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Правительство разрешило «Ростеху» продать 75% «Технодинамики»

Правительство разрешило госкорпорации «Ростех» продать пакет акций холдинга «Технодинамика». Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Госкорпорация планирует продать частному инвестору 75% минус 1 акция холдинга.

Согласно распоряжению продать 462 423 обыкновенные голосующие акции «Технодинамики» предполагается по цене не ниже рыночной, определенной на основании подготовленного независимым оценщиком отчета. Акции должны быть проданы на закрытом конкурсе.

В июле гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что госкорпорация рассчитывает согласовать продажу и провести закрытый конкурс до конца 2018 г. Покупателем пакета может стать группа компаний «Динамика», говорил «Ведомостям» в прошлом году человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель «Ростеха» это подтверждал.

«Динамика» производит комплектующие для авиапрома и ВПК, авиационные тренажеры, беспилотные системы, занимается техническим обслуживанием авиатехники, группа включает свыше 10 предприятий. «Технодинамика» включает 33 предприятия, выпускает комплектующие для авиапрома, инвестирует в техобслуживание и склады запчастей для гражданской авиации. Объединение их в единый холдинг создаст крупнейшего в России производителя авиационных агрегатов, расширит их технологические возможности и позволит привлечь дополнительные инвестиции, говорил «Ведомостям» близкий к сделке человек.

Чемезов в декабре отмечал, что «Ростех» готов рассматривать и других претендентов на пакет помимо «Динамики». «Если появится более интересное предложение, мы будем его рассматривать», – говорил он.