко подешевели на открытии торгов Московской биржи в четверг на фоне новостей о санкционных рисках для российского государственного авиаперевозчика.

Стоимость бумаг компании падала на 12,2% к закрытию торгов среды, до 98,15 руб. К 10.35 цена скорректировалась до 102,25 руб (-8,45%) за акцию.

В среду вечером госдепартамент США анонсировал новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет санкций, который вступит в силу 22 августа, предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. Второй пакет санкций предусматривает запрет на полеты в США для «Аэрофлота» и снижение уровня дипломатических отношений. Он может быть введен через три месяца после первого, в случае если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.

Высокопоставленный чиновник американской администрации на брифинге в Белом доме назвал второй пакет санкций «более драконовским». По его словам, санкции затронут до 70% российской экономики и практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих.

Новости о новых санкциях спровоцировали падение российского рынка и резкое ослабление курса рубля. Доллар на торгах Московской биржи подорожал до двухлетнего максимума.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Финансы
Новости

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года

Ведомости
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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг превысил 66 руб. впервые с 15 ноября 2016 г., приблизившись к 66,73 руб./$ (+118 коп., или 1,8% к закрытию предыдущих торгов), свидетельствуют данные торговой площадки. Курс евро превысил 77 руб. впервые с 16 апреля этого года, подскочив до 77,3 руб. (+117 коп., или 1,5%).

По состоянию на 10.15 мск доллар торгуется по цене 66,29 руб./$ (+77 коп., или 1,25% к закрытию предыдущих торгов), евро – 76,93 руб. (+78 коп., или 1%)

Рубль начал стремительно слабеть в среду вечером после анонсирования госдепартаментом США новых санкций против России в связи с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта новость также способствовала падению российского фондового рынка.

Первый этап санкций, который вступит в силу с 22 августа, подразумевает ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции. Ограничения на экспорт включают запрет поставок в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для авиационной техники.

До этого, в среду, негативно на курсе рубля сказались новости о подробностях законопроекта американских сенаторов о санкциях против России. Внесенный в сенат «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» предусматривает запрет операций в США и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и ВЭБа. Он также включает запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель – но только с новыми выпусками.

Политика
Новости

СМИ узнали об отказе США бороться с хакерами вместе с Россией

Ведомости
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США отказались от идеи сотрудничать с Россией для предотвращения кибератак на критическую инфраструктуру. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники со стороны России и из США.

Издание напоминает, что российская сторона предложила США такое сотрудничество во время переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. По словам собеседников издания, инициативу российские и американские чиновники обсуждали при подготовке к саммиту Путина и Трампа. Соответствующее положение было включено в проект совместного заявления двух стран, который подготовила Москва.

В документе, в частности, предлагалось «направить работу ответственных российских и американских государственных органов на принятие совместных и параллельных мер по недопущению дестабилизирующих действий в отношении критической инфраструктуры» двух стран.

«Критической инфраструктурой» называют объекты и сферы, от чьей работы зависят здоровье, безопасность и благосостояние людей. К ним относят, в частности, электростанции и АЭС, системы водоснабжения и управления транспортом, больницы, финансовый сектор и другие объекты.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о попытке суицида руководителя тушения пожара в Кемерове

Ведомости
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Руководитель отряда пожарных Андрей Бурсин, арестованный по обвинению в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, попытался покончить с собой в СИЗО. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на его супругу Татьяну Бурсину.

7 августа следствие планировало провести психиатрическую экспертизу Бурсина, но затем его супруге сообщили, что он доставлен в больницу на лечение. «Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки», – рассказала Бурсина. Она считает, что спровоцировать мужа на попытку суицида могло давление со стороны следствия и отказ в свидании. По словам Бурсиной, 1 августа судья разрешила ей и старшему ребенку свидание с подследственным, но в СИЗО им отказали в свидании по распоряжению следователя Ивана Федорова. «Все свидания – только с его разрешения», – пояснила собеседница издания.

Адвокат обвиняемого Ольга Куприянова заявила «Интерфаксу», что Бурсин госпитализирован для проведения назначенных следствием экспертиз. Подобные экспертизы были проведены и в отношении других подследственных, отметила она. «Других комментариев, в том числе и по появившимся в отношении Андрея Бурсина слухам, я дать не могу», – заявила адвокат.

В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек. Бурсин, первым прибывший на место пожара, обвиняется в том, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также не провел должную разведку и опрос очевидцев.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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