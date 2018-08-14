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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплату полугодовых дивидендов

Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за первые шесть месяцев 2018 г. 122,8 млрд руб. (около $1,8 млрд по текущему курсу), говорится в сообщении горно-металлургической компании. На одну обыкновенную акцию будет выплачено 776,02 руб.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же этот показатель равен или превышает 2,2, – то акционерам полагается 30% EBITDA. По итогам 2017 г. компания выплатила акционерам $1,5 млрд (52,25% EBITDA), а за первое полугодие – $600 млн.

Если акционеры одобрят предложение совета директоров, то за первое полугодие 2018 г. «Норникель» распределит на дивиденды 58% EBITDA. Общее собрание акционеров крупнейшего мирового производителя рафинированного никеля и палладия состоится 19 сентября.

В первом полугодии 2018 г. чистая прибыль «Норникеля» выросла на 81% до $1,7 млрд, выручка на 37% до $5,8 млрд по отношению к аналогичным показателям 2017 г. Показатель EBITDA увеличился на 77% до $3,1 млрд. Росту финансовых показателей способствовали высокие цены на металлы, ослабление рубля, увеличение добычи и повышение производственной эффективности, следует из презентации компании.

Основным владельцем «Норникеля» (32,9% акций) является компания «Интеррос» Владимира Потанина, вторым крупнейшим акционером является UC Rusal Олега Дерипаски (27,8%).

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