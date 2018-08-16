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Молдавский лоукостер Fly One рассказал о запрете на полеты в России

Молдавский лоукостер Fly One сообщил о проблемах с выполнением рейсов в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

В нем уточняется, что проблемы обусловлены «некоторыми ограничениями», которые российские власти установили в отношении компаний, арендующих самолеты с экипажем у других перевозчиков. То есть используют так называемый «мокрый» лизинг, говорится в сообщении.

Перевозчик пояснил, что речь идет о полном запрете на полеты таких авиакомпаний в воздушном пространстве страны. «По этой причине самолеты, работающие в РФ, будут перенаправляться в другие пункты назначения, что вызовет задержки на короткий период времени», - подчеркнула авиакомпания.

Лоукостер принес извинения за неудобства и пообещал сделать все для того, чтобы избежать таких задержек. Минтранс не ответил на запрос «Интерфакса» по этой теме. Собеседник агентства в отрасли рассказал, что запрет на использование «мокрого» лизинга фактически содержится в межправительственных соглашениях. По его мнению, ситуация с Fly One, вышедшей на рынок в 2016 г., могла возникнуть из-за того, что для перевозчика поначалу сделали исключение.

На сайте авиакомпании говорится, что у нее всего три самолета: два Airbus A320 и один A319. Компания выполняет два рейса в неделю из Кишинева в Москву (во «Внуково» и «Домодедово») и по одному - в Санкт-Петербург и Воронеж.

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