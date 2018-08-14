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Бизнес
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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал выплату полугодовых дивидендов

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Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за первые шесть месяцев 2018 г. 122,8 млрд руб. (около $1,8 млрд по текущему курсу), говорится в сообщении горно-металлургической компании. На одну обыкновенную акцию будет выплачено 776,02 руб.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же этот показатель равен или превышает 2,2, – то акционерам полагается 30% EBITDA. По итогам 2017 г. компания выплатила акционерам $1,5 млрд (52,25% EBITDA), а за первое полугодие – $600 млн.

Если акционеры одобрят предложение совета директоров, то за первое полугодие 2018 г. «Норникель» распределит на дивиденды 58% EBITDA. Общее собрание акционеров крупнейшего мирового производителя рафинированного никеля и палладия состоится 19 сентября.

В первом полугодии 2018 г. чистая прибыль «Норникеля» выросла на 81% до $1,7 млрд, выручка на 37% до $5,8 млрд по отношению к аналогичным показателям 2017 г. Показатель EBITDA увеличился на 77% до $3,1 млрд. Росту финансовых показателей способствовали высокие цены на металлы, ослабление рубля, увеличение добычи и повышение производственной эффективности, следует из презентации компании.

Основным владельцем «Норникеля» (32,9% акций) является компания «Интеррос» Владимира Потанина, вторым крупнейшим акционером является UC Rusal Олега Дерипаски (27,8%).

В Норильске прошел «красный дождь»

Авто
Новости

В Чувашии закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

Ведомости
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Японская компания Fujikura решила закрыть в Чувашии производство кабелей для Volkswagen. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития республики. Предприятие будет ликвидировано в ближайшие месяцы.

Такое решение принято из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса евро к рублю, а также из-за снижения покупательной способности на автомобильном рынке. Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии предприятия. «Проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест», – уточняется в сообщении.

Fujikura выплатит сотрудникам обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков. Также каждый работник предприятия в последний рабочий день получит выплату по специальной программе вознаграждения.

Fujikura ввела в эксплуатацию предприятие в октябре 2015 г. Выпуск кабелей осуществлялся на арендованных у Чебоксарского электроаппаратного завода площадях.

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У Российской премьер-лиги по футболу может появиться фонд помощи клубам

Ведомости
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Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут создать стабилизационный фонд для помощи командам, испытывающим финансовые сложности. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, передает ТАСС. По словам Прядкина, к руководству премьер-лиги обратились с предложением сразу несколько руководителей футбольных клубов и оно было поддержано.

«Я поддерживаю данные начинания, так как это и ошибка руководителей, когда на старте чемпионата уже один клуб может сняться с розыгрыша. Для нашего чемпионата, который занимает лидирующие позиции в европейском рейтинге, это неприемлемо», – сказал Прядкин. По его словам, с финансовыми трудностями может столкнуться любой футбольный клуб, в том числе и лидеры лиги. По мнению Прядкина, условия получения финансовой помощи из фонда должны быть равными для каждого клуба лиги, а финансовый контроль – жестким.

Российская премьер-лига по футболу существует с 2001 г., она является организатором чемпионата России по футболу. Самые успешные клубы принадлежат бизнесменам и государственным компаниям: «Спартак» – Леониду Федуну, «Зенит» – «Газпром нефти», «Краснодар» – Сергею Галицкому, «Локомотив» – РЖД, ЦСКА – Евгению Гинеру.

Большие финансовые сложности сейчас испытывает выступающий в РПЛ футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы, которым в 2011–2016 гг. владел миллиардер Сулейман Керимов. По оценке гендиректора клуба Олега Флегонтова, задолженность перед игроками составляет 250 млн руб. Молодежный состав команды добирается на игры на автобусе.

Из-за финансовых сложностей от участия в чемпионате ранее отказался пермский клуб «Амкар». Команда не смогла пройти лицензирование из-за отсутствия финансовых гарантий. Клуб играл в высшем футбольном дивизионе с 2004 г.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Выбор редактора
Технологии
Новости

Владелец «Спорт FM» объявил дату изменения формата радиостанции

Ведомости
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Формат спортивной радиостанции «Спорт FM» изменится со среды, 15 августа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Романа Емельянова, гендиректора «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), в которую входит радиостанция.

О том, что «Спорт FM» изменит формат, рассказывал «Ведомостям» Емельянов в конце июля. Основное спортивное направление станция сохранит, но эфир будет на 80% состоять из музыки. Кроме того, исчезнет аналитика и сократят штат радиостанции.

Одной из основных целей запуска радиостанции в 2013 г. было освещение Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи. На развитие «Спорт FM» топ-менеджеры ЕМГ в период запуска станции обещали потратить около 1 млрд руб. Однако сколько именно в итоге вложили, Емельянов не раскрывает. Он признает, что радиостанция до сих пор себя не окупила. Крупных серьезных спортивных событий в России сейчас практически нет, добавляет он.

«Спорт FM» входит в ЕМГ, как и «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей» и «Новое радио». 100% ЕМГ принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании. По данным Mediascope, аудитория «Спорт FM» в России в период с октября 2017 г. по март 2018 г. составляла 1,4 млн человек против 1,27 млн с октября 2016 г. по март 2017 г.

