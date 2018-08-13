Бизнес / Промышленность

«Норникель» сократил чистый долг на треть

Акционеры могут рассчитывать на рост промежуточных дивидендов более чем в два раза
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Чистая прибыль «Норникеля» в первом полугодии выросла на 81% до $1,7 млрд, выручка на 37% до $5,8 млрд по отношению к аналогичным показателям 2017 г., сообщила сегодня компания в пресс-релизе к отчету. Показатель EBITDA «Норникеля» вырос на 77% до $3,1 млрд «в основном за счет увеличения выручки от продаж металлов и повышения производственной эффективности». Росту финансовых показателей способствовали высокие цены на металлы, ослабление рубля, увеличение добычи и повышение производственной эффективности, следует из презентации компании. При этом свободный денежный поток вырос в 5 раз до $2,6 млрд. Это максимальный полугодовой уровень с 2010 г., но он по итогам года, скорей всего, будет ниже — около $1,9 млрд, пишут эксперты Goldman Sachs в своем обзоре.

Самым позитивным моментом отчетности стало снижение долговой нагрузки существенно ниже ожиданий рынка, считает аналитик АКРА Максим Худалов. Чистый долг за полгода сократился на 29,3% до $5,8 млрд, его соотношение к EBITDA снизилось почти вдвое до 1,1. Этот показатель – ориентир для определения размера дивидендов.

Дивидендная политика компании предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же этот показатель равен или превышает 2,2 – то акционерам полагается 30% EBITDA. По итогам 2017 г. компания выплатила акционерам $1,5 млрд (52,25% EBITDA). 32,9% акций «Норникеля» принадлежат «Интерросу» Владимира Потанина, 27,8% – UC Rusal Олега Дерипаски.

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Комментарии  ()
СергейЛ1
17:05 13.08.2018
"Самым позитивным моментом отчетности стало снижение долговой нагрузки существенно ниже ожиданий рынка". Долг стал ниже, но результат стал лучше, т.е. ЛУЧШЕ ожиданий рынка. Уважаемая редакция, наймите редактора.
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