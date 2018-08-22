Экономика

Новости

Мантуров заявил о единой позиции ведомств по инициативе Белоусова

Профильные ведомства пришли к выводу о нецелесообразности предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у бизнеса более 500 млрд руб. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы анализировали отчетность и финансовое положение по каждому предприятию. Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это нецелесообразно», – сказал Мантуров (цитаты по «Интерфаксу»).

Он отметил, что при разработке данной инициативы не учтена закредитованность предприятий и реализуемые ими инвестиционные проекты. «На первый взгляд расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительные доходы. Но когда все пересчитали, то поняли, что не все параметры были учтены», – подчеркнул Мантуров.

Белоусов в письме президенту Владимиру Путину предложил через повышение налогов изъять у 14 металлургических, горнодобывающих и химических компаний более 500 млрд руб. доходов, полученных из-за изменения «внешней рыночной конъюнктуры» и ослабления рубля, учитывая при этом их инвестиционные возможности, а также санкции. В беседе с «Ведомостями» помощник президента говорил, что такая мера позволила бы выравнять налоговую нагрузку на бизнес. Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос.

В конце прошлой недели представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова сообщил, что правительство считает нецелесообразным увеличивать налоги на полученную бизнесом прибыль. Как рассказывали источники «Ведомостей», в докладе правительству Минфин констатировал, что предлагаемое почти полное изъятие свободного денежного потока у бизнеса приведет к снижению инвестиций, ударит по рейтингам компаний и их возможности обслуживать займы, а снижение дивидендной доходности снизит капитализацию. Новые параметры налоговой системы уже утверждены, они вступят в силу с 2019 г. и до 2024 г. меняться не будут, указывали в Минфине.

Самые производительные компании из отраслевых групп