9 самых высокооплачиваемых спортсменов и их спонсоры

Бизнес
Новости

Следственный комитет сообщил о задержании в Германии российского бизнесмена

Ведомости
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В немецком Зефтенберге задержали гендиректора компании «Экспресс» Валерия Марковкина. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) со ссылкой на данные Интерпола.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Марковкина, уточняет СКР. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в течение нескольких лет Марковкин занимался строительством многоквартирного дома в Великом Новгороде. Он получил от дольщиков более 60 млн руб., но не закончил строительство, говорится в сообщении СКР. Там же уточняется, что деньгами Марковкин распорядился «по своему усмотрению».

С 1 июля 2018 г. прямая продажа жилья в строящихся (т. е. не принятых госкомиссией) домах запрещена. Застройщик должен выбрать, по какой схеме ему продавать квартиры: через банковское сопровождение или счета эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019 г.

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет

Недвижимость
Новости

Минстрой сделает исключения в правилах долевого строительства для Крыма

Ведомости
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Минстрой подготовит изменения в правила долевого строительства для застройщиков Крыма, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании президентского Совета по правам человека по теме «Повышение доступности жилья для россиян».

«Организации, которые находятся в Крыму, они вроде бы хорошие, добротные, но по ряду тех позиций, которые мы прописали в законе, они не подходят под финансовые ограничения», – объяснил Якушев (цитаты по ТАСС). По его словам, соответствующие изменения будут внесены в законодательство или через подзаконный акт.

Якушев отметил, что в Крыму представлены лишь два из 54 банков, которые имеют право открывать специализированные счета для застройщиков в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу с 1 июля 2018 г.

Согласно новому закону, с июля 2019 г. застройщики лишаются права привлекать напрямую средства дольщиков. С этой даты деньги покупателей недвижимости на этапе строительства будут зачисляться на эскроу-счета в специализированном банке и застройщик сможет получить их только после сдачи объекта. Привлекать средства граждан получили право более 50 банков с высоким кредитным рейтингом.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Авто
Новости

Ford отзовет в России около 4000 автомобилей

Ведомости
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Российский представитель Ford «Форд Соллерс холдинг» отзывает 3968 автомобилей в России. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Причина – возможные проблемы с диском сцепления. Под отзыв попадают автомобили марок Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, которые были проданы с 2011 по 2016 г. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев, которым надо дождаться звонка от автопроизводителя или самостоятельно проверить по VIN-коду, попал ли автомобиль под отзыв.

Это не первый раз в этом году, когда Ford отзывает автомобили в России. В январе «Форд Соллерс холдинг» объявил об отзыве 15 670 автомобилей моделей Kuga и C-Max. Тогда причиной был риск возгорания в моторном отсеке.

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

Политика
Новости

Полковник Захарченко отказался признать вину в получении взяток

Ведомости
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Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда Москвы, приступившего к рассмотрению дела по существу, отказался признать вину в получении взяток в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию, передает РИА «Новости». По его словам, он не понимает предъявленных ему обвинений.

«К следующему заседанию мои адвокаты подготовят письменную позицию, и мы ее представим», — пообещал в суде Захарченко. Он считает, что инкриминируемые ему обвинения основаны на домыслах, а не на материалах дела или фактах. Выводы следствия полностью искажены, сказал Захарченко.

На данный момент Следственный комитет завершил расследование по трем эпизодам получения полковником взяток (ст. 290 УК). Также завершено следствие по обвинению в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК). Следствие по другим эпизодам получения взяток продолжается.

Захарченко арестовали в 2016 г. Изначально его подозревали в получении взятки в размере 7 млн руб. Однако во время обыска в квартире полковника были найдены коробки с деньгами - 8,5 млрд руб., 2 млн евро и около $120 млн наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

Следствие считает, что в 2014 г. Захарченко с коллегой ради получения взятки инициировали несколько проверок предприятий бизнесмена, занимавшегося ресторанным бизнесом и поставками продуктов. Последний передал вымогателям взятку в размере $800 000, считает следствие.

В 2015 г. Захарченко и его соучастник, по информации следствия, потребовали за покровительство от того же бизнесмена карту сети ресторанов со скидкой 50%. В 2016 г. полковник, используя служебное положение, пытался помешать расследованию уголовного дела о мошенничестве, считает следствие. Он предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о готовящемся обыске.

В МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

Следующее заседание суда состоится 23 августа.

Выбор редактора
Политика
Новости

Полиция задержала Сергея Удальцова

Ведомости
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Полицейские задержали в Москве координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, сообщила на своей странице в Twitter его супруга Анастасия Удальцова.

По ее словам, задержание связано с участием Удальцова в митинге против пенсионной реформы 28 июля. Политика везут в ОВД «Красносельское», а затем собираются доставить в Мещанский районный суд.

28 июля в Москве и других городах России прошли организованные КПРФ и общественными организациями митинги против повышения пенсионного возраста. Акция в столице была согласована московскими властями.

На следующий день, 29 июля, в российских городах состоялись аналогичные акции против пенсионной реформы, организованные Либертарианской партией России. В московском митинге принял участие политик Алексей Навальный.

Как проходят митинги против пенсионной реформы в городах России

Бизнес
Новости

Мобиус оценил вероятность введения контроля за движением капитала в Турции

Ведомости
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Существует «реальная возможность», что Турция введет контроль за движением капитала, чтобы остановить падение лиры. Об этом рассказал инвестор Марк Мобиус, передает Bloomberg.

По словам Мобиуса, это был бы «очень и очень плохой пример» для других развивающихся рынков. Инвестор напомнил, что Малайзия поступала подобным образом в 1998 г. и «это были очень и очень плохие новости».

Многие инвесторы уже начали оценивать возможность того, что Турция введет контроль за движением капитала, отмечает Bloomberg. При этом турецкое правительство неоднократно заявляло, что не будет это делать. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган также обещал, что страна не станет повышать процентные ставки и просить международной помощи.

Мобиус отметил, что «глубоко обеспокоен» противостоянием США и Турции. Он также не исключил, что в дальнейшем может упасть китайский юань, если торговая война с США продолжится.

На прошлой неделе курс турецкой лиры к доллару упал до исторического минимума. Одна из главных причин ослабления лиры – сомнения инвесторов в независимости центробанка Турции от Эрдогана и его нестандартные взгляды на денежную политику. Волатильность на рынке Турции усилилась после обострения конфликта с США. Американский президент Дональд Трамп объявил о плане удвоить пошлины на турецкие алюминий и сталь.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Бизнес
Новости

Россия выдала все разрешения для строительства «Северного потока – 2»

Ведомости
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Проектная компания Nord Stream 2 AG, оператор экспортного газопровода «Северный поток – 2», получила все разрешения для строительства российского участка газопровода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сообщении уточняется, что последнее необходимое разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море России компания получила 14 августа. Соответствующее разрешение компании выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Действие разрешения распространяется на участок газопровода длиной 114 км.

Ранее разрешение на строительство газопровода «Северный поток – 2» в России выдал Минстрой. Пресс-служба компании уточняет, что на сегодняшний день оператор «Северного потока – 2» получил все разрешения, которые требовались для строительства российского участка газопровода.

Помимо России оператор газопровода получил разрешения на его строительство в Германии, Финляндии и Швеции. Разрешение не дала только Дания. Из-за этого компания стала искать альтернативные маршруты для прокладки трубы. Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран допускал, что газопровод может сильнее отклониться от датского острова Борнхольм, чтобы избежать территориальных вод Дании. 10 августа Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство заявку на альтернативный маршрут для «Северного потока – 2».

Альтернативный маршрут предусматривает, что участок газопровода пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм. В результате труба будет проложена через исключительную экономическую зону Дании, а не через ее территориальные воды. При этом Nord Stream 2 AG подчеркивала, что не отказывается от первоначального маршрута, который проходит через территориальные воды Дании.

Политика
Новости

Суд отменил решение о запрете картины «Великая прекрасная Россия» Васи Ложкина

Ведомости
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Новосибирский областной суд отменил решение суда нижестоящей инстанции о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия» Алексея Куделина (творческий псевдоним – Вася Ложкин). Об этом в Twitter написал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. «СПЧ помог художнику Васе Ложкину отменить в Новосибирском областном суде решение районного суда о признании его картины "Великая прекрасная Россия" экстремистским материалом. В процессе участвует член СПЧ Ирина Киркора», - написал он, отметив, что областной суд вернул дело в суд первой инстанции.

Минюст России признал картину «Великая прекрасная Россия» экстремистским материалом в 2016 г. на основании решения Октябрьского районного суда Новосибирска.

Ранее СПЧ обратился в прокуратуру Новосибирской области по поводу решения суда. Как пояснили в совете, при рассмотрении дела не проводилась искусствоведческая экспертиза, не оценивались художественные характеристики произведения. Основным доказательством было заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы. Суд при вынесении решения не учел сатирический характер картины. Она не пропагандирует, а высмеивает бытовой национализм и ксенофобию. «Суд, сам того не желая, незаконно и необоснованно вмешался в свободу творчества, гарантированную статьей 44 Конституции», - говорилось в направленном в прокуратуру обращении.

В конце октября 2016 г. московский предприниматель Алексей Ходорковский, которому принадлежат исключительные права на картину, обжаловал решение суда. Ходорковский рассказал «Ведомостям», что является давним поклонником творчества Куделина. С 2011 г. он скупал картины художника. Спустя какое-то время Ходорковский решил заняться популяризацией работ Куделина. Для этого он приобрел исключительное право на использование изображений. «Как раз в этом году (2016 г. - "Ведомости") изображение с картины «Великая прекрасная Россия» должно было выйти в виде ламинированной карты в тубе», - отмечал он. Ходорковский говорил, что решение суда стало неожиданностью как для него, так и для Куделина: «По-моему, это одна из самых честных его картин, она иллюстрирует наш эгоцентризм, псевдопатриотизм и ксенофобию. Ничего оскорбительного в ней нет, она как раз очень поучительна».

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